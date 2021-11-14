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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: شواهق نجد

الْبِسْتَانْ الْمِنْدِثِرْ

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لا تِجَاهَلْنِيْ وَ انَا قِدَّامْ عَيْنِكْ

                 مِثل وَجْه الْبَدر فِيْ لَيْل الْمَهَالِكْ

وْ لا تِعَقْد حْجَاجِكْ وْ تَقْطِبْ جِبِيْنِكْ

                 وْ لا تِنَاسَى كِلْمِةٍ قِدْ قِلْتَهَا لِكْ

وَ اللّه إنْ تِنْدَمْ عَلَى فِعْلَةْ يِدَيْنِكْ

             ثُمّ تَصْفِقْ كَفِّكْ الْيَمْنَى شِمَالِكْ

وْ لا تِحَسْب إنِّيْ بَادَوِّرْ عَنْك وَيْنِكْ..؟

             لا تِقَفَّتْك الْحِسَايِفْ شَانْ حَالِكْ

عَادِتِيْ لا شِمْت عَنْ زَيْنِكْ وْ شَيْنِكْ

             مَا الْتِفِتْ لِخْلافْ لَوّ الدَّرْب حَالِكْ

وِ الرِّيَاحْ الْعَاتِيِهْ بَيْنِيْ وْ بَيْنِكْ

             عِقُبْ قَلْبٍ بِالْوِفَا وِ الْحِبّ شَالِكْ

جَفّ نَبْعٍ كَان يَسْرِيْ فِيْ وِتِيْنِكْ

             وْ ذِبل غِصْنٍ مَا رِجَاهْ إلاَّ وِصَالِكْ

وْ لَوْ دِفَعْت الْعِمر كِفَّارَةْ يِمِيْنِكْ

             مَا وَرَاهَا إلاَّ انْكِسَارِكْ وِ انْخِذَالِكْ

وْ كِلّ جَرْحٍ جَادْ بِهْ كَفِّكْ يِدِيْنِكْ

             لا تِحَسْب الدَّرْب لا عَوَّدْت سَالِكْ

بَدَّلْ اللّه عِقُبْ صَدِّكْ جَنِّتَيْنِكْ

             وِ انْدِثَرْ بِسْتَانِكْ وْ وَارِفْ ظِلالِكْ

رِحْ عَسَى رَبِّيْ عَلَى الدِّنْيَا يِعِيْنِكْ

             نَالْ مِنِّيْ الْحَظّ وِ انْت الْعَدل نَالِكْ

حِكْمِةٍ خِذْهَا تِعَدِّلْ لِكْ سِنِيْنِكْ

             يَمْكِنْ يْطَيِّبْ بِهَا الرَّحْمن فَالِكْ

نِيِّتِكْ خَلْهَا عَلَى الْعَلْيَا تِعِيْنِكْ

             وْ عَنْ ظَلايِمْ خَلْق رَبِّيْ لا يِسَالِكْ

وْ كِلّ غَالِيْ يَسْكِنْ بْقَلْبِكْ رِهِيْنِكْ

             لا تِسُوْم بْرِخْص مَخْلُوْقٍ وِفَى لِكْ

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