لَى ضَاقَتْ أبْعَادْ الصِّدُوْر الْوِسِيْعِهْ

وْ صَكَّتْ عَلَى الْمِشْتَاقْ بِقْيُوْد وَ اقْفَالْ

وْ نَالَتْ مِنْ الْعِرْق الْمِتِيْن الْقِطِيْعِهْ

وْ مَالَتْ عِرُوْق الْوَصل تَشْكِيْ مِنْ اهْمَالْ..!

وِ انْهَدَّتْ صْرُوْح الْقِلُوْب الْمِنِيْعِهْ

وْ صَارْ الْوِصَالْ بْحِكْمِهُمْ صَعْب وِ مْحَالْ

دِنْيَا.. وْ مِنْ يَشْرِيْ هِوَاهَا تِبِيْعِهْ..!

كَمْ ضَيَّعَتْ حَالٍ وْ كَمْ خَيِّبَتْ فَالْ

إنْحَرْ مَنَاهِجْهَا بِنَهْج الشِّرِيْعِهْ

لِلْحَقّ مِثْقَالٍ وْ لِلْعَدل مِكْيَالْ

طَوِّعْ زِمَانِكْ وِ احْذَرْ انِّكْ تِطِيْعِهْ

وْ نَوِّخْ لِيَالِيْ الدَّهْر بِعْزُوْم الابْطَالْ

وِ اعْقِلْ مِقَابِيْلِهْ بِطَلَّةْ رِبِيْعِهْ



حَتَّى تِلُوْذ بْرَايِتِكْ ذَوْد الآمَالْ