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أنَا مِنْ الصِّبْح عَنْ هَالطَّارِيْ أتْهَرَّبْ

وَ اصِدّ مَا كَنِّيْ آشُوْفه.. وَ انَا اشُوْفه..!

لكِنْ تِدَانَى الْعِتِيْم وْ مِبْعِدِيْ قَرَّبْ

وِ الْقَلْب هذَا اجْوِدِيٍ يَكْرِمْ ضْيُوْفه

يَا مِنْ بِرُوْحِيْ تِشَرِّقْ غَصْب وِ تْغَرِّبْ



وِ يْدَيْن الاحْلامْ خَلْف الظَّهر مَكْتُوْفه

صَوْتِيْ قِدِيْمٍ مَا عَادْ إنْ هَيْجَنْ يْطَرِّبْ



وِ الْعِيْس عَافَتْ حِدَايْ وْ مَلَّتْ حْرُوْفه

مِتْغَيْشِمْ وْ كَنِّيْ اللَّى مَا بَعَدْ جَرَّبْ

وَحْشَةْ طِرِيْق الْغِيَابْ وْ حِزْنِهْ وْ خَوْفه

يَا سَيِّدْ اللَّيْل.. خَلّ الْبَالْ يِتْشَرَّبْ

مَلامِحِكْ.. لَيْن تَمْلِيْ ضِحْكِتِكْ جَوْفه

وِارْحَلْ قَبِلْ مَا شَعَاعْ الْفَجر يِتْسَرَّبْ

مِنْ بَيْن أصَابِعْ يِدَيْن اللَّيْل بِطْيُوْفه

لا تِنْكِشِفْ وِ انْت خِيْرَةْ قَوْم.. وِ مْعَرَّبْ



النَّاس مَا هِيْ بْحِزْن النَّاسْ مَكْلُوْفه