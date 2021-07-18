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    شعر: أسما البراهيم

    الْجَمْع والطَّرْح

    التاريخ:

    رَوَّضْت هَمٍ أوْهَنْ الْقَلْب وَ اوْجَعِهْ

                         صِغْتِهْ قِصِيْدٍ عَانَدْ الْفِكر مَطْلَعِهْ

    عَلِّهْ يِخِفّ الْحِمل وِ يْزِيْن خَاطِرِيْ

                         وِ الْهَمّ يِلْقَى بَيْن الابْيَاتْ مَصْرعه

    لا وِصْلَتْ اللَّى لِهْ نِصِيْبٍ مِنْ الْغَلا

                         وَ اصْغَى قَبِلْ لا كَفّ الايَّامْ تِصْفَعه

    مِنْ لِهْ حِفَظْنَا الْوِدّ بِالسِّرّ وِ الْعَلَنْ

                         لا هُوْ طِمَعْ وِ الاّ نَبِيْ مِنْه مَنْفَعه

    يَوْم انِّهْ أبْدَى الصَّدّ مِنْ دُوْنِمَا سِبَبْ

                         عَسَاهْ خَيْر اللَّى عَنْ الْوَصل يِمْنَعه

    مَا دَامْ سَالِمْ وَ ادْرِيْ انِّيْ عَلَى الْعَهَدْ

                         وْ لا جَاهْ مِنِّيْ مَا يِضِرِّهْ وْ يَفْجِعه

    بَاصْبِرْ وَ اطَمِّنْ خَوْف قَلْبِيْ وَ ابَنْتِظِرْ

                         لَوْ انِّيْ أدْرِيْ لِلْقِسَا وَيْش يِدْفَعه

    بَلاهْ مِنْ غَالِيْ يِصَدِّقْه لا اشْتِكَى

                         وِ انْ مَا لِقَى دَافِعْ لِشَكْوَاهْ يِصْنَعه..!

    كِثِيْر هَرْج وْ لَوْم يَسْبِقْ لْيَا ضَرَبْ

                         وِ الْيَا بِكَى يِرْحَمْه ، وِ انْ قَالْ يِسْمَعه

    يِظِنّ كِلّ النَّاسْ ضِدِّهْ وْ تَخْذِلِهْ

                         لِهْ يَلْبِسُوْن بْكِلّ الاحْوَالْ أقْنِعِهْ

    سَاخِطْ فَلا يِرْضَى وْ لَوْ حَاشْ مَا بَغَى

                         وَ ادْنَاةْ مَا يِطْرَا عَلَى الْحَالْ يَجْزعِهْ

    أفْنَى تِمَنِّيْ مَا مَعْ الْغَيْر بَهْجِتِهْ

                         وْ مِنْ لا شِكَرْ رَبِّيْ عَلَى الْخَيْر ، يَنْزِعه

    يَا لِلأسَفْ هذَاكْ مِنْ ذَا الْيَا هَرَجْ

                         يِسْمَعْ وْ ثَوْب حْكَاهْ لا انْشَقّ يِرْقَعه

    هذَا وْهُوْ يَدْرِيْ بِهْ إنْ قَالْ لَوْ صِدَقْ

                         هَوَّلْ .. وْ أحْيَانْ بْتِظَلّمْه يِخْدَعه

    كَيْف آتجَرَّا وْ آتِشَرّهْ وَ اعَاتبه

                         وْ حَبْلِيْ لَوْ يْعَارِضْ هِوَى (ذَاكْ) يِقْطَعه

    إن كَانْ ذِيْ حَالِهْ وْ ذَا حَالْ وَصْلِنَا

                         مَا لِيْ سِوَى اطْرَحْ حَاصِلْ الْوِدّ وَ اجْمَعه

    ثُمّ احْسِبْ اللَّى بَاقِيٍ مِنْ كَرَامِتِيْ

                         وِشْ قَدْرَهَا دُوْنِهْ وْ وِشْ قَدْرَهَا مَعِهْ

    وَ انَا اوْعِدِكْ يَا قَلْب لَوْ عَاوَدْ الْجِفَا

                         وَ ابْحَرْ .. مِنْ السِّلْوَانْ بَانْسِجْ لِهْ أشْرِعه

    وِ انْ طَيّحه مِنْ عَيْن الاِجْلالْ صَاحِبِهْ

                         بِاسْم الْغَلا يَا عَيْنِيْ أوْعِدْك مَا ارْفَعه

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