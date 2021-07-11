خِذَيْتَهَا كِتْلَةْ ألَمْ.. هَمّ.. وِ جْرُوْح

وْ دَاوَيْتها فِيْ وَقْت مِثْلِكْ جَرَحْهَا

كَانَتْ جِسَدْ مِنْ دُوْن ضِحْكِهْ وْ لا رُوْح



وْ عَانَيْت لَيْن الْيَوْم أحِسّ بْفَرَحْهَا

شُوْف السَّعَادِهْ صَارَتْ بْعَيْنها تْلُوْح

وِ الْفَرْح مِنْ عِقْبِكْ أبَدْ مَا بَرَحْهَا

مِتْهَنِّيِهْ فِيْ قَلْبِيْ تْرِدّ وِ تْرُوْح

بَيْن الضِّلُوْع الْعُوْج مَحْدٍ لِمَحْهَا

سَمَّيْتها مِنْ طِهْرَهَا دَاخِلِيْ (بَوْح)

وْ شِعْرِيْ قَبِلْ مَا اشْرَحْ غَلاهَا شَرَحْهَا

عَاهَدْتها أبْنِيْ مِنْ احْلامْهَا صْرُوْح

وَ اشْرَبْ هَمَاجْ أوْجَاعْهَا مَعْ قَرَحْهَا

لا عَاشْ مِنْ هَانَتْ عَلَى قَلْبه تْنُوْح

وَ اقْفَى وْ لا حَتَّى اقْتِسَمْ مِنْ تَرَحْهَا

وْ هُوْ بْعَيْنِهْ شَايِفْ الْحِزِنْ مَفْضُوْح

وْ ذِلّ الْوِجَعْ عَلَى الْوِسَادِهْ طَرَحْهَا

لكِنْ مَا الُوْمِكْ وِ الْغَدِرْ نَاره تْفُوْح



وْ مَحْدٍ عَنْ اللَّى مِثل طَبْعِكْ نِصَحْهَا

بَسّ ابْتِعِدْ مَا دَامِكْ سْمِعْت.. مَسْمُوْح



وِ دْرُوْبِكْ اللَّى وِدِّكْ تْرُوْح.. رِحْهَا