    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    عِرُوس الشَّرق

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    • شعر: سلطان الرفيسا
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    إمَاره سَابِقَتْ رَكْب الْحَضَاره

    لَهَا الأمْجَادْ تَارِيْخٍ وْسِيْره

     

    أسِمْهَا دَوْم فِيْ الْعَالِيْ مِسَاره

    بْحَاضِرْهَا وْ مَاضِيْهَا شِهِيْره

     

    وْتِبْقَى (دْبَيّ) دَايِمْ فِيْ الصِّدَاره

    رَعَاهَا شَيْخ بِجْهُوْدٍ كِبِيْره

     

    يِوَاصِلْ لاجْلَهَا لَيْله بْنَهَاره

    عِيُوْنِهْ دَوْم لِبْلادِهْ سِهِيْره

     

    (رَقُمْ وَاحِدْ) مَعْ الْعَالَمْ شِعَاره

    وْ لا يَرْضِيْ طِمُوْحه رَقُمْ غَيْره

     

    (مْحَمَّدْ) شَيْخنا دَامْ انْتِصَاره

    حِبَاهْ اللّه بَافْكَارٍ مِنِيْره

     

    مْوَفَّقْ فِيْ أمَانِيْه وْقَرَاره

    وْ لا يُوْجَدْ بْعَالَمْنَا نِظِيْره

     

    وْنَالْ الْــ (إكْسِبُو) عَزْم وْجِدَاره

    (إكِسْبُوْ).. (دْبَيّ) تِبْقَى بِهْ جِدِيْره

     

    هَلا بِضْيُوْفِنْا بْدَارْ النِّدَاره

    تَرَاحِيْبٍ مِنْ الْخَاطِرْ كِثِيْره

     

    بِكُمْ تِفْخَرْ وْتِسْعَدْ بِالزِّيَاره

    عِرُوْس الشَّرْق فِيْ شِبْه الْجِزِيْره

     

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