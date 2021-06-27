لَيْل التِّبَارِيْح

شعر: نقا الأسيمر
لَيْل التِّبَارِيْح
مِنْ أوَّل الضِّيْقِهْ.. إلَى غصَّةْ الْيَاسْ
سَادَتْ ظِنُوْن وْ مِنْ عَتَبْهَا تِحَطَّمْت
سِرَيْت مِنْ لَيْل التِّبَارِيْح، عَسَّاسْ
عَلِّيْ أشُوْفِكْ (نُوْر) لكِنِّكْ أظْلَمْت..!
حِزْنِيْ شِجَرْ وَ اعْذَارِكْ وْ بَسْمِتِكْ فَاسْ..!
لاحَتْ مَلامِحْ، وِ ارْتِوَيْت، وْ تَألَّمْت
كَمْ دَمْعِةٍ عَلَّقْتَهَا بَيْن الاقْوَاسْ
خَايِفْ عَلَيْهَا لا تِطِيْح.. إنْ تِكَلَّمْت..!
لانّ الْكَرَامه عِنْدِيْ أوْلَى مِنْ النَّاسْ
وَ انَا لَهَا يَمَّمْت قَلْبِيْ وْ سَلَّمْت
وِشْلَوْن تِجْرَحْ؟!.. وِ انْت رِيْحَانَةْ إحْسَاسْ..!
وَ انَا عَلَى فَرْحِكْ وْ حِزْنِكْ، تِقَسَّمْت
يَالَيْت يِنْفَعْ خَاطِرِيْ قَوْل لا بَاسْ
يَالَيْت أحِسّ بْفَرْحِتِيْ لا تِبَسَّمْت
أنَا بِقَايَا رُوْح تِحْتَاجْ لاَنْفَاسْ
أنَا بِقَايَا صَوْت مَا طاقه الصَّمْت
طَعْنَتْك كَمْ فَجَّتْ ضِلُوْعِيْ وْ الاِحْسَاسْ
حَاوِلْ تِحِسْ بْطَعْنِتِكْ.. (لَوْ تِكَرَّمْت)