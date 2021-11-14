نِوَاوِيْر الذَّوْق

ت + ت - الحجم الطبيعي

نَظْرَةْ عِيُوْنِكْ سَوْلِفَتْ لِيْ عَنْ الشَّوْق

وَ انَا قِتِيْل الشَّوْق.. لَوْ شِفْتِنِيْ حَيّ

وِ الْبَسْمِهْ الْحِلْوه نِوَاوِيْر مِنْ ذَوْق

إسْتَبْشَرَتْ رُوْحِيْ بِهَا وَ انْوَرْ الْحَيّ

حَسَّيْت كَنِّيْ لِلسِّمَا أرْتِفِعْ فَوْق

مْن الْفَرَحْ.. وَ انْثِرْ عَلَى الْعَالَمْ الضَّيّ

إنْ كَانْ هذَا حِلْم يَا لَيْت مَا افُوْق



وِ انْ كَانْ هذَا عِلْم.. قَرِّبْ لِيْ شْوَيّ

مَا يَمْلِيْ عْيُوْنِيْ مِنْ الْكَوْن مَخْلُوْق

إلاَّ انْت.. وِ الدِّنْيَا بِدُوْنِكْ وَ لا شَيّ

يَا مِنْ كَلامِكْ يَشْفِيْ الْجَرْح وِ الْعَوْق



عَوْقٍ طِوَاهْ الْبَيْن فِيْ مِهْجِتِيْ طَيّ

إنْتِهْ سَحَابَةْ حِبّ وِ خْدُوْدِكْ بْرُوْق



وْ هَمْسِكْ مِطَرْ هَتَّانْ وِ عْيُوْنِكْ الْفَيّ

نَادَاكْ قَلْبِيْ لكِنْ الصَّوْت مَخْنُوْق

قَفَّيْت عَنِّيْ وِ ظْلِمَتْ عِقْبِكْ.. (دْبَيّ) ..!