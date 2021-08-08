الزِّجَاجة والنُّور

حَلَفْت مَا افْتَحْ فَمِيْ لِمْجَادَلِكْ وَ اسْتِخِيْر

بِالْعَبْره اللَّى بِوِسْط الْحَلْق رَدَّةْ (أفَا)

كِتَمْتَهَا لَوْ لَهَا رَدَّةْ فِعِلْ فِيْ الضِّمِيْر

تَكْسِرْ مِشَاعِرْ مِنْ يْوِدِّكْ بِسَاعَةْ صِفَا

عَامَلْت قَسْوَةْ نِسِيْم الرِّيْح قَبْل الأخِيْر

وْ بَلَعْت رِيْقِيْ وْ لَوْ قَلْبِيْ بِهَمِّهْ غِفَا

صَاحَتْ مَحَانِيْ ضِلُوْعِيْ بِالْغَلا تِسْتِجِيْر

مَانِيْ بِحِمْل الْمِوَاجِعْ وِ الْعَتَبْ وِ الْجِفَا

شَاحَتْ عَلَى وَجْهِيْ الْيَائِسْ هِبُوْب الْهِجِيْر

وِ عْجِزْت لا اصِدّ عَنْهَا لَوْ بِجِفْنِيْ حِفَا

مِنْ دَمْعِيْ اللَّى عَلَى رِمْشِيْ يِوِيْق وْ يِحِيْر

الْكِبْرِيَا دُوْن هَمَّالِهْ.. وْ عَوَّدْ قِفَا

مَالْ الرِّجَا فِيْ كِفُوْفِيْ وِسْط جَمْعٍ غَفِيْر

عَوَّدْت سَمْعِيْ عَلَى الإنْصَاتْ عَلِّهْ شِفَا

لا تِنْكِسِرْ هَيْبِتِيْ وَ اصْبِحْ بِوَضْعٍ خِطِيْر

وِ النُّوْر مِنْ مَا جَرَى لِيْ بِالزِّجَاجِهْ طِفَا

الْعِذِرْ لَوْ كَانْ وَاهِيْ بِالْمِجَامَلْ جِدِيْر

حَتَّى لَوْ انِّهْ لِفَتْق جْرُوْحِنَا مَا رُفَى

مَا قِمْت أقَابِلْ هِبُوْب الْعَاصفه بِالصِّفِيْر

تِقَبَّلَتْ رُوْحِيْ السَّافِيْ وْ جَرْحِيْ خِفَى

جَتْ عَاتيه وَ اوْجِعَتْنِيْ دُوْن عِلْم وْ نِذِيْر



وِ اسْتَنْزِفَتْ كِلّ طَاقَتْهَا .. وْ قَلْبِيْ عِفَا