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    شعر: بروق بدويّة

    غِرْبَةْ شِقَا

    التاريخ:

    الصَّدِرْ ضَايِقْ كَنّ مَا عَادْ لِهْ بَابْ

                      وِ الْجَوْف تِلْعَبْ بِهْ سِمُوْم الْهِبَايِبْ

    وِ الرُّوْح طَيْر وْ مَنْزِلِهْ فَوْق مِرْقَابْ

                      فَوْق الْغُمَامْ وْ بَارِدَاتْ السَّحَايِبْ

    سَبَّلْ جِنَاحه ثُمْ تَعَلاَّ مَعْ اسْرَابْ

                      مَا يَنْزِلْ إلاَّ فِيْ وِسِيْع.. الرَّحَايِبْ

    يَا دَمْعِةٍ حَارَتْ عَلَى سُوْد الاهْدَابْ

                      طِيْحِيْ مَا عَادْ بْحَقّ عَيْنِهْ سَرَايِبْ

    الْعَامْ لِهْ وَرْد وْ بِسَاتِيْن وَ اعْنَابْ

                      وِ الْبَاسِقَاتْ، وْ عَالِيَاتْ الْعِسَايِبْ

    يِهْتَزّ قَلْبه كِلّ مَا طَلْعَهَا.. طَابْ

                      لَوْ هُوْ شِحِيْح وْ بَعْض مَدِّهْ نَهَايِبْ

    وِ الْيَوْم يِشْبَهْ مِنْ فِقَدْ دَارْ وَ احْبَابْ

                      مَا عَادْ لِهْ عِزْوه.. وْ لا لِهْ قَرَايِبْ

    غِرِيْب فِيْ دِنْيَا الشِّقَا مَفْرِقِهْ شَابْ

                      مِنْ زَوْد مَا قَاسَى وْ زَوْد النِّشَايِبْ

    يَا رَبّ يَا مِنْزِلْ (مْحَمَّدْ) و(الاحْزَابْ)

                      يَا الْوَاحِدْ الْمِعْطِيْ جِزِيْل الْوَهَايِبْ

    تِفْتَحْ لِهْ أبْوَابْ الْفَرَجْ رِزْق وَ اسْبَابْ

                      وْ تِدْمَحْ لِهْ الزَّلِّهْ.. لْيَا جَاكْ.. تَايِبْ

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