بِكَاءْ رَجِلْ..!

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا طَاحَتْ دْمُوْع الرَّجِلْ.. طَاحَوْا النَّاسْ

مِنْ عَيْنِهْ.. وْ دَنِّقْ لِلايَّامْ رَاسه

مَا عَادْ يَفْرِقْ عِنْدِهْ (تْرَابْ) وَ(الْمَاسْ)

فَجْأهْ تِسَاوَتْ كِلَّهَا فِيْ قْيَاسه

مَا بَيْن قَسْوَةْ نَفْسه وْ سَطْوَةْ الْيَاسْ

مَا عَادْ لِلأحْلامْ قَدْر وْ قِدَاسه

سَاكِتْ وْ هَادِيْ كَنِّهْ يْعِدّ الانْفَاسْ

يِشْحَذْ مِنْ يْدَيْن اللِّيَالِيْ نِعَاسه

لَوْ قِلْت لِهْ: ضَاعْ الْعِمِرْ.. قَال: لا بَاسْ

كَنّ الدِّمُوْع أطْفَتْ عَطَاهْ وْ حَمَاسه

يَنْزِلْ عَلَى شَجْرَةْ هِقَاوِيْه بِالْفَاسْ

إلَيْن يِنْزِعْ جِذْعَهَا مِنْ أسَاسه

مَهْمَا كِسَبْ لِلْيَوْم يَشْعِرْ بِالافْلاسْ



وْ مَهْمَا ضَحَكْ مَا فَارَقْ الْقَلْب يَاسه..!

لَو تَمْطِرْ الدِّنْيَا مَعَاذِيْر وِ احْسَاسْ



مَحَالْ غَيْمَتْهَا تِبَلِّلْ يِبَاسه

فِيْ خَافقه فَوْضَى وْ بِالرَّاسْ وِسْوَاسْ



صَوْته وِقَفْ مَا بَيْنِهْ وْ بَيْن نَاسه