تِفَاصِيل الرّبيع

شَكِّلْ تِلالِكْ.. نَظْرِتِكْ.. بِعْدِكْ عَلَى وَجْهِيْ نِبَتْ

شَكِّلْ.. عِجَزْت أحْمِلْ وِجُوْه النَّاسْ مَعْ وَجْه التِّلالْ





أدْنِيْ.. وِ اذَا جِيْت أقْتِرِبْ لِلْنَّاسْ.. صَدَّتْ وِهْرِبَتْ

مِسْتَاحِشِهْ.. وِ تْخَافْ عَدْوَى الْحِبّ وِ الْحِبّ انْعِزَالْ





إنِّيْ عِصَرْت آخَرْ شِفَقْ وَ اسْقَيْت بِهْ نَارٍ خِبَتْ

وْ مَدَّيْت كَفِّيْ لِلْمِطَرْ وِ اسْتَنْزِلَتْ رِيْح الشِّمَالْ..!





وِ انِّكْ تِفَاصِيْل الرِّبِيْع اللَّى عَلَى حِلْمِيْ حِبَتْ

حَتَّى مِشَتْ.. سَبَّابِةٍ تِضْغَطْ عَلَى حِزْن الرِّمَالْ





مَرَّيْت.. كَذَّبْت الْخِبَرْ.. كَذَّبْت.. وْ دِنْيَاكْ كْذِبَتْ



وْ شَكَّيْت مِلْح ايَّامْنَا وِ الْكَاسْ بِيْدَيْنِكْ زِلالْ





لا تَبْكِيْ الْمَاضِيْ تَرَى شَكْل النِّهَايِهْ قَرِّبَتْ



لا تِنْخِدِعْ بِالصَّمْت.. مَا بِالْبِيْر جَابَتْه الْحِبَالْ





كِنْت ازْدِهَارَاتْ الْفِشَلْ يَوْم الْفِشَلْ شَيٍ ثِبَتْ

خَرَجْت مِنْ ذَاكْ الْمِسَا الدَّامِيْ وْ هَزَّيْت السُّؤَالْ





وَ اشْرَعْت لِبْحُوْرٍ نِسَتْ وَهْج الْمِلُوْحه.. وِ عْذِبَتْ



سَاحِلْ.. وْ حَوْله مَارِدٍ ظَامِيْ.. وْ مَلْيُوْن احْتِمَالْ..!