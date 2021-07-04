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    شعر: شيخة المقبالي

    مَدَّةْ جِنَاحْ

    التاريخ:

    مَا دَامْ عَيْنِيْ فَارِقَتْ لَذَّةْ النَّوْم

                          وِ الْحَظّ قَصَّرْ مِنْ جِمِيْع النِّوَاحِيْ

    وِ اللَّى مِضَى بِالأمْس مَا يِرْجَعْ الْيَوْم

                          وِ اللَّيْل مِنْ بَعْدِهْ شِعَاعْ الصِّبَاحِيْ

    لَوْ كِنْت فِيْ غُبَّةْ بَحَرْ تَابِعْ الْقَوْم

                          وِ الشَّاطِيْ أبْعَدْ مِنْ مِسِيْر الرُّوَاحِيْ

    لا بِدّ مَا أرْجَعْ عَلَى مِرْكَبْ الْعَوْم

                          اللَّى عَلَى مَتْنِهْ مْدَاوِيْ جِرَاحِيْ

    أشْرَبْ قَرَاحْ الْمَاءْ لَوْ نَاوِيْ الصَّوْم

                          كَنِّيْ أسِيْر الْمَوْج وَ اطْلَقْ سِرَاحِيْ

    (هِرَقْل) مَا جَابْ السَّعَادِهْ إلَى (الرُّوْم)

                          وَ انَا بِوَجْه اللّه وْ زَادْ انْشِرَاحِيْ

    دَامْ الإرَادِهْ هِيْ سِبِيْلِيْ عَنْ اللَّوْم

                          مَا لامِنِيْ إنْسَانْ قَدَّرْ نِجَاحِيْ

    آشِيْل هَمِّيْ وَ ابْتِسِمْ دَايِمْ الدَّوْم

                          وِ حْزَامْ ظَهْرِيْ لِلثِّقِيْلِهْ وِشَاحِيْ

    بِالنَّاسْ يَا ابْن النَّاسْ لا تَرْخِصْ السَّوْم

                          وَ انَا ظِلالِيْ طُوْل مَدَّةْ جِنَاحِيْ

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