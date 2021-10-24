صَوْت الْجِفَا

الْجَرْح لِلْقَلْب وِالأيَّامْ وِ دْرُوْبِي

وِ اللَّيْل مِنْ جَابِنِيْ يَمّهْ وْ وَدَّانِيْ..؟!





كَمْ لِيْ سِنِهْ وِ الْجِفَا صَوْتِيْ وْ عَذْرُوْبِيْ



أخَافْ لا يِنْتِهِيْ حِزْنِيْ وْ يِلْقَانِيْ





مَشْكُوْر يَا خَاطِرِيْ وَ آسِفْ يَا مَكْتُوْبِيْ



أزْرَيْت أقُوْل الْكَلامْ اللَّى عَلَى لْسَانِيْ





وِشْ كَانَتْ الذِّكْرِيَاتْ وْ كَانَتْ ذْنُوْبِيْ

ثِنْتَيْن وِ الْعِذِرْ كَانْ أكْبَرْ مِنْ احْزَانِيْ





ثِنْتَيْن بَيْن الْعِذُوْل وْ جَرْح مَحْبُوْبِيْ

الأوَّلْ يْهُوْن وِ الشَّرْهَهْ عَلَى الثَّانِيْ





أحِسّ دَارْ الزِّمَانْ وْ غَيَّرْ اسْلُوْبِيْ..!

حَتَّى اقْرَبْ النَّاسْ خَلَّيْتِهْ وْ خَلاَّنِيْ..!





يَمْكِنْ كِبَرْت أوْ نِسَيْت الْعَامْ مَطْلُوْبِيْ

وْ يَمْكِنْ تِغَافِلْنِيْ الْحِلْم .. وْ تَعَدَّانِيْ..!





وِ الدَّمْعه اللَّى تِرُوْح وْ تِلْتِفِتْ صَوْبِيْ

تَرَّكْتَهَا فِيْ الضِّلُوْع وْ صِرْت وَحْدَانِيْ





يَا جْرُوْح الايَّامْ مَا مَلَّيْتِيْ دْرُوْبِيْ..؟



خَلِّيْنِيْ أرْتَاحْ لَوْ مَرَّهْ.. عَلَى شَانِيْ