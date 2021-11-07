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قَدَّمْت لِلْعَاطفه وَبْل الثَّنَا وِ الْمِدِيْح

وِ الْقَلْب غَيْمه إلَى سَطْح الْوَرَقْ هَاميه

مَا كَانَتْ الْفِكْره أعْبِرْ مِنْ خِلالِكْ جِرِيْح

لَيْه أفْتِرِضْ، وِانْدِفَاعِكْ مَوْجِةٍ طَاميه

قَبْلِكْ وَ انا ابْنِيْ لِحِلْمِيْ وِ الأمَانِيْ ضِرِيْح

مَا كَانْ لِيْ ضِحْكِةٍ قَبْل اللِّقَا زَاميه

وْ بَعْدِكْ وْ ظِلّ الْهَدَبْ رِيْف الْحَيَاةْ الْمِرِيْح



لِهْ وَرْد وَاغْصَانْ بَاعْمَاقْ الْحَشَا نَاميه

وِ تْفَتَّقْ الصَّدر هَيْل وْ يَاسِمِيْنِهْ وْ شِيْح



أوْرَاقْهَا لِلْقِوَافِيْ وِ الشِّعِرْ حَاميه

وَ اخَذْت أغَنِّيْ عَلَى لَحْن الْغَرَامْ الصِّرِيْح

وِ اقْرَبْ أحِبِّكْ.. وْ رُوْحِيْ لِلْوَعَدْ ظَاميه

مِنْ يَوْم طَافَتْ عِيُوْنِكْ فِيْ مِدَايْ الفِسِيْح



وِ الْحِبّ مِعْرَاجْ فِيْ كَبْد السِّمَا السَّاميه