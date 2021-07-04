    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: ناظم البريدعي

    الذِّكْرِيَاتْ الْخَالدة

    التاريخ:

    عَلَى صَوْت بَحْر الشِّعْر وِ مْدَاعَب الألْحَانْ

    وْ مَا بَيْن جَزْر وْ مَدّ تِتْخَايَلْ طْيُوْفه


    رَخَى مَوْجَةْ إحْسَاسِهْ عَلَى السَّمْع وِ الآذَانْ

    عَسَى يْبَلِّلْ يْبَاسْ الْمِشَاعِرْ مِنْ حْرُوْفه


    كِبَرْ شَاعِرْ فْـــــــــ .. حِضْن الْمِوَانِيْ عَلَى الشِّطْآنْ

    فِتَحْ لِلنِّوَارِسْ صَدْره وْ صَارَتْ وْلُوْفه


    سِمَا فِيْ خَيَالاتِهْ سِمَا وَ اطْلَقْ الْجِنْحَانْ

    وِصِلْ لابْعَدْ حْدُوْد السَّحَابْ وْ مِدَى شَوْفه


    عِمِرْ يَعْزِفْ شْعُوْر الأوَادِمْ وْ (يَامَا كَانْ)

    إلَيْن الْقِصَايِدْ أصْبَحَتْ شِبْه مَعْزُوْفه


    كِثِرْ مَا عِزَفْ عَنْ ضِحْكِتِهْ لاجِلْ حِزْن انْسَانْ

    يَا لَيْت سْإلَوْه فْـــ .. يَوْم عَنْ سِبَّةْ عْزُوْفه


    وْ كِثِرْ مَا حِكَى لِلنَّاسْ عَنْ خَيْبَةْ الأزْمَانْ

    عَنْ أحْلامه اللَّى كَسّرَتْ عَظْمَةْ كْتُوْفه


    عَلَى حَدّ عَادَاتْ وْ تِقَالِيْد شَافْ أكْفَانْ

    تِغَطِّيْ بِقَايَا عِشْق وِ يْدَيْه مَكْتُوْفه


    يِخِيْط الأمَانِيْ سْنِيْن ، لَيْن ارْتِدَاهَا (فْلانْ) ..!

    يَا خَوْف الشِّتَا يَاتِيْ وْ هُوْ فَاقِدْ لْصُوْفه


    وْ يَا خَوْفه مِنْ سْنِيْن الْمِفَارَقْ مِلَتْه أحْزَانْ

    وْ هُوْ مَا لِهْ إلاَّ الشِّعْر إنْ زَادْ بِهْ خَوْفه


    ضِيُوْفه حَنِيْن وْ شَوْق ، لَوْ حَاوَلْ النِّسْيَانْ

    يِجِيْه الألَمْ وِ الذِّكْرِيَاتْ أوَّلْ ضْيُوْفه


    مَا بَيْن الْمَحَانِيْ خَالْدِهْ مَا حِكَاهَا لْسَانْ

    كِبَرْ دَاخِلِهْ جَرْحه وْ لا الْتِحْمَتْ طْرُوْفه


    كِبَرْ يِنْهَمْ بْـــ (يَا مَالْ) لِلشِّعْر لِلأوْطَانْ

    وْ صِبَحْ حِلْمِهْ فْـــ(دِيْوَانْ) رَاسِيْ عَلَى رْفُوْفه..!

    طباعة Email
    ↑ أعلى
    #