الأحْلامْ والآجَالْ

إنْ حَانْ وَقْت الرَّحِيْل وْ دَقَّتْ السَّاعه

(يَا اللّه بْذِكْرٍ جِمِيْل وْ يَا اللّه الْجَنّهْ)

الْعِمر فِيْ بَحر وَقْتِهْ يَطْوِيْ شْرَاعه

وِ النَّاسْ مِنْ خَلْف بَرْق الْحِلْم مِنْجَنّهْ

أحْدٍ عَلَى نَفْعِتِهْ مَا يَقْصِرْ ذْرَاعه

وَاحْدٍ عَلَى غَفْلِتِهْ يَامَا ضَحَكْ سِنّهْ

لا شَانْ وَجْه الزِّمَانْ وْ كِثْرَتْ أوْجَاعه

يَا اللّه لِكْ الْمِشْتِكَى وِ الْفَضل وِ الْمِنّهْ

فِيْ جَوْف صَدْرٍ عَلَيْه الْعَيْن مِلْتَاعه

تِسْهَرْ.. وْ مِنْهَا السَّهَرْ فِيْ خَاطِرِيْ كَنّهْ

جَمْرَةْ غِضَى مِنْ هِبُوْب الشّبْط وَلاَّعه

يْشِبَّهَا الْحِزن بَيْن الضِّيْق وِ الْوَنّهْ

الْعِمر لَوْ رَاحْ مِنْ صَيْفِهْ وْ مِرْبَاعه

يَا رَبّ عِنْدِكْ عَسَى مَا يِخْتِلِفْ ظَنّهْ

الْخَوْف مَعْ خَشْيِتِكْ وِ السَّمْع وِ الطَّاعه

تَعْصِفْ بِقَلْبٍ لِفَضْلِكْ دِيْنِهْ يْعِنّهْ

يَا كِثر الاحْلامْ وِ الآجَالْ قَطَّاعه

وْ دَرْب الْمَنَايَا طِوَاهَا طَوْيَةْ (الشَّنّهْ)

يَامَا غِفَلْنَا وْ كَنّ الْقَلْب مَا رَاعه

فَقْد الْحِبَايِبْ وَ احَاسِيْسٍ لَهَا حَنّهْ

إنسَانْ فِيْه الشِّعُوْر اللَّى وَرَا اضْلاعه

بَيْن التَّنَاقِضْ شِعُوْره مَا دَرَى عَنّهْ

لكِنْ إذَا شَافْ مِنْ دِنْيَاهْ مَا لاعه

يِرْجَعْ لِضَعْفه وْ حَوْله مَا هُوْ بْمِنّهْ

يَا رَبّ خِذْنِيْ مِنْ الْخِسْرَانْ وَ اوْجَاعه



لِلْمَغْفِره وِ الرِّضَا وِ الْعَفو وِ الْجَنّهْ