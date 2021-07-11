شعر: فاطمة ناصر
الأحْلامْ والآجَالْ
إنْ حَانْ وَقْت الرَّحِيْل وْ دَقَّتْ السَّاعه
(يَا اللّه بْذِكْرٍ جِمِيْل وْ يَا اللّه الْجَنّهْ)
الْعِمر فِيْ بَحر وَقْتِهْ يَطْوِيْ شْرَاعه
وِ النَّاسْ مِنْ خَلْف بَرْق الْحِلْم مِنْجَنّهْ
أحْدٍ عَلَى نَفْعِتِهْ مَا يَقْصِرْ ذْرَاعه
وَاحْدٍ عَلَى غَفْلِتِهْ يَامَا ضَحَكْ سِنّهْ
لا شَانْ وَجْه الزِّمَانْ وْ كِثْرَتْ أوْجَاعه
يَا اللّه لِكْ الْمِشْتِكَى وِ الْفَضل وِ الْمِنّهْ
فِيْ جَوْف صَدْرٍ عَلَيْه الْعَيْن مِلْتَاعه
تِسْهَرْ.. وْ مِنْهَا السَّهَرْ فِيْ خَاطِرِيْ كَنّهْ
جَمْرَةْ غِضَى مِنْ هِبُوْب الشّبْط وَلاَّعه
يْشِبَّهَا الْحِزن بَيْن الضِّيْق وِ الْوَنّهْ
الْعِمر لَوْ رَاحْ مِنْ صَيْفِهْ وْ مِرْبَاعه
يَا رَبّ عِنْدِكْ عَسَى مَا يِخْتِلِفْ ظَنّهْ
الْخَوْف مَعْ خَشْيِتِكْ وِ السَّمْع وِ الطَّاعه
تَعْصِفْ بِقَلْبٍ لِفَضْلِكْ دِيْنِهْ يْعِنّهْ
يَا كِثر الاحْلامْ وِ الآجَالْ قَطَّاعه
وْ دَرْب الْمَنَايَا طِوَاهَا طَوْيَةْ (الشَّنّهْ)
يَامَا غِفَلْنَا وْ كَنّ الْقَلْب مَا رَاعه
فَقْد الْحِبَايِبْ وَ احَاسِيْسٍ لَهَا حَنّهْ
إنسَانْ فِيْه الشِّعُوْر اللَّى وَرَا اضْلاعه
بَيْن التَّنَاقِضْ شِعُوْره مَا دَرَى عَنّهْ
لكِنْ إذَا شَافْ مِنْ دِنْيَاهْ مَا لاعه
يِرْجَعْ لِضَعْفه وْ حَوْله مَا هُوْ بْمِنّهْ
يَا رَبّ خِذْنِيْ مِنْ الْخِسْرَانْ وَ اوْجَاعه
لِلْمَغْفِره وِ الرِّضَا وِ الْعَفو وِ الْجَنّهْ