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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: إبراهيم السمحان

فِنْجَالْ حِبْر..!

التاريخ:

كَنّ الْمِطَرْ يَعْزِفْ عَلَى اوْتَارْ اْلاِحسَاسْ

                      لَحْن الْحَنِيْن اللَّى يِصَاحِبْ مِجِيِّهْ

وْ لَيْل الشِّتَا غِصْنٍ بِالاشْوَاقْ مَيَّاسْ

                      لا مَالْ حَرَّكْ دَاخِلِيْ (مَزْهَرِيِّهْ)..!

أحْيَا جِنُوْن الرَّقْص وَ اسْتَنْهِضْ الرَّاسْ

                      وَ اشْعِلْ خَيَالِيْ (يَنْبِعْ) وْ(سَمْسِمِيِّهْ)

يِشِعّ بِهْ حَرْفِيْ وْ تِتْعَطَّرْ أنْفَاسْ

                      شِعْرِيْ .. وْ يِصْبَحْ لِلْكِتَابه شهِيِّهْ

مِتَى مِطَرْ حِسِّكْ قَبِلْ يَذْبِلْ الْكَاسْ

                      يَمْطِرْ .. وْ يَمْضِيْ بِهْ شِظِيِّهْ .. شِظِيِّهْ

عَلَى الْجِدَارْ أسْنَدْت ظَهْرِيْ .. وْ مِرْوَاسْ

                      وَقْتِيْ .. يِدِكّ النَّبْض بِجْنُوْب غَيِّهْ

مِرِّيْ بِلَيْلِيْ وِ اشْعِلِيْ صَمْت الاعْرَاسْ

                      وَ اصِبّ لِكْ مِنْ مِهْجِتِيْ (سَامْرِيِّهْ)

فِنْجَالْ حِبْر وْ لَهْفَةْ الْكَيْف قِرْطَاسْ

                      مَا تَصْحِيْ إلاَّ وِ الْحِرُوْف (بْرِدِيِّهْ)..!

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