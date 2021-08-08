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    شعر: هيبة شعر

    الزِّجَاجة والنُّور

    التاريخ:

    حَلَفْت مَا افْتَحْ فَمِيْ لِمْجَادَلِكْ وَ اسْتِخِيْر

                      بِالْعَبْره اللَّى بِوِسْط الْحَلْق رَدَّةْ (أفَا)

    كِتَمْتَهَا لَوْ لَهَا رَدَّةْ فِعِلْ فِيْ الضِّمِيْر

                      تَكْسِرْ مِشَاعِرْ مِنْ يْوِدِّكْ بِسَاعَةْ صِفَا

    عَامَلْت قَسْوَةْ نِسِيْم الرِّيْح قَبْل الأخِيْر

                      وْ بَلَعْت رِيْقِيْ وْ لَوْ قَلْبِيْ بِهَمِّهْ غِفَا

    صَاحَتْ مَحَانِيْ ضِلُوْعِيْ بِالْغَلا تِسْتِجِيْر

                      مَانِيْ بِحِمْل الْمِوَاجِعْ وِ الْعَتَبْ وِ الْجِفَا

    شَاحَتْ عَلَى وَجْهِيْ الْيَائِسْ هِبُوْب الْهِجِيْر

                      وِ عْجِزْت لا اصِدّ عَنْهَا لَوْ بِجِفْنِيْ حِفَا

    مِنْ دَمْعِيْ اللَّى عَلَى رِمْشِيْ يِوِيْق وْ يِحِيْر

                      الْكِبْرِيَا دُوْن هَمَّالِهْ.. وْ عَوَّدْ قِفَا

    مَالْ الرِّجَا فِيْ كِفُوْفِيْ وِسْط جَمْعٍ غَفِيْر

                      عَوَّدْت سَمْعِيْ عَلَى الإنْصَاتْ عَلِّهْ شِفَا

    لا تِنْكِسِرْ هَيْبِتِيْ وَ اصْبِحْ بِوَضْعٍ خِطِيْر

                      وِ النُّوْر مِنْ مَا جَرَى لِيْ بِالزِّجَاجِهْ طِفَا

    الْعِذِرْ لَوْ كَانْ وَاهِيْ بِالْمِجَامَلْ جِدِيْر

                      حَتَّى لَوْ انِّهْ لِفَتْق جْرُوْحِنَا مَا رُفَى

    مَا قِمْت أقَابِلْ هِبُوْب الْعَاصفه بِالصِّفِيْر

                      تِقَبَّلَتْ رُوْحِيْ السَّافِيْ وْ جَرْحِيْ خِفَى

    جَتْ عَاتيه وَ اوْجِعَتْنِيْ دُوْن عِلْم وْ نِذِيْر

                      وِ اسْتَنْزِفَتْ كِلّ طَاقَتْهَا .. وْ قَلْبِيْ عِفَا

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