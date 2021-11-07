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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: عبداللّه سعيد

لَحْن الْغَرَامْ

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قَدَّمْت لِلْعَاطفه وَبْل الثَّنَا وِ الْمِدِيْح

                      وِ الْقَلْب غَيْمه إلَى سَطْح الْوَرَقْ هَاميه

مَا كَانَتْ الْفِكْره أعْبِرْ مِنْ خِلالِكْ جِرِيْح

                 لَيْه أفْتِرِضْ، وِانْدِفَاعِكْ مَوْجِةٍ طَاميه

قَبْلِكْ وَ انا ابْنِيْ لِحِلْمِيْ وِ الأمَانِيْ ضِرِيْح

                 مَا كَانْ لِيْ ضِحْكِةٍ قَبْل اللِّقَا زَاميه

وْ بَعْدِكْ وْ ظِلّ الْهَدَبْ رِيْف الْحَيَاةْ الْمِرِيْح

                 لِهْ وَرْد وَاغْصَانْ بَاعْمَاقْ الْحَشَا نَاميه

وِ تْفَتَّقْ الصَّدر هَيْل وْ يَاسِمِيْنِهْ وْ شِيْح

                 أوْرَاقْهَا لِلْقِوَافِيْ وِ الشِّعِرْ حَاميه

وَ اخَذْت أغَنِّيْ عَلَى لَحْن الْغَرَامْ الصِّرِيْح

                 وِ اقْرَبْ أحِبِّكْ.. وْ رُوْحِيْ لِلْوَعَدْ ظَاميه

مِنْ يَوْم طَافَتْ عِيُوْنِكْ فِيْ مِدَايْ الفِسِيْح

                 وِ الْحِبّ مِعْرَاجْ فِيْ كَبْد السِّمَا السَّاميه

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