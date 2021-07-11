    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: فاطمة ناصر

    الأحْلامْ والآجَالْ

    التاريخ:

    إنْ حَانْ وَقْت الرَّحِيْل وْ دَقَّتْ السَّاعه

                         (يَا اللّه بْذِكْرٍ جِمِيْل وْ يَا اللّه الْجَنّهْ)

    الْعِمر فِيْ بَحر وَقْتِهْ يَطْوِيْ شْرَاعه

                         وِ النَّاسْ مِنْ خَلْف بَرْق الْحِلْم مِنْجَنّهْ

    أحْدٍ عَلَى نَفْعِتِهْ مَا يَقْصِرْ ذْرَاعه

                         وَاحْدٍ عَلَى غَفْلِتِهْ يَامَا ضَحَكْ سِنّهْ

    لا شَانْ وَجْه الزِّمَانْ وْ كِثْرَتْ أوْجَاعه

                         يَا اللّه لِكْ الْمِشْتِكَى وِ الْفَضل وِ الْمِنّهْ

    فِيْ جَوْف صَدْرٍ عَلَيْه الْعَيْن مِلْتَاعه

                         تِسْهَرْ.. وْ مِنْهَا السَّهَرْ فِيْ خَاطِرِيْ كَنّهْ

    جَمْرَةْ غِضَى مِنْ هِبُوْب الشّبْط وَلاَّعه

                         يْشِبَّهَا الْحِزن بَيْن الضِّيْق وِ الْوَنّهْ

    الْعِمر لَوْ رَاحْ مِنْ صَيْفِهْ وْ مِرْبَاعه

                         يَا رَبّ عِنْدِكْ عَسَى مَا يِخْتِلِفْ ظَنّهْ

    الْخَوْف مَعْ خَشْيِتِكْ وِ السَّمْع وِ الطَّاعه

                         تَعْصِفْ بِقَلْبٍ لِفَضْلِكْ دِيْنِهْ يْعِنّهْ

    يَا كِثر الاحْلامْ وِ الآجَالْ قَطَّاعه

                         وْ دَرْب الْمَنَايَا طِوَاهَا طَوْيَةْ (الشَّنّهْ)

    يَامَا غِفَلْنَا وْ كَنّ الْقَلْب مَا رَاعه

                         فَقْد الْحِبَايِبْ وَ احَاسِيْسٍ لَهَا حَنّهْ

    إنسَانْ فِيْه الشِّعُوْر اللَّى وَرَا اضْلاعه

                         بَيْن التَّنَاقِضْ شِعُوْره مَا دَرَى عَنّهْ

    لكِنْ إذَا شَافْ مِنْ دِنْيَاهْ مَا لاعه

                         يِرْجَعْ لِضَعْفه وْ حَوْله مَا هُوْ بْمِنّهْ

    يَا رَبّ خِذْنِيْ مِنْ الْخِسْرَانْ وَ اوْجَاعه

                         لِلْمَغْفِره وِ الرِّضَا وِ الْعَفو وِ الْجَنّهْ

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