الْجَمْع والطَّرْح

رَوَّضْت هَمٍ أوْهَنْ الْقَلْب وَ اوْجَعِهْ

صِغْتِهْ قِصِيْدٍ عَانَدْ الْفِكر مَطْلَعِهْ

عَلِّهْ يِخِفّ الْحِمل وِ يْزِيْن خَاطِرِيْ

وِ الْهَمّ يِلْقَى بَيْن الابْيَاتْ مَصْرعه

لا وِصْلَتْ اللَّى لِهْ نِصِيْبٍ مِنْ الْغَلا

وَ اصْغَى قَبِلْ لا كَفّ الايَّامْ تِصْفَعه

مِنْ لِهْ حِفَظْنَا الْوِدّ بِالسِّرّ وِ الْعَلَنْ

لا هُوْ طِمَعْ وِ الاّ نَبِيْ مِنْه مَنْفَعه

يَوْم انِّهْ أبْدَى الصَّدّ مِنْ دُوْنِمَا سِبَبْ

عَسَاهْ خَيْر اللَّى عَنْ الْوَصل يِمْنَعه

مَا دَامْ سَالِمْ وَ ادْرِيْ انِّيْ عَلَى الْعَهَدْ

وْ لا جَاهْ مِنِّيْ مَا يِضِرِّهْ وْ يَفْجِعه

بَاصْبِرْ وَ اطَمِّنْ خَوْف قَلْبِيْ وَ ابَنْتِظِرْ

لَوْ انِّيْ أدْرِيْ لِلْقِسَا وَيْش يِدْفَعه

بَلاهْ مِنْ غَالِيْ يِصَدِّقْه لا اشْتِكَى

وِ انْ مَا لِقَى دَافِعْ لِشَكْوَاهْ يِصْنَعه..!

كِثِيْر هَرْج وْ لَوْم يَسْبِقْ لْيَا ضَرَبْ

وِ الْيَا بِكَى يِرْحَمْه ، وِ انْ قَالْ يِسْمَعه

يِظِنّ كِلّ النَّاسْ ضِدِّهْ وْ تَخْذِلِهْ

لِهْ يَلْبِسُوْن بْكِلّ الاحْوَالْ أقْنِعِهْ

سَاخِطْ فَلا يِرْضَى وْ لَوْ حَاشْ مَا بَغَى

وَ ادْنَاةْ مَا يِطْرَا عَلَى الْحَالْ يَجْزعِهْ

أفْنَى تِمَنِّيْ مَا مَعْ الْغَيْر بَهْجِتِهْ

وْ مِنْ لا شِكَرْ رَبِّيْ عَلَى الْخَيْر ، يَنْزِعه

يَا لِلأسَفْ هذَاكْ مِنْ ذَا الْيَا هَرَجْ

يِسْمَعْ وْ ثَوْب حْكَاهْ لا انْشَقّ يِرْقَعه

هذَا وْهُوْ يَدْرِيْ بِهْ إنْ قَالْ لَوْ صِدَقْ

هَوَّلْ .. وْ أحْيَانْ بْتِظَلّمْه يِخْدَعه

كَيْف آتجَرَّا وْ آتِشَرّهْ وَ اعَاتبه

وْ حَبْلِيْ لَوْ يْعَارِضْ هِوَى (ذَاكْ) يِقْطَعه

إن كَانْ ذِيْ حَالِهْ وْ ذَا حَالْ وَصْلِنَا

مَا لِيْ سِوَى اطْرَحْ حَاصِلْ الْوِدّ وَ اجْمَعه

ثُمّ احْسِبْ اللَّى بَاقِيٍ مِنْ كَرَامِتِيْ

وِشْ قَدْرَهَا دُوْنِهْ وْ وِشْ قَدْرَهَا مَعِهْ

وَ انَا اوْعِدِكْ يَا قَلْب لَوْ عَاوَدْ الْجِفَا

وَ ابْحَرْ .. مِنْ السِّلْوَانْ بَانْسِجْ لِهْ أشْرِعه

وِ انْ طَيّحه مِنْ عَيْن الاِجْلالْ صَاحِبِهْ

بِاسْم الْغَلا يَا عَيْنِيْ أوْعِدْك مَا ارْفَعه