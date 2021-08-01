ظروف الْوَقْت

أعَانِيْ وِالِّذِيْ مِثْلِيْ يِعَانِيْ

دَهَانِيْ مِنْ زِمَانِيْ مَا دَهَانِيْ

وْ لا طَاعَتْ ظرُوْف الْوَقْت تِسْمَحْ

تِسَاعِدْنِيْ وْتَعْطِيْنيْ أمَانِيْ

وَانَا يَا كَمْ هِمُوْمٍ حَاصِرَتْنِيْ



تِجِيْ وِتْرُوْح مِنْ قَاصِيْ وْ دَانِيْ

أسُوْق الرِّجْل والْخِطْوه ثِقِيْلِهْ

وَانَا لا زِلْت قَاعِدْ فِيْ مِكَانِيْ



وْحَظِّيْ يَوْم عَانَدْنِيْ لِقَيْتِهْ



ألَدّ اعْدَايْ وَاقْسَى مِنْ كِوَانِيْ

وْ يَا رَبِّيْ دِعَيْتِكْ وِانْت تِعْلَمْ

بِهَمِّيْ قَبل مَا يَنْطِقْ لِسَانِيْ

وْمِنْ غَيْرِكْ يفَرِّجْهَا عَلَى اللَّى

فِقَدْ كِلّ الْوِسَايِلْ والْمَعَانِيْ

إلهِيْ يَا مَلاذْ اللَّى شِكَى لِكْ



أنَا عَبْدِكْ وْ لا لِيْ عَوْن ثَانِيْ