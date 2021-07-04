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    شعر: علي السَّبْعَانْ

    عِيْشَةْ وَهَمْ

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    عِيْشِيْ وِحِيْدِهْ تَايِهِهْ فِيْ مِسَارِكْ

                         دُوْرِيْ عَلَى نَفْسِكْ إلَيْنِكْ تِمُوْتِيْن

    عِيْشِيْ بِوَهْم وْ عِشْق ذَاتِكْ شِعَارِكْ

                         خَلِّيْك بَاوْهَامِكْ عَسَى مَا تِفُوْقِيْن

    خَلِّيْ جِلِيْدِكْ يِصْطِلِيْ حَرّ نَارِكْ

                         خَلِّيْ عِيُوْنِكْ حَرْبَهَا بَيْنَهَا بَيْن

    خَلِّيْ يِمِيْنِكْ تِحْتِضِنْهَا يِسَارِكْ

                         لا امْتَدَّتْ يْدَيْنِكْ وْ لا لِقْيَتْ يْدَيْن..!

    وِ انْ حَلَّتْ اللَّوْعه عَلَى بَابْ دَارِكْ

                         تِخَيِّلَيْ شَوْك التَّعَاسِهْ رِيَاحِيْن

    عِيْشِيْ مَعَ هَمِّكْ وْ ذِلّ انْكِسَارِكْ

                         لَوْ تِقْبِلِيْ مَا طَالَعَتْ فِتْنِتِكْ عَيْن..!

    وِ ارْجِيْ مِشِيْبِكْ لَيْن يِكْمَلْ وِقَارِكْ

                         وِ الْكِلّ يِسْمَعْ كِلْمِتِكْ لاجِلْ تِرْضَيْن

    عِيْشِيْ سِعِيْدِهْ وِ افْخِرِيْ بِانْتِصَارِكْ

                         إنِّكْ قِتِلْتِيْ كِلّ مِنْ هُوْ تِحِبِّيْن..!

    أمَّا أنَا يِحْرَمْ عَلَيّ انْتِظَارِكْ

                         يَكْفِيْ عَلَيّ اللَّى قِضَيْتِهْ مِنْ سْنِيْن

    أسْبِقْ خَطَايَاكْ بْقِبُوْل إعْتِذَارِكْ

                         وْ تَنْسَيْن زَلاَّتِكْ وْ عِذْرِكْ.. وْ تَخْطِيْن..!

    عِيْشِيْ وِحِيْدِهْ دَامْ هذَا اخْتِيَارِكْ

                         عِيْشِيْ لِنَفْسِكْ.. لَوْ قِدَرْتِيْ تِعِيْشِيْن..!

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