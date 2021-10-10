الْفَصْل الْخَامِسْ!

فَوْق رَمْضَا الْجِرُوْح وْ تَحْت ظِلّ الْحَنِيْن

يَمْشِيْ الْعِمر وَ آنَا اجْلِسْ عَلَى الذِّكْرِيَاتْ

أشْعِرْ إنِّيْ سِعِيْد وْ مُؤْمِنْ إنِّيْ حِزِيْن

التَّعَبْ جِهْد ذَاتِيْ وِ الْعَتَبْ جَلْد ذَاتْ

شَاعِرْ يْشُوْف (عَيْن الشِّهْره) بْنِصّ عَيْن..!

بَاقِيْ بْمَسْرَحْ الذِّكْرَى يِقِيْم أُمْسِيَاتْ

عَيْن عَقْله مْرَايَتْهَا عِيُوْن السِّنِيْن

وْ عَيْن قَلْبه مْرَايَتْهَا عِيُوْن الْبَنَاتْ

فَوْق صَدْر السَّعَادِهْ نَامْ لِهْ لَيْلِتَيْن

وِ الزِّمَنْ مَرّ يَرْكِضْ فِيْ لِذِيْذ السِّبَاتْ..!

الْهِوَى حِلْم خَافه.. حَسّ مَا هُوْ أمِيْن

حَرّمه سِلْم تَافِهْ.. قَبل عَامِيْن مَاتْ

بَيْن بَرْد الشِّكُوْك وْ بَيْن نَارْ الْيَقِيْن

سَلّ صَمْته وْ فِيْ وَجْه الظِّرُوْف اسْتِمَاتْ

خِطْوِتِهْ سَاريه فِيْ سِكَّةْ الرَّاحِلِيْن

وْ دَمْعِتِهْ عَارِيه تَرْقِصْ عَلَى الإغْنِيَاتْ

يِسْهَرْ يْقَصْقِصْ جْرُوْحه بْمِشْرَطْ أنِيْن

وْ كِلّ ذِكْرَى تِزُوْره مَا سَألْ لَيْه جَاتْ

يَا كِثِرْ مَا سَهَرْ يِضْحَكْ عَلَى الدَّمْع لَيْن



مَوْعِدِهْ مَعْ حَدِيْث النَّفْس لِلنَّفْس فَاتْ

يَعْزِمْ (السَّيِّدْ النِّسْيَانْ) فِيْ كِلّ حِيْن

وْ كِلّ (مَوْعِدْ) مِصِيْرِهْ سَلَّةْ الْمِهْمَلاتْ

كِلّ (فِرْصه سِعِيْدِهْ) مِحْزِنِهْ مَرِّتَيْن



وْ كِلّ (عِزْله) قِصِيْدِهْ هَارِبه مِنْ شِتَاتْ

دَمْعَةْ الصَّمْت شَمْعه فِيْ سِمَا الْعَابِرِيْن

وْ بَسْمَةْ الْحِزن صَرْخه فِيْ عِزَا الأُمْنِيَاتْ

السَّهَرْ فَصِلْ خَامِسْ لِلْحَيَاةْ أُكْسِجِيْن

وِ الشِّعِرْ كِلّ وِجْهِهْ غَيْر الارْبَعْ جِهَاتْ

تَحْت ظِلّ الْجِرُوْح وْ فَوْق رَمْضَا الْحَنِيْن



الألَمْ حَيّ يِرْزَقْ.. وِ الأمَلْ حَيّ.. مَاتْ..!