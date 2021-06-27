سَاعَةْ عِبُور

النَّاسْ تَقْبِلْ وْ تَدْبِرْ وِ اللِّيَالِيْ تِدُوْر

وِ انْتِهْ مَعْ النَّاسْ وِ الدِّنْيَا وْ قِلّ السِّعِهْ

خَطْوَاتِيْ لْوَصْل دَرْبِكْ أسْرَعْ مْن الطِّيُوْر

وِ الاَّ انْت تِرْفَعْ لِرِحْلَةْ هَجْرِكْ الأشْرِعِهْ ..!

تَذْكِرْنِيْ ايَّامْ.. لكِنْ وَيْن بَاقِيْ الشِّهُوْر..؟!

عَدِّيْ بِصَوْتِكْ يِلَوِّحْ قَبل (شَهْر أرْبَعه)

حَسَّسْتِنِيْ إنِّكْْ تْسَلِّمْ عَلَى اهْل الْقِبُوْر

يَا اخِيْ أنَا قَلْب حَيّ يْكَلِّمِكْ.. تِسْمَعِهْ

شِرِبْت هَمّ الْفِرَاقْ بْكِلّ سَاعَةْ عِبُوْر



وْ بِنَيْت لِلْحِزن (بَيْت) و(مَسْجِدْ) وْ(صَوْمَعه)

وِ انْتِهْ عَلَى بَالِكْ الْقَلْب الْحِزِيْن الصِّبُوْر

اللَّى يِنَزِّلْ مِقَامِكْ.. مِمْكِنْ انْ يِرْفَعه

يَا هَيْه قَلْبِيْ تَعَلَّمْ يِبْتِسِمْ لِلْكِسُوْر

مِنْ يَوْم شَافْ الأوَادِمْ تِتْبَعْ الْمَنْفَعه

إنْتِهْ بْدَرْبِكْ نِثَرْت الْكِبر وِ الاَّ الْغِرُوْر



اللَّى نِثَرْتِهْ بْدَرْبِكْ.. تِرْجَعْ وْ تِجْمَعه