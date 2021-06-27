الإسْلُوب الرَّاقِيْ

هذه القصيدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله تعالى ورعاه.

وعن طريق الخطأ نُشِرت باسم ماجد بن غليطة

في الأسبوع الماضي.. لذا وجب الاعتذار والتنويه.

بَاعْطِيْك قَلْبِيْ وْ دَوِّرْ دَاخِلْ أشْوَاقِيْ

يَمْكِنْ تِشُوْف الْغَلا وِشْلَوْن ذَابِحْنِيْ

أمُوْت فِيْ ضِحْكِتِكْ وِ اسْلُوْبِكْ الرَّاقِيْ

وْ جَمَالِكْ اللَّى مْجَنِّنْك وْ مِجَنِّنِيْ

أعْطَيْتِكْ الْحِبّ وِ الإحْسَاسْ وِ الْبَاقِيْ



اللَّهْفِهْ اللَّى عَلَى لِقْيَاكْ تَسْبِقْنِيْ

بَاذَوِّقِكْ مِنْ حَلايْ وْ طَعْم تِرْيَاقِيْ



وْ بَاعَلِّمِكْ كَيْف تِكْرَهْنِيْ.. وْ تَعْشِقْنِيْ

يَا جَامِعْ اللَّيْل فِيْ وَجْهِكْ وْ الاِشْرَاقِيْ



تِنَاقِضَاتِكْ هِيْ اللَّى فِيْك تَعْجِبْنِيْ

ذَوْقِكْ فِــــــــــــ .. عَيْنِيْ يِسَاوِيْ كِلّ اْلاَذْوَاقِيْ

وْ غَلاكْ عَنْ وَصِلْ غَيْرِكْ صَارْ يِمْنَعْنِيْ

وِ الْحِبّ فِـــــــــــــــ .. عْيُوْن عِشَّاقِكْ وْ عِشَّاقِيْ



شِعُوْر أشُوْفه يِرَاوِدْك.. وْ يِرَاوِدْنِيْ