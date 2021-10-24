صَمْت الإنتظار

خِذْنِيْ .. أوْ اتْرِكْنِيْ بِلَيَّاكْ وِيَّايْ

أوْ دَوِّرْ لْهذِيْ الْمَحَانِيْ .. مَحَانِىْ





أوْ هَاتِنِيْ وِ ارْحَلْ عَشَانِيْ بِلَيَّايْ



صَمْتِكْ بَحَرْ دَامْ انْتِظَارِيْ مُوَانِيْ





شِفْنِيْ جِمَعْت اللَّيْل وَ اشْعَلْت مَسْرَايْ



أنْقِشْ مِنْ كْفُوْف الزِّمَانْ الثِّوَانِيْ





رَبَّيْت فِيْ صَدْر الشِّبَابِيْك رَجْوَايْ

بُكْرَهْ شَـــ.. اقُوْل فْـــ .. غَيْبِتِكْ لِلأمَانِيْ..؟!





لِلطَّيْف .. لِرْفُوْف التَّنَاهِيْد .. لاشْيَايْ



لِلصِّبْح .. لايَّامْ الدِّفَا .. لِلأغَانِيْ





لِلصَّمْت .. وِ لْبَاقِيْ السِّوَالِفْ عَلَى شْفَايْ



لِلْكِلْمِهْ اللَّى كَابَرَتْ فِيْ لِسَانِيْ





لِلْمِلْح .. لَوْ طَبْطَبْ عَلَى الْحِلْم جُوَّايْ

لِلْجَرْح .. لَوْ مَرّ الْمِكَانْ وْ بِكَانِيْ





وِلْعِطْرِكْ اللَّى نَامْ دَاخِلْ هِدَايَايْ

لِلْتَّيْه .. لِوْجِيْه الْبِشَرْ .. لِلْمِبَانِيْ





تِعِبْت أسَمِّرْ هَالْمِشَاوِيْر بِخْطَايْ

وَ آخَايِلِكْ .. وَ ابْقَى مَعِيْ شَخْص ثَانِيْ..!





مَدَّيْت لِكْ مِنْ خَلْف الاحْلامْ يَمْنَايْ



خِذْنِيْ .. أوْ اتْرِكْ لِلْمَحَانِيْ .. مَحَانِيْ