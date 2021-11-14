الْبِسْتَانْ الْمِنْدِثِرْ

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا تِجَاهَلْنِيْ وَ انَا قِدَّامْ عَيْنِكْ

مِثل وَجْه الْبَدر فِيْ لَيْل الْمَهَالِكْ

وْ لا تِعَقْد حْجَاجِكْ وْ تَقْطِبْ جِبِيْنِكْ

وْ لا تِنَاسَى كِلْمِةٍ قِدْ قِلْتَهَا لِكْ

وَ اللّه إنْ تِنْدَمْ عَلَى فِعْلَةْ يِدَيْنِكْ

ثُمّ تَصْفِقْ كَفِّكْ الْيَمْنَى شِمَالِكْ

وْ لا تِحَسْب إنِّيْ بَادَوِّرْ عَنْك وَيْنِكْ..؟

لا تِقَفَّتْك الْحِسَايِفْ شَانْ حَالِكْ

عَادِتِيْ لا شِمْت عَنْ زَيْنِكْ وْ شَيْنِكْ

مَا الْتِفِتْ لِخْلافْ لَوّ الدَّرْب حَالِكْ

وِ الرِّيَاحْ الْعَاتِيِهْ بَيْنِيْ وْ بَيْنِكْ



عِقُبْ قَلْبٍ بِالْوِفَا وِ الْحِبّ شَالِكْ

جَفّ نَبْعٍ كَان يَسْرِيْ فِيْ وِتِيْنِكْ

وْ ذِبل غِصْنٍ مَا رِجَاهْ إلاَّ وِصَالِكْ

وْ لَوْ دِفَعْت الْعِمر كِفَّارَةْ يِمِيْنِكْ

مَا وَرَاهَا إلاَّ انْكِسَارِكْ وِ انْخِذَالِكْ

وْ كِلّ جَرْحٍ جَادْ بِهْ كَفِّكْ يِدِيْنِكْ

لا تِحَسْب الدَّرْب لا عَوَّدْت سَالِكْ

بَدَّلْ اللّه عِقُبْ صَدِّكْ جَنِّتَيْنِكْ

وِ انْدِثَرْ بِسْتَانِكْ وْ وَارِفْ ظِلالِكْ

رِحْ عَسَى رَبِّيْ عَلَى الدِّنْيَا يِعِيْنِكْ

نَالْ مِنِّيْ الْحَظّ وِ انْت الْعَدل نَالِكْ

حِكْمِةٍ خِذْهَا تِعَدِّلْ لِكْ سِنِيْنِكْ

يَمْكِنْ يْطَيِّبْ بِهَا الرَّحْمن فَالِكْ

نِيِّتِكْ خَلْهَا عَلَى الْعَلْيَا تِعِيْنِكْ



وْ عَنْ ظَلايِمْ خَلْق رَبِّيْ لا يِسَالِكْ

وْ كِلّ غَالِيْ يَسْكِنْ بْقَلْبِكْ رِهِيْنِكْ



لا تِسُوْم بْرِخْص مَخْلُوْقٍ وِفَى لِكْ