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    شعر: عوسج

    كِتْلَةْ ألَمْ

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    خِذَيْتَهَا كِتْلَةْ ألَمْ.. هَمّ.. وِ جْرُوْح

                       وْ دَاوَيْتها فِيْ وَقْت مِثْلِكْ جَرَحْهَا

    كَانَتْ جِسَدْ مِنْ دُوْن ضِحْكِهْ وْ لا رُوْح

                       وْ عَانَيْت لَيْن الْيَوْم أحِسّ بْفَرَحْهَا

    شُوْف السَّعَادِهْ صَارَتْ بْعَيْنها تْلُوْح

                       وِ الْفَرْح مِنْ عِقْبِكْ أبَدْ مَا بَرَحْهَا

    مِتْهَنِّيِهْ فِيْ قَلْبِيْ تْرِدّ وِ تْرُوْح

                       بَيْن الضِّلُوْع الْعُوْج مَحْدٍ لِمَحْهَا

    سَمَّيْتها مِنْ طِهْرَهَا دَاخِلِيْ (بَوْح)

                       وْ شِعْرِيْ قَبِلْ مَا اشْرَحْ غَلاهَا شَرَحْهَا

    عَاهَدْتها أبْنِيْ مِنْ احْلامْهَا صْرُوْح

                       وَ اشْرَبْ هَمَاجْ أوْجَاعْهَا مَعْ قَرَحْهَا

    لا عَاشْ مِنْ هَانَتْ عَلَى قَلْبه تْنُوْح

                       وَ اقْفَى وْ لا حَتَّى اقْتِسَمْ مِنْ تَرَحْهَا

    وْ هُوْ بْعَيْنِهْ شَايِفْ الْحِزِنْ مَفْضُوْح

                       وْ ذِلّ الْوِجَعْ عَلَى الْوِسَادِهْ طَرَحْهَا

    لكِنْ مَا الُوْمِكْ وِ الْغَدِرْ نَاره تْفُوْح

                       وْ مَحْدٍ عَنْ اللَّى مِثل طَبْعِكْ نِصَحْهَا

    بَسّ ابْتِعِدْ مَا دَامِكْ سْمِعْت.. مَسْمُوْح

                       وِ دْرُوْبِكْ اللَّى وِدِّكْ تْرُوْح.. رِحْهَا

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