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    شعر: علي سالم الهاملي

    التَّرَفْ وِالذَّوْق

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    أشْكِرْ جَمَالكْ كَيْف سَوَّى فِيِّهْ

                     أثَّرْ عَلَى الإحْسَاسْ وِ النَّفْسِيِّهْ

    وَجَّهْ (قَنَاوَاتْ) الْمِشَاعِرْ صَوْبِكْ

                     وْ شَفَّرْ غَلاكْ بْكَامِلْ السِّرِيِّهْ

    أصْبَحْت فِيْ حِبِّكْ سِجِيْن مْأبَّدْ

                     وْ لا تِكَلِّمْنِيْ عَنْ الْحِرِيِّهْ

    حِرِيِّتِيْ قِرْبِكْ وْ شَوْف عْيُوْنِكْ

                     وْ عَلَى رِحِيْلِيْ عَنْك مَا لِيْ نِيِّهْ

    أحْلَى الْقِصَايِدْ فِيْك يَوْم أكْتِبْهَا

                     تِمْتَازْ بِالتَّصْوِيْر وِ الْعَفْوِيِّهْ

    مَا رِحْت أدَوِّرْ فِيْ وِصَايِفْ غَيْرِكْ

                     وِ انْت التَّرَفْ وِ الذَّوْق وِ الشَّخْصِيِّهْ

    عَلَّمْتِنِيْ انّ الْمَحَبّهْ تِبْقَى

                     طُوْل الْعِمِرْ بَيْن الْقِلُوْب الْحَيِّهْ

    وَدَّعْتِكْ اللّه عَنْ عِيُوْن الْعَالَمْ

                     يَا اجْمَلْ بِشَرْ عَالْكُوْره الأرْضِيِّهْ

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