غِبَشْنَا.. وِالنَّخَلْ غَابَاتْ

وْ كَنّ الصِّبْح طِفْل يْصِيْح..!

عَلَى خْدُوْد الزَّهَرْ عَبْرَاتْ

مِنْ عْيُوْن الظَّلامْ تْسِيْح

تِمَاهَيْنَا صَبِرْ وِ سْكَاتْ

زِمَانْ الصَّمْت وِ التَّبْرِيْح

مِتَى مَا تِلْتِقِيْ النَّظْرَاتْ

سَنَابِلْ بِالثِّمَارْ تْطِيْح

عَلَى طُوْل الزِّمَنْ لَى فَاتْ

مَحَبَّتْنَا (خِزَامْ) وْ (شِيْح)

فِتَاتْ الْمِسْك هَمْس يْبَاتْ

تِتَمْتِمْ بِهْ شِفَاةْ (بْرَيْح)

نِعِلّ مْن الْهِوَى كَاسَاتْ

مِنْ التَّلْمِيْح وِ التَّصْرِيْح

وِقَايِدْ عُوْد نَفْح الذَّاتْ

وَانَا وِانْت الْجَمِرْ وِ الرِّيْح

لِنَا وْ ضَيّ الْبَدِرْ سَهْرَاتْ

تَحَتْ لَيْل وْ نِجُوْم (السَّيْح)

رِشَفْنَا مِتْعَةْ اللَّذَّاتْ



زِلالْ الْبَوْح وِ التَّلْمِيْح