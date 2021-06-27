مِنْ أوَّل الضِّيْقِهْ.. إلَى غصَّةْ الْيَاسْ

سَادَتْ ظِنُوْن وْ مِنْ عَتَبْهَا تِحَطَّمْت





سِرَيْت مِنْ لَيْل التِّبَارِيْح، عَسَّاسْ

عَلِّيْ أشُوْفِكْ (نُوْر) لكِنِّكْ أظْلَمْت..!





حِزْنِيْ شِجَرْ وَ اعْذَارِكْ وْ بَسْمِتِكْ فَاسْ..!

لاحَتْ مَلامِحْ، وِ ارْتِوَيْت، وْ تَألَّمْت





كَمْ دَمْعِةٍ عَلَّقْتَهَا بَيْن الاقْوَاسْ

خَايِفْ عَلَيْهَا لا تِطِيْح.. إنْ تِكَلَّمْت..!





لانّ الْكَرَامه عِنْدِيْ أوْلَى مِنْ النَّاسْ

وَ انَا لَهَا يَمَّمْت قَلْبِيْ وْ سَلَّمْت





وِشْلَوْن تِجْرَحْ؟!.. وِ انْت رِيْحَانَةْ إحْسَاسْ..!

وَ انَا عَلَى فَرْحِكْ وْ حِزْنِكْ، تِقَسَّمْت





يَالَيْت يِنْفَعْ خَاطِرِيْ قَوْل لا بَاسْ

يَالَيْت أحِسّ بْفَرْحِتِيْ لا تِبَسَّمْت





أنَا بِقَايَا رُوْح تِحْتَاجْ لاَنْفَاسْ



أنَا بِقَايَا صَوْت مَا طاقه الصَّمْت





طَعْنَتْك كَمْ فَجَّتْ ضِلُوْعِيْ وْ الاِحْسَاسْ



حَاوِلْ تِحِسْ بْطَعْنِتِكْ.. (لَوْ تِكَرَّمْت)