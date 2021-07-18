التَّرَفْ وِالذَّوْق

أشْكِرْ جَمَالكْ كَيْف سَوَّى فِيِّهْ

أثَّرْ عَلَى الإحْسَاسْ وِ النَّفْسِيِّهْ

وَجَّهْ (قَنَاوَاتْ) الْمِشَاعِرْ صَوْبِكْ

وْ شَفَّرْ غَلاكْ بْكَامِلْ السِّرِيِّهْ

أصْبَحْت فِيْ حِبِّكْ سِجِيْن مْأبَّدْ

وْ لا تِكَلِّمْنِيْ عَنْ الْحِرِيِّهْ

حِرِيِّتِيْ قِرْبِكْ وْ شَوْف عْيُوْنِكْ

وْ عَلَى رِحِيْلِيْ عَنْك مَا لِيْ نِيِّهْ

أحْلَى الْقِصَايِدْ فِيْك يَوْم أكْتِبْهَا

تِمْتَازْ بِالتَّصْوِيْر وِ الْعَفْوِيِّهْ

مَا رِحْت أدَوِّرْ فِيْ وِصَايِفْ غَيْرِكْ

وِ انْت التَّرَفْ وِ الذَّوْق وِ الشَّخْصِيِّهْ

عَلَّمْتِنِيْ انّ الْمَحَبّهْ تِبْقَى

طُوْل الْعِمِرْ بَيْن الْقِلُوْب الْحَيِّهْ

وَدَّعْتِكْ اللّه عَنْ عِيُوْن الْعَالَمْ

يَا اجْمَلْ بِشَرْ عَالْكُوْره الأرْضِيِّهْ