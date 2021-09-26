غِرُوب الشَّمْس

المصدر: شعر: بروق بدويّة

عِكَسْ لَوْن السِّمَا وابْيَضْ سِحَابه

وْبَرْوَزْهَا الشِّفَقْ حَزَّةْ مِغِيْبِهْ

عَلَى مَوْحه رِسَمْهَا بِانْسِكَابه

وْطَرَّزْهَا السِّمَا لَيْل وْعِسِيْبِهْ

عَلَى شَطّهْ فِتَحْ لِلصَّمْت بَابه

حِفَظْ سِرِّهْ وِفَا مِنْ زَوْد طِيْبِهْ

يَا لَيْت الصَّدر مِثْلِهْ فِيْ رِحَابه

الْيَا جَتْه النِّسَايِمْ... مَا تِهِيْبِهْ

شِعُوْرٍ هَاضْ فِيْ صَدْرِيْ صِبَابه

يِعِيْش الأمْس مَعْ قِصَّةْ مِشِيْبِهْ

ذِكَرْتِهْ يَوْم لَوْن الشَّمْس جَابه

وْصَوْتِهْ يَشْتِكِيْ حَرْقَةْ نِحِيْبِهْ

كِتَبْتِهْ مِنْ زِمَنْ وِالْقَافْ هَابه

تِقُوْل انِّهْ حِرِيْب وْ ذَا حِرِيْبِهْ..!

غِرُوْب الشَّمْس ذَكَّرْنِيْ غِيَابه

يَا ليْت شْرُوْقها بَاكِرْ.. يِجِيْبِهْ