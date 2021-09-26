عِرُوس الشَّرق

المصدر: شعر: سلطان الرفيسا

إمَاره سَابِقَتْ رَكْب الْحَضَاره

لَهَا الأمْجَادْ تَارِيْخٍ وْسِيْره

أسِمْهَا دَوْم فِيْ الْعَالِيْ مِسَاره

بْحَاضِرْهَا وْ مَاضِيْهَا شِهِيْره

وْتِبْقَى (دْبَيّ) دَايِمْ فِيْ الصِّدَاره

رَعَاهَا شَيْخ بِجْهُوْدٍ كِبِيْره

يِوَاصِلْ لاجْلَهَا لَيْله بْنَهَاره

عِيُوْنِهْ دَوْم لِبْلادِهْ سِهِيْره

(رَقُمْ وَاحِدْ) مَعْ الْعَالَمْ شِعَاره

وْ لا يَرْضِيْ طِمُوْحه رَقُمْ غَيْره

(مْحَمَّدْ) شَيْخنا دَامْ انْتِصَاره

حِبَاهْ اللّه بَافْكَارٍ مِنِيْره

مْوَفَّقْ فِيْ أمَانِيْه وْقَرَاره

وْ لا يُوْجَدْ بْعَالَمْنَا نِظِيْره

وْنَالْ الْــ (إكْسِبُو) عَزْم وْجِدَاره

(إكِسْبُوْ).. (دْبَيّ) تِبْقَى بِهْ جِدِيْره

هَلا بِضْيُوْفِنْا بْدَارْ النِّدَاره

تَرَاحِيْبٍ مِنْ الْخَاطِرْ كِثِيْره

بِكُمْ تِفْخَرْ وْتِسْعَدْ بِالزِّيَاره

عِرُوْس الشَّرْق فِيْ شِبْه الْجِزِيْره