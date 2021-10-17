عِرِيْب السَّاسْ

مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه

بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي

يَا مِلْهِمْ الأشْعَارْ.. يَا مِطْلِقْ عَنَانْ

فِكْرِيْ.. عَلَى وِسْع الْفِضَا الألْمَاسِيْ





رَدَّيْت رُوْحِيْ لِلْقِصِيْد وْ لِلْبَيَانْ

وَ انَا عَلَيْهُمْ هَايِضٍ إحْسَاسِيْ





أنَا اكْتِبْ الأشْعَارْ وَ اقْصِدْ مِنْ زِمَانْ

وَ ابْطَيْت مَا بَلّ الشِّعِرْ قِرْطَاسِيْ





وِ الْيَوْم رَاوَدْنِيْ عَلَى السَّاحَهْ حَنَانْ

وْ هَيَّضْ مِشَاعِرْ خَاطِريْ هَوْجَاسِيْ





هَوْجَاسِيْ اللَّى مِنْ خَيَالْ الْفَذّ كَانْ

إلْهَامْ.. لَوْ فَاقْ الْخَيَالْ قْيَاسِيْ





(مْحَمَّدْ) دْبَيّ وْ (دِبَيّ) لْنَا الْأمَانْ

وْ مِنْ طَارِيْ الأسْمَيْن يَا نُوْمَاسِيْ





قَالَوْا: يِعِيْنِهْ فِيْ مَنَالْ الْعِزّ (جَانْ)..!

قِلْنَا: فِعَاله تَذْهِلْ الرِّمَّاسِيْ





خَلَّى الْعَجَبْ فِيْ (إكْسِبُوْ) رُوْح الْمِكَانْ

مِنْ وَيْن مَا طَالَعْت يِشْمَخْ رَاسِيْ





وِ الاِعْلانْ رُوْحه قَبِلْ لا يِفْتَحْ جِنَانْ

شَيٍ خَيَالْ وْ يَحْبِسْ الأنْفَاسِيْ





كَنِّهْ مْسَوِّيْ لِلْمَعَالِيْ تِرْجِمَانْ

فِيْ كِلّ مَنْحَى لِهْ وِجُوْد وْ سَاسِيْ





وْ سَبْع الْعِجَايِبْ صَارَنْ بْعَزْمِهْ ثِمَانْ

تَسْبِيْ الْقِلُوْب وْ تَسْلِبْ الْحَوَآسِيْ





يَوْم إقْتَرَنْ إسْم (إكْسِبُوْ) بِــــ (دْبَيّ) زَانْ

شَرْوَى إقْتِرَانْ الْعُوْد بِالْأعْرَاسِيْ





عَالَمْ وِسِطْ دَوْله.. عَلَى خَيْر وْ ضِمَانْ

رَغْم اخْتِلافْ الطِّبْع وِ الْأجْنَاسِيْ





عِدُوِّنَا مِنْ مَجْدِنَا ذَاقْ الْهَوَانْ

وْ قَلْبه يِحَمَّسْ لِهْ عَلَى مِحْمَاسِيْ





وِ مْوِدِّنَا مِنْ مَجْدِنَا شَبّ امْتِنَانْ

صِعُوْد.. وِ يْمَارِيْ بْفَرْحَةْ نَاسِيْ





وِ احْنَا الْكَيَانْ اللَّى عَلَى الْعَلْيَا اسْتِكَانْ

آنْ الأوَانْ وْ دِقَّتْ الْأجْرَاسِيْ





كَسَّابَةْ النَّامُوْس وِشْ عَادْ الرِّهَانْ

نَكْسِبْه لَوْ فِيْ الْمَوْقِفْ الْحَسَّاسِيْ





رَفَّتْ بَنَادِيْر الْفَخَرْ وِ السِّعْد بَانْ



وَ اللّه يِبَارِكْ.. يَا عِرِيْب السَّاسِيْ