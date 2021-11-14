00
إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: صالح البلوي

بِكَاءْ رَجِلْ..!

التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

لا طَاحَتْ دْمُوْع الرَّجِلْ.. طَاحَوْا النَّاسْ

                          مِنْ عَيْنِهْ.. وْ دَنِّقْ لِلايَّامْ رَاسه

مَا عَادْ يَفْرِقْ عِنْدِهْ (تْرَابْ) وَ(الْمَاسْ)

                   فَجْأهْ تِسَاوَتْ كِلَّهَا فِيْ قْيَاسه

مَا بَيْن قَسْوَةْ نَفْسه وْ سَطْوَةْ الْيَاسْ

                   مَا عَادْ لِلأحْلامْ قَدْر وْ قِدَاسه

سَاكِتْ وْ هَادِيْ كَنِّهْ يْعِدّ الانْفَاسْ

                   يِشْحَذْ مِنْ يْدَيْن اللِّيَالِيْ نِعَاسه

لَوْ قِلْت لِهْ: ضَاعْ الْعِمِرْ.. قَال: لا بَاسْ

                   كَنّ الدِّمُوْع أطْفَتْ عَطَاهْ وْ حَمَاسه

يَنْزِلْ عَلَى شَجْرَةْ هِقَاوِيْه بِالْفَاسْ

                   إلَيْن يِنْزِعْ جِذْعَهَا مِنْ أسَاسه

مَهْمَا كِسَبْ لِلْيَوْم يَشْعِرْ بِالافْلاسْ

                   وْ مَهْمَا ضَحَكْ مَا فَارَقْ الْقَلْب يَاسه..!

لَو تَمْطِرْ الدِّنْيَا مَعَاذِيْر وِ احْسَاسْ

                   مَحَالْ غَيْمَتْهَا تِبَلِّلْ يِبَاسه

فِيْ خَافقه فَوْضَى وْ بِالرَّاسْ وِسْوَاسْ

                   صَوْته وِقَفْ مَا بَيْنِهْ وْ بَيْن نَاسه

طباعة Email
↑ أعلى