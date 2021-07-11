    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: راشد الضاحي

    شَمْس الْعِمِرْ

    التاريخ:

    فِيْ مِرْقَبْ الْعِزّ الْمِنِيْف
                  عِمْرِيْ مِضَى دَمّ وْ عَرَقْ
    وِ الْوَجْه فِيْ الْوَقْت الشِّظِيْف
                  حِفَظْت مَاهْ.. وْ لا انْهَرَقْ
    آصَارِعْ الْيَمّ الْعَنِيْف
                  وَ ارْيـــِلْ عَلَى فَمّ الْغَرَقْ
    مَوْج الزِّمَنْ مَوْجٍ مِخِيْف
                  أبْيَضْ زِبَدْ وَ اسْوَدْ أرَقْ
    عَلَى احْتِمَالاتْ الرِّصِيْف
                  وَاقِفْ بْرَاسْ الْمِفْتَرَقْ
    أشْبَهْ شِجَرْ فَصْل الْخَرِيْف
                  تِتْسَاقَطْ سْنِيْنِيْ وَرَقْ
    يِبْس الْغِصِنْ بَعْد الْحِفِيْف
                  تَحْت الْقِوَايِلْ.. وِ احْتَرَقْ
    مَا عَادْ لِيْ ظِلٍ وِرِيْف
                  الظِّلّ وِ الْحَالْ انْسَرَقْ..!
    شَمْس الْعِمِرْ خَجْلَى تِهِيْف
                  وِالْبَدِرْ فِيْ الْعَتْمه شَرَقْ

    طباعة Email
    ↑ أعلى