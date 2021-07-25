الْجَمِرْ وِ الرِّيْح

شعر: سيف السَّعْدي
الْجَمِرْ وِ الرِّيْح
غِبَشْنَا.. وِالنَّخَلْ غَابَاتْ
وْ كَنّ الصِّبْح طِفْل يْصِيْح..!
عَلَى خْدُوْد الزَّهَرْ عَبْرَاتْ
مِنْ عْيُوْن الظَّلامْ تْسِيْح
تِمَاهَيْنَا صَبِرْ وِ سْكَاتْ
زِمَانْ الصَّمْت وِ التَّبْرِيْح
مِتَى مَا تِلْتِقِيْ النَّظْرَاتْ
سَنَابِلْ بِالثِّمَارْ تْطِيْح
عَلَى طُوْل الزِّمَنْ لَى فَاتْ
مَحَبَّتْنَا (خِزَامْ) وْ (شِيْح)
فِتَاتْ الْمِسْك هَمْس يْبَاتْ
تِتَمْتِمْ بِهْ شِفَاةْ (بْرَيْح)
نِعِلّ مْن الْهِوَى كَاسَاتْ
مِنْ التَّلْمِيْح وِ التَّصْرِيْح
وِقَايِدْ عُوْد نَفْح الذَّاتْ
وَانَا وِانْت الْجَمِرْ وِ الرِّيْح
لِنَا وْ ضَيّ الْبَدِرْ سَهْرَاتْ
تَحَتْ لَيْل وْ نِجُوْم (السَّيْح)
رِشَفْنَا مِتْعَةْ اللَّذَّاتْ
زِلالْ الْبَوْح وِ التَّلْمِيْح