مَدَّةْ جِنَاحْ

مَا دَامْ عَيْنِيْ فَارِقَتْ لَذَّةْ النَّوْم

وِ الْحَظّ قَصَّرْ مِنْ جِمِيْع النِّوَاحِيْ

وِ اللَّى مِضَى بِالأمْس مَا يِرْجَعْ الْيَوْم



وِ اللَّيْل مِنْ بَعْدِهْ شِعَاعْ الصِّبَاحِيْ

لَوْ كِنْت فِيْ غُبَّةْ بَحَرْ تَابِعْ الْقَوْم

وِ الشَّاطِيْ أبْعَدْ مِنْ مِسِيْر الرُّوَاحِيْ

لا بِدّ مَا أرْجَعْ عَلَى مِرْكَبْ الْعَوْم

اللَّى عَلَى مَتْنِهْ مْدَاوِيْ جِرَاحِيْ

أشْرَبْ قَرَاحْ الْمَاءْ لَوْ نَاوِيْ الصَّوْم

كَنِّيْ أسِيْر الْمَوْج وَ اطْلَقْ سِرَاحِيْ

(هِرَقْل) مَا جَابْ السَّعَادِهْ إلَى (الرُّوْم)

وَ انَا بِوَجْه اللّه وْ زَادْ انْشِرَاحِيْ

دَامْ الإرَادِهْ هِيْ سِبِيْلِيْ عَنْ اللَّوْم

مَا لامِنِيْ إنْسَانْ قَدَّرْ نِجَاحِيْ

آشِيْل هَمِّيْ وَ ابْتِسِمْ دَايِمْ الدَّوْم

وِ حْزَامْ ظَهْرِيْ لِلثِّقِيْلِهْ وِشَاحِيْ

بِالنَّاسْ يَا ابْن النَّاسْ لا تَرْخِصْ السَّوْم



وَ انَا ظِلالِيْ طُوْل مَدَّةْ جِنَاحِيْ