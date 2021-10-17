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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: مريم النقبي

الصَّمْت الْمِبَاحْ

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آنْ لِكْ يَا قَلْب تِهْدَا وْ تِسْتِرِيْح

                 وْ تِلْتِزِمْ بِالْبِعْد.. وِ الصَّمْت الْمِبَاحْ

آنْ لِكْ انِّكْ عَنْ الظَّلْمه تِزِيْح

                 وْ تِرْتِحِلْ لِلْنُّوْر وَ اذْكَارْ الصِّبَاحْ

وِ انْ بِغَيْت تْعِيْش بِالْوَصْل الشِّحِيْح

                 كَيْفِكْ وْ مَرْخُوْص.. لِكْ مِنِّيْ السِّمَاحْ

صِدَقْ مِنْ سَمَّاكْ بِالْقَلْب الْجِرِيْح

                 دَامْ تَحْمِلْ دَاخِلِكْ هَمّ وْ جِرَاحْ

مَا أخَذْنَا شَيّ مِنْ كِثْر الْمِدِيْح

                 بِالْمِجَامَلْ كِلّ هذَا الْعِمر رَاحْ

لِلْمِشَاعِرْ.. زَهِّبْ وْرُوْد وْ ضِرِيْح

                 وِ لْسِوَادْ الْحِزن.. خَيِّطْ لِكْ وِشَاحْ

عَزْمِيْ الْمَكْسُوْر لَوْ شِلْتِهْ يِطِيْح

                 وِ انْ عِزَمْت آطِيْر مَا عِنْدِيْ جِنَاحْ

دَاخِلِيْ صَوْتٍ مِنْ الْفَرْقَا يِصِيْح

                 وْ مِنْ عِظِيْم الْفَقْد.. سِرّ الصَّدر بَاحْ

وْ دَامْنَا نِحْيَا بِهَالْكَوْن الْفِسِيْح

                 الْفَشَلْ لا شَكّ دَعْوَهْ لِلنَّجَاحْ

خِذْ كَلامْ الْعَقل.. وِ الْقَوْل الصِّحِيْح

                 وِ الأمَلْ مَوْجُوْد دَامْ الصِّبْح لاحْ

قِلْت لِكْ يَا قَلْب تِهْدَا.. وْ تِسْتِرِيْح

                 وْ تِكْتِفِيْ بِالْبِعْد.. وِ الصَّمْت الْمِبَاحْ

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