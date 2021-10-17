آنْ لِكْ يَا قَلْب تِهْدَا وْ تِسْتِرِيْح

وْ تِلْتِزِمْ بِالْبِعْد.. وِ الصَّمْت الْمِبَاحْ

آنْ لِكْ انِّكْ عَنْ الظَّلْمه تِزِيْح

وْ تِرْتِحِلْ لِلْنُّوْر وَ اذْكَارْ الصِّبَاحْ

وِ انْ بِغَيْت تْعِيْش بِالْوَصْل الشِّحِيْح

كَيْفِكْ وْ مَرْخُوْص.. لِكْ مِنِّيْ السِّمَاحْ

صِدَقْ مِنْ سَمَّاكْ بِالْقَلْب الْجِرِيْح

دَامْ تَحْمِلْ دَاخِلِكْ هَمّ وْ جِرَاحْ

مَا أخَذْنَا شَيّ مِنْ كِثْر الْمِدِيْح

بِالْمِجَامَلْ كِلّ هذَا الْعِمر رَاحْ

لِلْمِشَاعِرْ.. زَهِّبْ وْرُوْد وْ ضِرِيْح

وِ لْسِوَادْ الْحِزن.. خَيِّطْ لِكْ وِشَاحْ

عَزْمِيْ الْمَكْسُوْر لَوْ شِلْتِهْ يِطِيْح

وِ انْ عِزَمْت آطِيْر مَا عِنْدِيْ جِنَاحْ

دَاخِلِيْ صَوْتٍ مِنْ الْفَرْقَا يِصِيْح

وْ مِنْ عِظِيْم الْفَقْد.. سِرّ الصَّدر بَاحْ

وْ دَامْنَا نِحْيَا بِهَالْكَوْن الْفِسِيْح



الْفَشَلْ لا شَكّ دَعْوَهْ لِلنَّجَاحْ

خِذْ كَلامْ الْعَقل.. وِ الْقَوْل الصِّحِيْح

وِ الأمَلْ مَوْجُوْد دَامْ الصِّبْح لاحْ

قِلْت لِكْ يَا قَلْب تِهْدَا.. وْ تِسْتِرِيْح



وْ تِكْتِفِيْ بِالْبِعْد.. وِ الصَّمْت الْمِبَاحْ