الذِّكْرِيَاتْ الْخَالدة

عَلَى صَوْت بَحْر الشِّعْر وِ مْدَاعَب الألْحَانْ

وْ مَا بَيْن جَزْر وْ مَدّ تِتْخَايَلْ طْيُوْفه





رَخَى مَوْجَةْ إحْسَاسِهْ عَلَى السَّمْع وِ الآذَانْ



عَسَى يْبَلِّلْ يْبَاسْ الْمِشَاعِرْ مِنْ حْرُوْفه





كِبَرْ شَاعِرْ فْـــــــــ .. حِضْن الْمِوَانِيْ عَلَى الشِّطْآنْ

فِتَحْ لِلنِّوَارِسْ صَدْره وْ صَارَتْ وْلُوْفه





سِمَا فِيْ خَيَالاتِهْ سِمَا وَ اطْلَقْ الْجِنْحَانْ



وِصِلْ لابْعَدْ حْدُوْد السَّحَابْ وْ مِدَى شَوْفه





عِمِرْ يَعْزِفْ شْعُوْر الأوَادِمْ وْ (يَامَا كَانْ)

إلَيْن الْقِصَايِدْ أصْبَحَتْ شِبْه مَعْزُوْفه





كِثِرْ مَا عِزَفْ عَنْ ضِحْكِتِهْ لاجِلْ حِزْن انْسَانْ

يَا لَيْت سْإلَوْه فْـــ .. يَوْم عَنْ سِبَّةْ عْزُوْفه





وْ كِثِرْ مَا حِكَى لِلنَّاسْ عَنْ خَيْبَةْ الأزْمَانْ

عَنْ أحْلامه اللَّى كَسّرَتْ عَظْمَةْ كْتُوْفه





عَلَى حَدّ عَادَاتْ وْ تِقَالِيْد شَافْ أكْفَانْ

تِغَطِّيْ بِقَايَا عِشْق وِ يْدَيْه مَكْتُوْفه





يِخِيْط الأمَانِيْ سْنِيْن ، لَيْن ارْتِدَاهَا (فْلانْ) ..!

يَا خَوْف الشِّتَا يَاتِيْ وْ هُوْ فَاقِدْ لْصُوْفه





وْ يَا خَوْفه مِنْ سْنِيْن الْمِفَارَقْ مِلَتْه أحْزَانْ

وْ هُوْ مَا لِهْ إلاَّ الشِّعْر إنْ زَادْ بِهْ خَوْفه





ضِيُوْفه حَنِيْن وْ شَوْق ، لَوْ حَاوَلْ النِّسْيَانْ



يِجِيْه الألَمْ وِ الذِّكْرِيَاتْ أوَّلْ ضْيُوْفه





مَا بَيْن الْمَحَانِيْ خَالْدِهْ مَا حِكَاهَا لْسَانْ



كِبَرْ دَاخِلِهْ جَرْحه وْ لا الْتِحْمَتْ طْرُوْفه





كِبَرْ يِنْهَمْ بْـــ (يَا مَالْ) لِلشِّعْر لِلأوْطَانْ



وْ صِبَحْ حِلْمِهْ فْـــ(دِيْوَانْ) رَاسِيْ عَلَى رْفُوْفه..!