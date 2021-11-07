تِفَاصِيل التَّجْربة

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يَمْشِيْ الْعِمْر غَفْله وِ انْت مَا تِنْتِبِهْ

فِيْ ضِمِيْرِكْ سَرَابْ وْ فِيْ عِيُونِكْ سَرَابْ..!

الْوَهَمْ هُوْ مِدَاكْ وْ هُوْ مِدَى التَّجْرِبِهْ

وْ هُوْ مِدَادْ الْقِصَايِدْ وِ السِّفَرْ وِ الْغِيَابْ

كَمْ تِتَوَّهْت بَارْض حْظُوْظِكْ الْمِجْدِبِهْ

وْ لا ظِلالٍ بِقَيْظ أيَّامِكْ وْ لا سَحَابْ

بَيْنِكْ وْ بَيْن كِلّ احْرَارْ وَقْتِكْ شِبَهْ

بَيْن مَبْدَاكُمْ وْ فِكْر الْخَلِيْقه ضِبَابْ

وْ دَرْبِكْ اللَّى قِلُوْب الْخَلْق تِسْتَصْعِبه

كِنْت تِقْطَعْه حِرٍ صَامِلٍ مَا تَهَابْ

كِلّ مِنْ خَافْ مِنْه وْ كِلّ مِنْ عَذْربه



مَا ضَرَوْا لِلسِّفَرْ لِلْغَرْبله لِلصِّعَابْ

وْ شِعْرِكْ اللَّى جِرُوْح الْخَلْق تِسْتَعْذِبه

كَانْ مَوْتٍ وِشِيْك وْ كَانْ قِطْعَةْ عَذَابْ

مِنْ سَهَرْك اللِّيَالْ وْ سِهْدِهَا تَكْتِبِهْ

وْ مِنْ شِقَاكْ وْ نِدَمْك وْ عِزْلِةٍ وِ اغْتِرَابْ

إنْت وَجْه الْقِصِيْد الصَّادِقْ وْ أعْذَبه

لَوْ تِفَاصِيْل تَجْرِبْتِكْ سَهَرْ وِ ارْتِيَابْ

وِ انْت أوَّلْ كِتَابْ إنْ عَدَّوْا الْمَكْتِبِهْ

فِيْ غِمُوْضِكْ وِضُوْح وْ فِيْ اخْتِلافِكْ صِوَابْ

دَافِعْ الْمَجْد وِ انْ رَاحْ الْعِمِرْ بِسْبِبِهْ

جِعْل يِفْدَاهْ مِنْ رَاحَتْ سِنِيْنِهْ خَرَابْ

وِ انْ يَأسْت وْ تِدَانَى الْعِمر مِنْ مَغْرِبِهْ

قِلْ لِلاحْلامْ (مَا تِبْنَا) وْقِلْ لِلسَّرَابْ

عَادْ بِالْوَقْت بَاقِيْ شَيّ تِسْتَغْرِبِهْ..؟

عَادْ بِالشِّعر بَاقِيْ فِيْك كِلْمَةْ عِتَابْ..؟

يَمْشِيْ الْعِمْر غَفْله وِ انْت مَا تِنْتِبِهْ



لِلْوَهَمْ كِلّ حِلْم وْ لِلْمِشِيْب الشّبَابْ