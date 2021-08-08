معَزَّةْ وَافِيْ

خِوِيّ سْنِيْن مَرَّتْ.. لَوْ خَذَاكْ الْغَيْر لِدْرُوْبه

تِوَكَّلْ وِ السِّنِيْن تْعَلِّمِكْ وِ الْعِمِرْ قِدَّامِكْ





تِبَاهَى وِ افْتِخِرْ بِاللَّى يِجِرّكْ وِ انْجِرِفْ صَوْبه

تِحَزَّمْ بِهْ وْ يِتْبَيَّنْ خِفَاهْ وْ تَنْدِبْ أوْهَامِكْ





نِسِيْت اللَّى يِخُوْض بْنَخْوِتِهْ مِنْ شَانِكْ حْرُوْبه



نِسِيْت اللَّى فِزَعْ كَتْفِهْ إذَا زَلَّتْ بِكْ أقْدَامِكْ





نِسِيْت اللَّى إذَا دَمْعِكْ تِنَاثَرْ مَشّهْ بْثَوْبه



وْ رَدّ الضِّحْكِهْ لْعَيْنِكْ بِوَقْتٍ هَانِكْ وْ ضَامِكْ





يْعِزِّكْ لَوْ سِوَاتِكْ فِيْ حَنَايَا الصَّدِرْ مَكْتُوْبه

مْعَزَّةْ وَافِيْ وْ صَادِقْ مَحَى مَا تَكْتِبْ أقْلامِكْ





وْ لكِنْ غَلْطَةْ الشَّاطِرْ عَشِرْ غَلْطَاتْ مَحْسُوْبه

لذَلِكْ رَجْعَةْ الْوَافِيْ عَلَى الْمِقْفِيْ مِنْ احْلامِكْ





رِفِيْقِكْ وِ انْ نِقَصْ زَيْنِهْ فَلا تَاخِذْ مِنْ عْيُوْبه

نِصِيْحِهْ مِنْ رِفِيْقٍ مَا رِضَى بِكْ زَلّهْ وْ لامِكْ





وْ حَارَبْتِهْ وْ خَاوَيْت الِّذِيْ تِتْمَايَلْ دْرُوْبه



تِوَكَّلْ وِ السِّنِيْن تْعَلِّمِكْ وِ الْعِمِرْ قِدَّامِكْ