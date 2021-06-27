    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: نايلة الأحبابي

    ذَوْد الآمَالْ

    التاريخ:

    لَى ضَاقَتْ أبْعَادْ الصِّدُوْر الْوِسِيْعِهْ

                    وْ صَكَّتْ عَلَى الْمِشْتَاقْ بِقْيُوْد وَ اقْفَالْ

    وْ نَالَتْ مِنْ الْعِرْق الْمِتِيْن الْقِطِيْعِهْ

                    وْ مَالَتْ عِرُوْق الْوَصل تَشْكِيْ مِنْ اهْمَالْ..!

    وِ انْهَدَّتْ صْرُوْح الْقِلُوْب الْمِنِيْعِهْ

                    وْ صَارْ الْوِصَالْ بْحِكْمِهُمْ صَعْب وِ مْحَالْ

    دِنْيَا.. وْ مِنْ يَشْرِيْ هِوَاهَا تِبِيْعِهْ..!

                    كَمْ ضَيَّعَتْ حَالٍ وْ كَمْ خَيِّبَتْ فَالْ

    إنْحَرْ مَنَاهِجْهَا بِنَهْج الشِّرِيْعِهْ

                    لِلْحَقّ مِثْقَالٍ وْ لِلْعَدل مِكْيَالْ

    طَوِّعْ زِمَانِكْ وِ احْذَرْ انِّكْ تِطِيْعِهْ

                    وْ نَوِّخْ لِيَالِيْ الدَّهْر بِعْزُوْم الابْطَالْ

    وِ اعْقِلْ مِقَابِيْلِهْ بِطَلَّةْ رِبِيْعِهْ

                    حَتَّى تِلُوْذ بْرَايِتِكْ ذَوْد الآمَالْ

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