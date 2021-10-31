عَابِرَةْ الْخَاطِرْ

أبْهَى مِنْ الصِّبْح وَابْيَضْ مِنْ حِسِنْ ظَنِّيْ

كِلْمَا عْبَرَتْ خَاطِرِيْ فِيْ شَارِعْ أنْفَاسِيْ

تْرَاوِدْ اللَّيل عَنْ عَيْنِيْ وْ تَسْكِنِّيْ

وِتْرَتِّبْ الشَّمْع وَاقْلامِيْ وْ قِرْطَاسِيْ

كَأنَّهَا جَتْ لِهَذَا الْكَوْن تَفْتِنِّيْ

وِ تْلِمْ لَمّ الْجِدَايِلْ ثَايِرْ احْسَاسِيْ

فِيْ صَمْت نَظْرَاتْهَا خِلْت الْهِوَى يْغَنِّيْ..!

وْ خِلْت الْبَدِرْ وِ النِّجُوم الْوِضْح جِلاَّسِيْ

أتْهَيَّلْ أنْفَاسْهَا وِ عْيُوْنَهَا بِنِّيْ

وِانْ سَوْلِفَتْ قَنِّدَتْ بِاحْسَاسْهَا رَاسِيْ

مِثْل الْقِصِيْدِهْ تِوَلِّعْنِيْ وْ هِيْ مِنِّيْ..!

وْ تَذْهِلْ شِعُوْرِيْ وْ تِتْعَدَّى عَنْ قْيَاسِيْ

يَامَا بْفَيَّةْ هِدَبْهَا هِمْت مِتْمَنِّيْ

وْ يَامَا بْفِضَّةْ سَنَاهَا هَامْ هُوْجَاسِيْ

الْحِبّ وِ الشِّعِرْ يُرْوَى فِيْ الْعَرَبْ عَنِّيْ

وْ هِيْ مِنْ تِصِبّ الشِّعِرْ وِ الْحِبّ فِيْ كَاسِيْ..!