00
إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: سيف السَّعْدي

عَابِرَةْ الْخَاطِرْ

التاريخ:

أبْهَى مِنْ الصِّبْح وَابْيَضْ مِنْ حِسِنْ ظَنِّيْ

                       كِلْمَا عْبَرَتْ خَاطِرِيْ فِيْ شَارِعْ أنْفَاسِيْ

تْرَاوِدْ اللَّيل عَنْ عَيْنِيْ وْ تَسْكِنِّيْ

                       وِتْرَتِّبْ الشَّمْع وَاقْلامِيْ وْ قِرْطَاسِيْ

كَأنَّهَا جَتْ لِهَذَا الْكَوْن تَفْتِنِّيْ

                        وِ تْلِمْ لَمّ الْجِدَايِلْ ثَايِرْ احْسَاسِيْ

فِيْ صَمْت نَظْرَاتْهَا خِلْت الْهِوَى يْغَنِّيْ..!

                         وْ خِلْت الْبَدِرْ وِ النِّجُوم الْوِضْح جِلاَّسِيْ

أتْهَيَّلْ أنْفَاسْهَا وِ عْيُوْنَهَا بِنِّيْ

                        وِانْ سَوْلِفَتْ قَنِّدَتْ بِاحْسَاسْهَا رَاسِيْ

مِثْل الْقِصِيْدِهْ تِوَلِّعْنِيْ وْ هِيْ مِنِّيْ..!

                         وْ تَذْهِلْ شِعُوْرِيْ وْ تِتْعَدَّى عَنْ قْيَاسِيْ

يَامَا بْفَيَّةْ هِدَبْهَا هِمْت مِتْمَنِّيْ

                          وْ يَامَا بْفِضَّةْ سَنَاهَا هَامْ هُوْجَاسِيْ

الْحِبّ وِ الشِّعِرْ يُرْوَى فِيْ الْعَرَبْ عَنِّيْ

                          وْ هِيْ مِنْ تِصِبّ الشِّعِرْ وِ الْحِبّ فِيْ كَاسِيْ..!

طباعة Email
↑ أعلى