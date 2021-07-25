دِرُوب الْجِمَالِةْ

رَاحَةْ الْبَالْ مَا تَبْغِيْ سِوَاهَا بِدِيْل

عِيْش مِرْتَاحْ وِ الرَّاحه لِقَلْبِكْ وِطَنْ





وِ انْ دَعَتْك الضَّرُوْره تِفْعَلْ الْمِسْتَحِيْل

إفْعَلْ الْمِسْتَحِيْل اللَّى يِخَلَّدْ زِمَنْ





وِ انْ لِفَتْك الْهِمُوْم وْ صَارْ صَدْرِكْ عِلِيْل



إذْكِرْ الْبَحر عِمْره مَا شِكَى مِالسِّفِنْ





إبْتِسِمْ لا اتِّضَايَقْ لَوْ زِمَانِكْ بِخِيْل

مَا يِنَاسِبْ شِمُوْخِكْ كِلّ هذَا الْحِزِنْ





وِ اعْبُرْ الْوَقْت كِلِّهْ مِثِلْ عَابِرْ سِبِيْل

الْعِمِرْ لَوْ يِطَوِّلْ بَسّ مَا يِنْضِمِنْ





وْ لَوْ تِمِيْل الرِّوَاسِيْ كِلِّهَا.. لا تِمِيْل

عَنْ دِرُوْب الْجِمَالِهْ مَا يِعَوِّضْ ثِمَنْ





وِ احْفِظْ اللَّى بِقَلْبِكْ مِثِلْ حِفْظ الدِّخِيْل



لا تِبُوْح بْسِدُوْدِكْ كِلَّهَا لِلْعَلَنْ





وِ اللِّيَالِيْ تِفَرِّقْ بَيْن خِلّ وْ خِلِيْل



لَيْتَهَا لَوْ عِطَتْنَا كِثِرْ مَا هِنْ خِذَنْ





وِ اتْرِكْ اللَّى حِيَاتِهْ بَيْن قَالٍ وْ قِيْل



كَانْ مَا فَادْ نِصْحِكْ فِيْه.. شِدّ الظَّعَنْ





لا تِجَادِلْ سِفِيْه وْ لا تْخَاوِيْ ذِلِيْل

قَدْر اْلاِمْكَانْ.. إبْعِدْ عَنْ دِرُوْب الْفِتَنْ





وِ ارْتِضِيْ قِسْمَةْ اللّه لَوْ يِجِيْك الْقِلِيْل

وِ الصَّعَايِبْ بِحَوْل اللّه.. بَايِنْجِلن





دايِمْ الْيِسِرْ بَعْد الْعِسِرْ.. وَ اكْبَرْ دِلِيْل



قَبِلْ لا يْكُوْن (يُوْسِفْ) عَالْخِزِيْنِهْ.. سِجِنْ