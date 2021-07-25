    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: خليفة سالم المقبالي

    دِرُوب الْجِمَالِةْ

    التاريخ:

    رَاحَةْ الْبَالْ مَا تَبْغِيْ سِوَاهَا بِدِيْل

    عِيْش مِرْتَاحْ وِ الرَّاحه لِقَلْبِكْ وِطَنْ


    وِ انْ دَعَتْك الضَّرُوْره تِفْعَلْ الْمِسْتَحِيْل

    إفْعَلْ الْمِسْتَحِيْل اللَّى يِخَلَّدْ زِمَنْ


    وِ انْ لِفَتْك الْهِمُوْم وْ صَارْ صَدْرِكْ عِلِيْل

    إذْكِرْ الْبَحر عِمْره مَا شِكَى مِالسِّفِنْ


    إبْتِسِمْ لا اتِّضَايَقْ لَوْ زِمَانِكْ بِخِيْل

    مَا يِنَاسِبْ شِمُوْخِكْ كِلّ هذَا الْحِزِنْ


    وِ اعْبُرْ الْوَقْت كِلِّهْ مِثِلْ عَابِرْ سِبِيْل

    الْعِمِرْ لَوْ يِطَوِّلْ بَسّ مَا يِنْضِمِنْ


    وْ لَوْ تِمِيْل الرِّوَاسِيْ كِلِّهَا.. لا تِمِيْل

    عَنْ دِرُوْب الْجِمَالِهْ مَا يِعَوِّضْ ثِمَنْ


    وِ احْفِظْ اللَّى بِقَلْبِكْ مِثِلْ حِفْظ الدِّخِيْل

    لا تِبُوْح بْسِدُوْدِكْ كِلَّهَا لِلْعَلَنْ


    وِ اللِّيَالِيْ تِفَرِّقْ بَيْن خِلّ وْ خِلِيْل

    لَيْتَهَا لَوْ عِطَتْنَا كِثِرْ مَا هِنْ خِذَنْ


    وِ اتْرِكْ اللَّى حِيَاتِهْ بَيْن قَالٍ وْ قِيْل

    كَانْ مَا فَادْ نِصْحِكْ فِيْه.. شِدّ الظَّعَنْ


    لا تِجَادِلْ سِفِيْه وْ لا تْخَاوِيْ ذِلِيْل

    قَدْر اْلاِمْكَانْ.. إبْعِدْ عَنْ دِرُوْب الْفِتَنْ


    وِ ارْتِضِيْ قِسْمَةْ اللّه لَوْ يِجِيْك الْقِلِيْل

    وِ الصَّعَايِبْ بِحَوْل اللّه.. بَايِنْجِلن


    دايِمْ الْيِسِرْ بَعْد الْعِسِرْ.. وَ اكْبَرْ دِلِيْل

    قَبِلْ لا يْكُوْن (يُوْسِفْ) عَالْخِزِيْنِهْ.. سِجِنْ

    طباعة Email
    ↑ أعلى