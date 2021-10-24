أرُوْح عَنْهَا .. وَافْقِدْ الْمِلْح وِالْمَوْج

وَارْجَعْ لِشَاطِيْهَا وَاعَانِقْ بَحَرْهَا

أرْجَعْ لَهَا .. وِتْغَنِّيْ أضْلاعِيْ الْعُوْج

لا شِفْت غِرَّتْهَا وْ بَارِقْ نَحَرْهَا

وَابْرَاجْهَا اللَّى فِيْ السِّمَا كَنَّهَا بْرُوْج

لا طَالَعْتَهَا النَّاسْ .. طَاحَتْ غِتَرْهَا..!

(دْبَيّ .. بِنْ مَكْتُوم) تِسْعَى لْهَا فْجُوْج

تَلْفِتْ لَهَا الأنْظَارْ .. لَفْتَةْ نِظَرْهَا

تِشْبَهْ هِنُوْفٍ نَوْف غَرْشُوْب عَمْهُوْج



بَاقْدَامْهَا تَاطَى ضِفَايِرْ شَعَرْهَا..!

يَمْسِيْ الشِّفَقْ الاحْمَرْ عَلَى ثَغْرَهَا (رَوْج)



وِالصِّبْح يَظْهِرْ لُوْلَهَا مِنْ ثَغَرْهَا

يَقْبِلْ لَهَا الزُّوَّارْ فَوْجٍ وَرَا فَوْج

وِالْكَوْن كِلِّهْ مِنْشِغِلْ فِيْ خَبَرْهَا

صَحْرَا .. تِمِيْس رْبُوْعها وَرْد وِمْرُوْج



وِتْنَوِّرْ الْعَالَمْ بِشَمْعَةْ فِكِرْهَا..!

هِيْ (سَنْدِرَيْلا) .. ثَوْبها السِّحر مَنْسُوْج



تِسْلَمْ يِمِيْن (مْحَمَّدْ) اللَّى سَحَرْهَا