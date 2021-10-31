عِزْلَةْ الْمِتْعَبِين

اللِّيَالِيْ حِزِيْنِهْ وِ الاَّ قَلْبِيْ حِزِيْن

هذِيْ اللَّيْلِهْ اللَّيْلِهْ عَلَى اعْصَابْهَا

كِلْ قِصِيْدهْ تْدُوْر فْـــ.. خَاطِرِيْ مَرِّتَيْن

مَرَّهْ أرْضَى عَلَيْهَا وْ مَرَّهْ أغْتَابْهَا..!

وِ الصِّدَاعْ إنْ تِمَادَى يَرْهِقْ (الْكَافْيِيْن)

وِ الْفَنَاجِيْل تَطْلِقْ بَالْ شَرَّابْهَا

يَا فَنَاجِيْلِيْ السَّوْدَا مَعَاكْ (إكْسِجِيْن)

كِلّ رَشْفه تِحِسّ الرُّوْح بِاعْجَابْهَا

سَهِّرِيْنِيْ.. أحِسْ إنِّيْ بَاطِيْح فْــ(كَمِيْن)

اللِّيَالِيْ تِنَادِيْ وَاحِدٍ غَابْهَا

دَثِّرِيْنِيْ عَنْ الْعِقَّالْ وِ السَّاهِرِيْن

وِدِّيْ آجِنّ لَحْظَهْ مَا احْسِبْ حْسَابْهَا

كِنْت دَايِمْ أقَدِّرْ عِزْلَةْ الْمِتْعَبِيْن

لَيْه لاَخْتِرْت لِيْ عِزْله خْلَعَوْا بَابْهَا..!

صَاحِبْ أوَّلْ لِيَالِيْ مِثْقله بِالْحَنِيْن

لَوْ تِبَادِلْنِيْ أبْسَطْ جَيَّهْ أرْضَى بْهَا

عِشْت عِشْرِيْن عِمْرِيْ فَاتْحه لِكْ يِدَيْن

لَوْ ثَلاثِيْنِيْ تْسَوْلِفْ لِكْ عْتَابْهَا

مِدِّنِيْ بِالْحَيَاهْ الْمِفْعَمِهْ بِالْيَقِيْن

الشِّكُوْك إنْ تِفَشَّتْ حَوْليْ.. آهَابْهَا

عِقْبَهَا لَوْ تِوَاعِدْنِيْ مْوَاعَدْ حَزِيْن

جِيْت لِكْ جَيَّةْ اللَّى مَاتَتْ أعْصَابْهَا