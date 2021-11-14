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إكسبو 2020 دبي اليوم

وَحْشَةْ طِرِيْق

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أنَا مِنْ الصِّبْح عَنْ هَالطَّارِيْ أتْهَرَّبْ

                 وَ اصِدّ مَا كَنِّيْ آشُوْفه.. وَ انَا اشُوْفه..!

لكِنْ تِدَانَى الْعِتِيْم وْ مِبْعِدِيْ قَرَّبْ

            وِ الْقَلْب هذَا اجْوِدِيٍ يَكْرِمْ ضْيُوْفه

يَا مِنْ بِرُوْحِيْ تِشَرِّقْ غَصْب وِ تْغَرِّبْ

            وِ يْدَيْن الاحْلامْ خَلْف الظَّهر مَكْتُوْفه

صَوْتِيْ قِدِيْمٍ مَا عَادْ إنْ هَيْجَنْ يْطَرِّبْ

            وِ الْعِيْس عَافَتْ حِدَايْ وْ مَلَّتْ حْرُوْفه

مِتْغَيْشِمْ وْ كَنِّيْ اللَّى مَا بَعَدْ جَرَّبْ

            وَحْشَةْ طِرِيْق الْغِيَابْ وْ حِزْنِهْ وْ خَوْفه

يَا سَيِّدْ اللَّيْل.. خَلّ الْبَالْ يِتْشَرَّبْ

            مَلامِحِكْ.. لَيْن تَمْلِيْ ضِحْكِتِكْ جَوْفه

وِارْحَلْ قَبِلْ مَا شَعَاعْ الْفَجر يِتْسَرَّبْ

            مِنْ بَيْن أصَابِعْ يِدَيْن اللَّيْل بِطْيُوْفه

لا تِنْكِشِفْ وِ انْت خِيْرَةْ قَوْم.. وِ مْعَرَّبْ

            النَّاس مَا هِيْ بْحِزْن النَّاسْ مَكْلُوْفه

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