مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه اللّه تعالى ورعاه

بمناسبة افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي





دَارِيْ مِسَاهَا غَيْر.. شَعْشَعْ بِالانْوَارْ

يَسْعِدْ مِسَاءْ (دْبَيّ) مَا احْلَى مِسَاهَا

وْيَسعِدْ مِسَا شَيْخٍ عِيُوْنِهْ عَلَى الدَّارْ

(بُوْ رَاشِدْ) اللَّى نُوْر وَجْهِهْ سَنَاهَا

هذَا (مْحَمَّدْ) مِبْهِرْ الْعَالَمْ ابْهَارْ

رَمْزٍ حِرُوْفه يِنْذِهِلْ مِنْ قَرَاهَا

كَمّ أشْغَلْ عْقُوْلٍ وْحَارَتْ بِهْ انْظَاْر

عَنْ مِسْتِوَى فِكْره قِصَرْ مِسْتِوَاهَا

دِنْيَاهْ ضَاقَتْ مِنْ عِزُوْمه وْالاْقطَارْ

وِالأرْض مَا كَفَّى طِمُوْحه مِدَاهَا

أرْسَلْ إلَى (الْمِرِّيْخ) بِالْعَزم (مِسْبَارْ)

يَرْسِمْ أمَلْ دَاره وْيــِرْفَعْ نِبَاهَا

وْلازَالْ لِهْ عَزْم وْطِمُوْحَاتْ وِاصْرَارْ

عَدّ الْكِوَاكِبْ فِيْ مِجَرَّةْ فِضَاهَا

طَوَّعْ عِنَادْ الْمَوْج فِيْ غِبّ الابْحَارْ

وَامْسَتْ نِخِيْلِهْ طَيِّبَاتٍ جَنَاهَا

والرَّمْل تَحْت يْدَيْه أزْهَرْ بِالاثْمَارْ



حَتَّى نِسَتْ صَحْرَا بِلادِهْ ظُمَاهَا

حَوَّلْ قِفَارْ الْبِيْد جَنَّاتْ وَانْهَارْ

وَابْرَاجْ مَحَّدْ قَبل عَصْره بَنَاهَا

فَوْق الثِّمَانْ مْيِهْ عِلُوٍ بِالامْتَارْ

أطْوَلْ بِنَا شَامِخْ تِظِلِّهْ سِمَاهَا

هذَا وْ هُوْ فَارِسْ عَلَى قُبّ الامْهَارْ

سَيِّدْ مِنَصَّاتْ الرُّمَكْ لا اعْتِلاهَا

فَارِسْ وْمِتْمَرِّسْ وْقَانِصْ وْصَقَّارْ

كَمْ صَيْدِةٍ عَوَّدْ بِهَا مِنْ رُمَاهَا

وِانْ حَانْ مَيْدَانْ الْقِصَايِدْ وْالاشْعَارْ

تَبْصِمْ لِهْ الشِّعَّارْ بَصْمَةْ ثَنَاهَا

كَمْ (لِغْز) حَيَّرْ بِهْ هِوَاجِيْس شِعَّارْ

وْكَمْ حِنْجِره جَرَّتْ بْحَرْفه غِنَاهَا

نَجْم السِّيَاسِهْ وِالْمَحَافِلْ وْالاخْبَارْ

عَقْل الإدَاره نُوْر فِكْره هِدَاهَا

نِبْرَاسْ رَايْ وْرَجِلْ دَوْلِهْ لِهْ اشْوَارْ



يَنْصِتْ لَهَا الْعَالَمْ وْيـــــــــــــِتْبَعْ صِدَاهَا

فِيْ كِلّ كَارْ (مْحَمَّدْ) مْعَلِّمْ الْكَارْ

هذِيْ عِطَايَا اللّه لِشَيْخِيْ عِطَاهَا

مِبْدِعْ بِلَيَّا حْدُوْد نَادِرْ بِالافْكَارْ



مِنْ حَقّ دَاره فِيْ سِمُوّهْ تِبَاهَى

نَادِرْ فِكِرْ وِعْزُوْم وَافْكاره بْكَارْ

لَى خَبَّتْ.. تْخِبّ اللِّيَالِيْ وَرَاهَا

يَا سَيِّدِيْ تَوَّجْت سِيْره وْمِشْوَارْ

بِانْجَازْ تَارِيْخِيْ أبَدْ مَا يِضَاهى

لَوْلاكْ مَا كَانْ (اكْسِبُوْ) رَمْز وِشْعَارْ

يِجْمَعْ شِعُوْبٍ دَارْنَا مِلْتِقَاهَا

لكِنّ تِبْقَى لِغْز وِالْكَوْن مِحْتَارْ



دِنْيَاكْ مِشْغِلْهَا وْصِيْتِكْ مَلاهَا

