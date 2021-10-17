تِفَاصِيل الرّبيع
شَكِّلْ تِلالِكْ.. نَظْرِتِكْ.. بِعْدِكْ عَلَى وَجْهِيْ نِبَتْ
شَكِّلْ.. عِجَزْت أحْمِلْ وِجُوْه النَّاسْ مَعْ وَجْه التِّلالْ
أدْنِيْ.. وِ اذَا جِيْت أقْتِرِبْ لِلْنَّاسْ.. صَدَّتْ وِهْرِبَتْ
مِسْتَاحِشِهْ.. وِ تْخَافْ عَدْوَى الْحِبّ وِ الْحِبّ انْعِزَالْ
إنِّيْ عِصَرْت آخَرْ شِفَقْ وَ اسْقَيْت بِهْ نَارٍ خِبَتْ
وْ مَدَّيْت كَفِّيْ لِلْمِطَرْ وِ اسْتَنْزِلَتْ رِيْح الشِّمَالْ..!
وِ انِّكْ تِفَاصِيْل الرِّبِيْع اللَّى عَلَى حِلْمِيْ حِبَتْ
حَتَّى مِشَتْ.. سَبَّابِةٍ تِضْغَطْ عَلَى حِزْن الرِّمَالْ
مَرَّيْت.. كَذَّبْت الْخِبَرْ.. كَذَّبْت.. وْ دِنْيَاكْ كْذِبَتْ
وْ شَكَّيْت مِلْح ايَّامْنَا وِ الْكَاسْ بِيْدَيْنِكْ زِلالْ
لا تَبْكِيْ الْمَاضِيْ تَرَى شَكْل النِّهَايِهْ قَرِّبَتْ
لا تِنْخِدِعْ بِالصَّمْت.. مَا بِالْبِيْر جَابَتْه الْحِبَالْ
كِنْت ازْدِهَارَاتْ الْفِشَلْ يَوْم الْفِشَلْ شَيٍ ثِبَتْ
خَرَجْت مِنْ ذَاكْ الْمِسَا الدَّامِيْ وْ هَزَّيْت السُّؤَالْ
وَ اشْرَعْت لِبْحُوْرٍ نِسَتْ وَهْج الْمِلُوْحه.. وِ عْذِبَتْ
سَاحِلْ.. وْ حَوْله مَارِدٍ ظَامِيْ.. وْ مَلْيُوْن احْتِمَالْ..!