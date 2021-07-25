    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: سيف السَّعْدي

    الْجَمِرْ وِ الرِّيْح

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    غِبَشْنَا.. وِالنَّخَلْ غَابَاتْ

                  وْ كَنّ الصِّبْح طِفْل يْصِيْح..!

    عَلَى خْدُوْد الزَّهَرْ عَبْرَاتْ

                  مِنْ عْيُوْن الظَّلامْ تْسِيْح

    تِمَاهَيْنَا صَبِرْ وِ سْكَاتْ

                  زِمَانْ الصَّمْت وِ التَّبْرِيْح

    مِتَى مَا تِلْتِقِيْ النَّظْرَاتْ

                  سَنَابِلْ بِالثِّمَارْ تْطِيْح

    عَلَى طُوْل الزِّمَنْ لَى فَاتْ

                  مَحَبَّتْنَا (خِزَامْ) وْ (شِيْح)

    فِتَاتْ الْمِسْك هَمْس يْبَاتْ

                  تِتَمْتِمْ بِهْ شِفَاةْ (بْرَيْح)

    نِعِلّ مْن الْهِوَى كَاسَاتْ

                  مِنْ التَّلْمِيْح وِ التَّصْرِيْح

    وِقَايِدْ عُوْد نَفْح الذَّاتْ

                  وَانَا وِانْت الْجَمِرْ وِ الرِّيْح

    لِنَا وْ ضَيّ الْبَدِرْ سَهْرَاتْ

                  تَحَتْ لَيْل وْ نِجُوْم (السَّيْح)

    رِشَفْنَا مِتْعَةْ اللَّذَّاتْ

                  زِلالْ الْبَوْح وِ التَّلْمِيْح

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