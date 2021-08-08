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    شعر: بدر الضاحي

    معَزَّةْ وَافِيْ

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    خِوِيّ سْنِيْن مَرَّتْ.. لَوْ خَذَاكْ الْغَيْر لِدْرُوْبه

    تِوَكَّلْ وِ السِّنِيْن تْعَلِّمِكْ وِ الْعِمِرْ قِدَّامِكْ


    تِبَاهَى وِ افْتِخِرْ بِاللَّى يِجِرّكْ وِ انْجِرِفْ صَوْبه

    تِحَزَّمْ بِهْ وْ يِتْبَيَّنْ خِفَاهْ وْ تَنْدِبْ أوْهَامِكْ


    نِسِيْت اللَّى يِخُوْض بْنَخْوِتِهْ مِنْ شَانِكْ حْرُوْبه

    نِسِيْت اللَّى فِزَعْ كَتْفِهْ إذَا زَلَّتْ بِكْ أقْدَامِكْ


    نِسِيْت اللَّى إذَا دَمْعِكْ تِنَاثَرْ مَشّهْ بْثَوْبه

    وْ رَدّ الضِّحْكِهْ لْعَيْنِكْ بِوَقْتٍ هَانِكْ وْ ضَامِكْ


    يْعِزِّكْ لَوْ سِوَاتِكْ فِيْ حَنَايَا الصَّدِرْ مَكْتُوْبه

    مْعَزَّةْ وَافِيْ وْ صَادِقْ مَحَى مَا تَكْتِبْ أقْلامِكْ


    وْ لكِنْ غَلْطَةْ الشَّاطِرْ عَشِرْ غَلْطَاتْ مَحْسُوْبه

    لذَلِكْ رَجْعَةْ الْوَافِيْ عَلَى الْمِقْفِيْ مِنْ احْلامِكْ


    رِفِيْقِكْ وِ انْ نِقَصْ زَيْنِهْ فَلا تَاخِذْ مِنْ عْيُوْبه

    نِصِيْحِهْ مِنْ رِفِيْقٍ مَا رِضَى بِكْ زَلّهْ وْ لامِكْ


    وْ حَارَبْتِهْ وْ خَاوَيْت الِّذِيْ تِتْمَايَلْ دْرُوْبه

    تِوَكَّلْ وِ السِّنِيْن تْعَلِّمِكْ وِ الْعِمِرْ قِدَّامِكْ

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