شعر: راشد الضاحي
شَمْس الْعِمِرْ
فِيْ مِرْقَبْ الْعِزّ الْمِنِيْف
عِمْرِيْ مِضَى دَمّ وْ عَرَقْ
وِ الْوَجْه فِيْ الْوَقْت الشِّظِيْف
حِفَظْت مَاهْ.. وْ لا انْهَرَقْ
آصَارِعْ الْيَمّ الْعَنِيْف
وَ ارْيـــِلْ عَلَى فَمّ الْغَرَقْ
مَوْج الزِّمَنْ مَوْجٍ مِخِيْف
أبْيَضْ زِبَدْ وَ اسْوَدْ أرَقْ
عَلَى احْتِمَالاتْ الرِّصِيْف
وَاقِفْ بْرَاسْ الْمِفْتَرَقْ
أشْبَهْ شِجَرْ فَصْل الْخَرِيْف
تِتْسَاقَطْ سْنِيْنِيْ وَرَقْ
يِبْس الْغِصِنْ بَعْد الْحِفِيْف
تَحْت الْقِوَايِلْ.. وِ احْتَرَقْ
مَا عَادْ لِيْ ظِلٍ وِرِيْف
الظِّلّ وِ الْحَالْ انْسَرَقْ..!
شَمْس الْعِمِرْ خَجْلَى تِهِيْف
وِالْبَدِرْ فِيْ الْعَتْمه شَرَقْ