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    شعر: عوض النعيمي

    ظروف الْوَقْت

    التاريخ:

    أعَانِيْ وِالِّذِيْ مِثْلِيْ يِعَانِيْ

                        دَهَانِيْ مِنْ زِمَانِيْ مَا دَهَانِيْ

    وْ لا طَاعَتْ ظرُوْف الْوَقْت تِسْمَحْ

                        تِسَاعِدْنِيْ وْتَعْطِيْنيْ أمَانِيْ

    وَانَا يَا كَمْ هِمُوْمٍ حَاصِرَتْنِيْ

                        تِجِيْ وِتْرُوْح مِنْ قَاصِيْ وْ دَانِيْ

    أسُوْق الرِّجْل والْخِطْوه ثِقِيْلِهْ

                        وَانَا لا زِلْت قَاعِدْ فِيْ مِكَانِيْ

    وْحَظِّيْ يَوْم عَانَدْنِيْ لِقَيْتِهْ

                        ألَدّ اعْدَايْ وَاقْسَى مِنْ كِوَانِيْ

    وْ يَا رَبِّيْ دِعَيْتِكْ وِانْت تِعْلَمْ

                        بِهَمِّيْ قَبل مَا يَنْطِقْ لِسَانِيْ

    وْمِنْ غَيْرِكْ يفَرِّجْهَا عَلَى اللَّى

                        فِقَدْ كِلّ الْوِسَايِلْ والْمَعَانِيْ

    إلهِيْ يَا مَلاذْ اللَّى شِكَى لِكْ

                        أنَا عَبْدِكْ وْ لا لِيْ عَوْن ثَانِيْ

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