غِرْبَةْ شِقَا

الصَّدِرْ ضَايِقْ كَنّ مَا عَادْ لِهْ بَابْ

وِ الْجَوْف تِلْعَبْ بِهْ سِمُوْم الْهِبَايِبْ

وِ الرُّوْح طَيْر وْ مَنْزِلِهْ فَوْق مِرْقَابْ

فَوْق الْغُمَامْ وْ بَارِدَاتْ السَّحَايِبْ

سَبَّلْ جِنَاحه ثُمْ تَعَلاَّ مَعْ اسْرَابْ

مَا يَنْزِلْ إلاَّ فِيْ وِسِيْع.. الرَّحَايِبْ

يَا دَمْعِةٍ حَارَتْ عَلَى سُوْد الاهْدَابْ

طِيْحِيْ مَا عَادْ بْحَقّ عَيْنِهْ سَرَايِبْ

الْعَامْ لِهْ وَرْد وْ بِسَاتِيْن وَ اعْنَابْ



وِ الْبَاسِقَاتْ، وْ عَالِيَاتْ الْعِسَايِبْ

يِهْتَزّ قَلْبه كِلّ مَا طَلْعَهَا.. طَابْ

لَوْ هُوْ شِحِيْح وْ بَعْض مَدِّهْ نَهَايِبْ

وِ الْيَوْم يِشْبَهْ مِنْ فِقَدْ دَارْ وَ احْبَابْ

مَا عَادْ لِهْ عِزْوه.. وْ لا لِهْ قَرَايِبْ

غِرِيْب فِيْ دِنْيَا الشِّقَا مَفْرِقِهْ شَابْ

مِنْ زَوْد مَا قَاسَى وْ زَوْد النِّشَايِبْ

يَا رَبّ يَا مِنْزِلْ (مْحَمَّدْ) و(الاحْزَابْ)

يَا الْوَاحِدْ الْمِعْطِيْ جِزِيْل الْوَهَايِبْ

تِفْتَحْ لِهْ أبْوَابْ الْفَرَجْ رِزْق وَ اسْبَابْ



وْ تِدْمَحْ لِهْ الزَّلِّهْ.. لْيَا جَاكْ.. تَايِبْ