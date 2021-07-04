عِيْشَةْ وَهَمْ

عِيْشِيْ وِحِيْدِهْ تَايِهِهْ فِيْ مِسَارِكْ

دُوْرِيْ عَلَى نَفْسِكْ إلَيْنِكْ تِمُوْتِيْن

عِيْشِيْ بِوَهْم وْ عِشْق ذَاتِكْ شِعَارِكْ

خَلِّيْك بَاوْهَامِكْ عَسَى مَا تِفُوْقِيْن

خَلِّيْ جِلِيْدِكْ يِصْطِلِيْ حَرّ نَارِكْ

خَلِّيْ عِيُوْنِكْ حَرْبَهَا بَيْنَهَا بَيْن

خَلِّيْ يِمِيْنِكْ تِحْتِضِنْهَا يِسَارِكْ

لا امْتَدَّتْ يْدَيْنِكْ وْ لا لِقْيَتْ يْدَيْن..!

وِ انْ حَلَّتْ اللَّوْعه عَلَى بَابْ دَارِكْ



تِخَيِّلَيْ شَوْك التَّعَاسِهْ رِيَاحِيْن

عِيْشِيْ مَعَ هَمِّكْ وْ ذِلّ انْكِسَارِكْ



لَوْ تِقْبِلِيْ مَا طَالَعَتْ فِتْنِتِكْ عَيْن..!

وِ ارْجِيْ مِشِيْبِكْ لَيْن يِكْمَلْ وِقَارِكْ

وِ الْكِلّ يِسْمَعْ كِلْمِتِكْ لاجِلْ تِرْضَيْن

عِيْشِيْ سِعِيْدِهْ وِ افْخِرِيْ بِانْتِصَارِكْ



إنِّكْ قِتِلْتِيْ كِلّ مِنْ هُوْ تِحِبِّيْن..!

أمَّا أنَا يِحْرَمْ عَلَيّ انْتِظَارِكْ



يَكْفِيْ عَلَيّ اللَّى قِضَيْتِهْ مِنْ سْنِيْن

أسْبِقْ خَطَايَاكْ بْقِبُوْل إعْتِذَارِكْ



وْ تَنْسَيْن زَلاَّتِكْ وْ عِذْرِكْ.. وْ تَخْطِيْن..!

عِيْشِيْ وِحِيْدِهْ دَامْ هذَا اخْتِيَارِكْ

عِيْشِيْ لِنَفْسِكْ.. لَوْ قِدَرْتِيْ تِعِيْشِيْن..!