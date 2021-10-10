زَعِيم الْفِعِلْ

مِثْل مَا تَرْسِيْ عَلَى الْبَيْدَا مِنْ الشِّمّ الرِّوَاسِيْ

وْ مِثْل مَا تَشْرِقْ عَلَى عِيْد السَّعَادِهْ شَمْس حَيِّهْ





وْ كِثِرْ مَا تِسْطَعْ نِجُوْم وْ تِبْتِهِجْ فِيْهَا الأمَاسِيْ



وْ كِثِرْ مَا بَيْن الْمِرُوَّهْ وِ الْمِفَاخِرْ مِنْ حِمِيِّهْ





وَ قِّفَتْ لاجْل التَّحَدِّيْ رَغْبَةْ (الْقَصْر الرِّيَاسِيْ)

وِ انْتَهَضْ حِرٍ عَلَى رَاسْ الْفَخَرْ شَعْب وْ هِوِيِّهْ





فِيْ يِمِيْنِهْ مَجْد أُبُوْه اللَّى لِهْ الْفِعْل الأسَاسِيْ

وْ فِيْ عِيُوْنِهْ رَايَةْ التَّارِيْخ عَزْم وْ مَعْنَوِيِّهْ





الطِّمُوْح الأوْحَدْ الْمِتْفَرِّدْ النَّاهِيْ الْحَمَاسِيْ

وِ الشِّمُوْخ الْفَارِقْ بْنَطْح الأمُوْر الْمِفْصَلِيِّهْ





عَاصِبٍ رَاسِهْ وْ رَاسِهْ فِيْ عِمُوْم الأمر رَاسِيْ

مِثِلْ مَرْسَى مَجْدِهْ الشَّامِخْ وَرَا النَّفْس الأبِيِّهْ





قَالْ (أبُوْ رَاشِدْ) وْ قَوْلِهْ فِعْل فِيْ وَقْتٍ قِيَاسِيْ

يِنْحَتْ مْن الصَّخر دَرْبٍ فِيْ سِيَاقْ الْعَالَمِيِّهْ





لَيْن حَقَّقْ فَوْق مَا يِطْمَحْ وْ لَيَّنْ كِلّ قَاسِيْ

وْ صَارَتْ (دْبَيّ النِّمُوْذَجْ) فِيْ الصِّفُوْف الأوِّلِيِّهْ





يَا زِعِيْم الْفِعْل وِشْ خَلَّيْت لاصْحَابْ الْكَرَاسِيْ..؟!



إنْت لِلتَّطْوِيْر وِ التَّغْيِيْر ثَوْره جَوْهَرِيِّهْ





مَا ثَنَتْ عَزْمِكْ ظِرُوْف وْ لا لَحَقْ جِذْعِكْ يِبَاسِيْ

إنْت وَارِفْ بِالْعَطَا وِ الْبَذل مَا تَبْغِيْ وِصِيِّهْ





يَا (ابِنْ مَكْتُوْم) الأمَلْ شَمْسٍ تِبَدِّدْ كِلّ بَاسِيْ



وِ انْت حَطَّيْت لْصِرُوْح الإخْتِلافْ الأفْضَلِيِّهْ





(إكْسِبُوْ عِشْرِيْن) فِعْلاً مَكْسَبْ (الرَّاسْ الْفَلاسِيْ)

مَا خَذَاهَا مِنْ فِكِرْ غَيْرِهْ وْ قَدَّمْهَا هِدِيِّهْ





صِنْعَةْ أفْكَاره وْ جِهْدِهْ مَكْسَبْ الشَّعْب الْحَمَاسِيْ



وِ (الإمَارَاتْ) الأبِيِّهْ رَائِدِهْ فِيْ الأوْلَوِيِّهْ

مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه

بمناسبة معرض إكسبو 2020 دبي