عِرُوس الشَّرق

عِرُوس الشَّرق
إمَاره سَابِقَتْ رَكْب الْحَضَاره
لَهَا الأمْجَادْ تَارِيْخٍ وْسِيْره
أسِمْهَا دَوْم فِيْ الْعَالِيْ مِسَاره
بْحَاضِرْهَا وْ مَاضِيْهَا شِهِيْره
وْتِبْقَى (دْبَيّ) دَايِمْ فِيْ الصِّدَاره
رَعَاهَا شَيْخ بِجْهُوْدٍ كِبِيْره
يِوَاصِلْ لاجْلَهَا لَيْله بْنَهَاره
عِيُوْنِهْ دَوْم لِبْلادِهْ سِهِيْره
(رَقُمْ وَاحِدْ) مَعْ الْعَالَمْ شِعَاره
وْ لا يَرْضِيْ طِمُوْحه رَقُمْ غَيْره
(مْحَمَّدْ) شَيْخنا دَامْ انْتِصَاره
حِبَاهْ اللّه بَافْكَارٍ مِنِيْره
مْوَفَّقْ فِيْ أمَانِيْه وْقَرَاره
وْ لا يُوْجَدْ بْعَالَمْنَا نِظِيْره
وْنَالْ الْــ (إكْسِبُو) عَزْم وْجِدَاره
(إكِسْبُوْ).. (دْبَيّ) تِبْقَى بِهْ جِدِيْره
هَلا بِضْيُوْفِنْا بْدَارْ النِّدَاره
تَرَاحِيْبٍ مِنْ الْخَاطِرْ كِثِيْره
بِكُمْ تِفْخَرْ وْتِسْعَدْ بِالزِّيَاره
عِرُوْس الشَّرْق فِيْ شِبْه الْجِزِيْره