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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: خالد القصيّري

الْفَصْل الْخَامِسْ!

التاريخ:

فَوْق رَمْضَا الْجِرُوْح وْ تَحْت ظِلّ الْحَنِيْن

                         يَمْشِيْ الْعِمر وَ آنَا اجْلِسْ عَلَى الذِّكْرِيَاتْ

أشْعِرْ إنِّيْ سِعِيْد وْ مُؤْمِنْ إنِّيْ حِزِيْن

                         التَّعَبْ جِهْد ذَاتِيْ وِ الْعَتَبْ جَلْد ذَاتْ

شَاعِرْ يْشُوْف (عَيْن الشِّهْره) بْنِصّ عَيْن..!

                         بَاقِيْ بْمَسْرَحْ الذِّكْرَى يِقِيْم أُمْسِيَاتْ

عَيْن عَقْله مْرَايَتْهَا عِيُوْن السِّنِيْن

                         وْ عَيْن قَلْبه مْرَايَتْهَا عِيُوْن الْبَنَاتْ

فَوْق صَدْر السَّعَادِهْ نَامْ لِهْ لَيْلِتَيْن

                         وِ الزِّمَنْ مَرّ يَرْكِضْ فِيْ لِذِيْذ السِّبَاتْ..!

الْهِوَى حِلْم خَافه.. حَسّ مَا هُوْ أمِيْن

                         حَرّمه سِلْم تَافِهْ.. قَبل عَامِيْن مَاتْ

بَيْن بَرْد الشِّكُوْك وْ بَيْن نَارْ الْيَقِيْن

                         سَلّ صَمْته وْ فِيْ وَجْه الظِّرُوْف اسْتِمَاتْ

خِطْوِتِهْ سَاريه فِيْ سِكَّةْ الرَّاحِلِيْن

                         وْ دَمْعِتِهْ عَارِيه تَرْقِصْ عَلَى الإغْنِيَاتْ

يِسْهَرْ يْقَصْقِصْ جْرُوْحه بْمِشْرَطْ أنِيْن

                         وْ كِلّ ذِكْرَى تِزُوْره مَا سَألْ لَيْه جَاتْ

يَا كِثِرْ مَا سَهَرْ يِضْحَكْ عَلَى الدَّمْع لَيْن

                         مَوْعِدِهْ مَعْ حَدِيْث النَّفْس لِلنَّفْس فَاتْ

يَعْزِمْ (السَّيِّدْ النِّسْيَانْ) فِيْ كِلّ حِيْن

                         وْ كِلّ (مَوْعِدْ) مِصِيْرِهْ سَلَّةْ الْمِهْمَلاتْ

كِلّ (فِرْصه سِعِيْدِهْ) مِحْزِنِهْ مَرِّتَيْن

                         وْ كِلّ (عِزْله) قِصِيْدِهْ هَارِبه مِنْ شِتَاتْ

دَمْعَةْ الصَّمْت شَمْعه فِيْ سِمَا الْعَابِرِيْن

                         وْ بَسْمَةْ الْحِزن صَرْخه فِيْ عِزَا الأُمْنِيَاتْ

السَّهَرْ فَصِلْ خَامِسْ لِلْحَيَاةْ أُكْسِجِيْن

                         وِ الشِّعِرْ كِلّ وِجْهِهْ غَيْر الارْبَعْ جِهَاتْ

تَحْت ظِلّ الْجِرُوْح وْ فَوْق رَمْضَا الْحَنِيْن

                         الألَمْ حَيّ يِرْزَقْ.. وِ الأمَلْ حَيّ.. مَاتْ..!

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