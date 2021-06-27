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    شعر: نقا الأسيمر

    لَيْل التِّبَارِيْح

    التاريخ:

    مِنْ أوَّل الضِّيْقِهْ.. إلَى غصَّةْ الْيَاسْ

    سَادَتْ ظِنُوْن وْ مِنْ عَتَبْهَا تِحَطَّمْت


    سِرَيْت مِنْ لَيْل التِّبَارِيْح، عَسَّاسْ

    عَلِّيْ أشُوْفِكْ (نُوْر) لكِنِّكْ أظْلَمْت..!


    حِزْنِيْ شِجَرْ وَ اعْذَارِكْ وْ بَسْمِتِكْ فَاسْ..!

    لاحَتْ مَلامِحْ، وِ ارْتِوَيْت، وْ تَألَّمْت


    كَمْ دَمْعِةٍ عَلَّقْتَهَا بَيْن الاقْوَاسْ

    خَايِفْ عَلَيْهَا لا تِطِيْح.. إنْ تِكَلَّمْت..!


    لانّ الْكَرَامه عِنْدِيْ أوْلَى مِنْ النَّاسْ

    وَ انَا لَهَا يَمَّمْت قَلْبِيْ وْ سَلَّمْت


    وِشْلَوْن تِجْرَحْ؟!.. وِ انْت رِيْحَانَةْ إحْسَاسْ..!

    وَ انَا عَلَى فَرْحِكْ وْ حِزْنِكْ، تِقَسَّمْت


    يَالَيْت يِنْفَعْ خَاطِرِيْ قَوْل لا بَاسْ

    يَالَيْت أحِسّ بْفَرْحِتِيْ لا تِبَسَّمْت


    أنَا بِقَايَا رُوْح تِحْتَاجْ لاَنْفَاسْ

    أنَا بِقَايَا صَوْت مَا طاقه الصَّمْت


    طَعْنَتْك كَمْ فَجَّتْ ضِلُوْعِيْ وْ الاِحْسَاسْ

    حَاوِلْ تِحِسْ بْطَعْنِتِكْ.. (لَوْ تِكَرَّمْت)

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