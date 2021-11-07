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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: صالح الهويملي

تِفَاصِيل التَّجْربة

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يَمْشِيْ الْعِمْر غَفْله وِ انْت مَا تِنْتِبِهْ

                   فِيْ ضِمِيْرِكْ سَرَابْ وْ فِيْ عِيُونِكْ سَرَابْ..!

الْوَهَمْ هُوْ مِدَاكْ وْ هُوْ مِدَى التَّجْرِبِهْ

              وْ هُوْ مِدَادْ الْقِصَايِدْ وِ السِّفَرْ وِ الْغِيَابْ

كَمْ تِتَوَّهْت بَارْض حْظُوْظِكْ الْمِجْدِبِهْ

              وْ لا ظِلالٍ بِقَيْظ أيَّامِكْ وْ لا سَحَابْ

بَيْنِكْ وْ بَيْن كِلّ احْرَارْ وَقْتِكْ شِبَهْ

              بَيْن مَبْدَاكُمْ وْ فِكْر الْخَلِيْقه ضِبَابْ

وْ دَرْبِكْ اللَّى قِلُوْب الْخَلْق تِسْتَصْعِبه

              كِنْت تِقْطَعْه حِرٍ صَامِلٍ مَا تَهَابْ

كِلّ مِنْ خَافْ مِنْه وْ كِلّ مِنْ عَذْربه

              مَا ضَرَوْا لِلسِّفَرْ لِلْغَرْبله لِلصِّعَابْ

وْ شِعْرِكْ اللَّى جِرُوْح الْخَلْق تِسْتَعْذِبه

              كَانْ مَوْتٍ وِشِيْك وْ كَانْ قِطْعَةْ عَذَابْ

مِنْ سَهَرْك اللِّيَالْ وْ سِهْدِهَا تَكْتِبِهْ

              وْ مِنْ شِقَاكْ وْ نِدَمْك وْ عِزْلِةٍ وِ اغْتِرَابْ

إنْت وَجْه الْقِصِيْد الصَّادِقْ وْ أعْذَبه

              لَوْ تِفَاصِيْل تَجْرِبْتِكْ سَهَرْ وِ ارْتِيَابْ

وِ انْت أوَّلْ كِتَابْ إنْ عَدَّوْا الْمَكْتِبِهْ

              فِيْ غِمُوْضِكْ وِضُوْح وْ فِيْ اخْتِلافِكْ صِوَابْ

دَافِعْ الْمَجْد وِ انْ رَاحْ الْعِمِرْ بِسْبِبِهْ

              جِعْل يِفْدَاهْ مِنْ رَاحَتْ سِنِيْنِهْ خَرَابْ

وِ انْ يَأسْت وْ تِدَانَى الْعِمر مِنْ مَغْرِبِهْ

              قِلْ لِلاحْلامْ (مَا تِبْنَا) وْقِلْ لِلسَّرَابْ

عَادْ بِالْوَقْت بَاقِيْ شَيّ تِسْتَغْرِبِهْ..؟

              عَادْ بِالشِّعر بَاقِيْ فِيْك كِلْمَةْ عِتَابْ..؟

يَمْشِيْ الْعِمْر غَفْله وِ انْت مَا تِنْتِبِهْ

              لِلْوَهَمْ كِلّ حِلْم وْ لِلْمِشِيْب الشّبَابْ

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