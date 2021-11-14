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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: ذياب بن غانم المزروعي

نِوَاوِيْر الذَّوْق

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نَظْرَةْ عِيُوْنِكْ سَوْلِفَتْ لِيْ عَنْ الشَّوْق

                     وَ انَا قِتِيْل الشَّوْق.. لَوْ شِفْتِنِيْ حَيّ

وِ الْبَسْمِهْ الْحِلْوه نِوَاوِيْر مِنْ ذَوْق

               إسْتَبْشَرَتْ رُوْحِيْ بِهَا وَ انْوَرْ الْحَيّ

حَسَّيْت كَنِّيْ لِلسِّمَا أرْتِفِعْ فَوْق

               مْن الْفَرَحْ.. وَ انْثِرْ عَلَى الْعَالَمْ الضَّيّ

إنْ كَانْ هذَا حِلْم يَا لَيْت مَا افُوْق

               وِ انْ كَانْ هذَا عِلْم.. قَرِّبْ لِيْ شْوَيّ

مَا يَمْلِيْ عْيُوْنِيْ مِنْ الْكَوْن مَخْلُوْق

               إلاَّ انْت.. وِ الدِّنْيَا بِدُوْنِكْ وَ لا شَيّ

يَا مِنْ كَلامِكْ يَشْفِيْ الْجَرْح وِ الْعَوْق

               عَوْقٍ طِوَاهْ الْبَيْن فِيْ مِهْجِتِيْ طَيّ

إنْتِهْ سَحَابَةْ حِبّ وِ خْدُوْدِكْ بْرُوْق

               وْ هَمْسِكْ مِطَرْ هَتَّانْ وِ عْيُوْنِكْ الْفَيّ

نَادَاكْ قَلْبِيْ لكِنْ الصَّوْت مَخْنُوْق

               قَفَّيْت عَنِّيْ وِ ظْلِمَتْ عِقْبِكْ.. (دْبَيّ) ..!

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