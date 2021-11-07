حِلْم الْعِمِرْ

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(إعْطِنِيْ حُرِّيَتِيْ إطْلِقْ يَدَيَّا

إنَّنِيْ أعْطَيْتُ مَا اسْتَبْقَيْتُ شَيَّا)

قِدْ عِطَيْتِكْ حِلْم عِمْرِيْ مَعْ حَنَانِيْ

وْ عَنْ سِمُوْم الْقَيْظ تَجْلِسْ وِ اتِّفَيَّا

كِنْت أبِيْ أطْعَنْ بِرُمْحِكْ.. وَ آتِذَرَّى

عَنْ هِجِيْر الْعِمْر.. مَيْر الْحَظّ عَيَّا

مَا بِغَيْت مْن الْحَيَاةْ إلاَّ وِجُوْدِكْ

وْ لا حِلِمْت إلاَّ نْعَدِّيْهَا سِوِيَّا

كِنْت أظِنْ مِثْلِكْ إلَى مِنْ قَالْ يِفْعَلْ



وْ لا لِقَيْت مْن الْوِعُوْد إلاَّ الْجِفَيَّا

صَاحِبِيْ.. يَا حِلْم عِمْرِيْ وِشْ شِعُوْرِكْ؟

لَى نِزَفْ جَرْحِيْ بَلا ذَنْب وْ خِطَيَّا

جِيْت لِكْ عِشْق وْفَرَاشَاتْ وْ أغَانِىْ

وْ جِيْت لِيْ مِثْل السَّرَابْ احْسِبْه مَيَّا..!

صِرْت مِثْل اللَّى رِقَصْ مِنْ نَزْف جَرْحه

يَحْسِبُوْنِهْ بَاقِيْ ـــ الْمِسْكِيْن ـــ حَيَّا

آهْ يَا حِلْمٍ تِقَفَّتْه الذِّوَارِيْ

مَيْسِمٍ أعْطَبْ صِوَابِيْ بَالْف كَيَّا

(لا حَيَاةْ لْمِنْ تِنَادِيْ).. يَا حَبِيْبِيْ



مَا عَلَى مِثْلِكْ ـــ بَعَدْ عِمْرِيْ ـــ خِفَيَّا