كَنّ الْمِطَرْ يَعْزِفْ عَلَى اوْتَارْ اْلاِحسَاسْ

لَحْن الْحَنِيْن اللَّى يِصَاحِبْ مِجِيِّهْ

وْ لَيْل الشِّتَا غِصْنٍ بِالاشْوَاقْ مَيَّاسْ



لا مَالْ حَرَّكْ دَاخِلِيْ (مَزْهَرِيِّهْ)..!

أحْيَا جِنُوْن الرَّقْص وَ اسْتَنْهِضْ الرَّاسْ



وَ اشْعِلْ خَيَالِيْ (يَنْبِعْ) وْ(سَمْسِمِيِّهْ)

يِشِعّ بِهْ حَرْفِيْ وْ تِتْعَطَّرْ أنْفَاسْ



شِعْرِيْ .. وْ يِصْبَحْ لِلْكِتَابه شهِيِّهْ

مِتَى مِطَرْ حِسِّكْ قَبِلْ يَذْبِلْ الْكَاسْ

يَمْطِرْ .. وْ يَمْضِيْ بِهْ شِظِيِّهْ .. شِظِيِّهْ

عَلَى الْجِدَارْ أسْنَدْت ظَهْرِيْ .. وْ مِرْوَاسْ

وَقْتِيْ .. يِدِكّ النَّبْض بِجْنُوْب غَيِّهْ

مِرِّيْ بِلَيْلِيْ وِ اشْعِلِيْ صَمْت الاعْرَاسْ

وَ اصِبّ لِكْ مِنْ مِهْجِتِيْ (سَامْرِيِّهْ)

فِنْجَالْ حِبْر وْ لَهْفَةْ الْكَيْف قِرْطَاسْ



مَا تَصْحِيْ إلاَّ وِ الْحِرُوْف (بْرِدِيِّهْ)..!