فِيْ مِرْقَبْ الْعِزّ الْمِنِيْف

عِمْرِيْ مِضَى دَمّ وْ عَرَقْ

وِ الْوَجْه فِيْ الْوَقْت الشِّظِيْف

حِفَظْت مَاهْ.. وْ لا انْهَرَقْ

آصَارِعْ الْيَمّ الْعَنِيْف

وَ ارْيـــِلْ عَلَى فَمّ الْغَرَقْ

مَوْج الزِّمَنْ مَوْجٍ مِخِيْف

أبْيَضْ زِبَدْ وَ اسْوَدْ أرَقْ

عَلَى احْتِمَالاتْ الرِّصِيْف

وَاقِفْ بْرَاسْ الْمِفْتَرَقْ

أشْبَهْ شِجَرْ فَصْل الْخَرِيْف

تِتْسَاقَطْ سْنِيْنِيْ وَرَقْ

يِبْس الْغِصِنْ بَعْد الْحِفِيْف

تَحْت الْقِوَايِلْ.. وِ احْتَرَقْ

مَا عَادْ لِيْ ظِلٍ وِرِيْف

الظِّلّ وِ الْحَالْ انْسَرَقْ..!

شَمْس الْعِمِرْ خَجْلَى تِهِيْف

وِالْبَدِرْ فِيْ الْعَتْمه شَرَقْ

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