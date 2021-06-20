لَذَّةْ الْكَلِمِةْ

الْبَارْحِهْ وِ اللِّقَا مَا بَيْن شَوْف وْ سَلامْ

وَ افْكَارِيْ الْمِلْهِمِهْ بِيْدَيْن مَعْشُوْقها

قِلْت: إتْرِكِيْنِيْ مَعِكْ لآخِرْ حِدُوْد الْغَرَامْ

قَالَتْ: يَا لَيْتِكْ تِرِدّ النَّفْس عَنْ شَوْقها

مِنْ غَيِّهَا دَايِمْ تْسَوْلِفْ عَنْ الإحْتِرَامْ

وَ انَا آتَلَذَّذْ سِوَالِفْهَا وْ مَنْطُوْقها

يِمْكِنْ انِّيْ اوَّلْ حَبِيْب يْذُوْق لَذَّةْ كَلامْ

الْكِلْمِهْ إنْ جَاتْ مِنْهَا كَنِّيْ آذُوْقها..!

قَالَتْ: لَوْ آرُوْح عَنْك وْ صَارْ وَضْعِيْ .. تَمَامْ

قِلْت: اسْتِبِيْحِيْ مَعَالِيْقِيْ مِنْ عْرُوْقها

فِيْ الْحِبّ مَا تَعْرِفْ الْعِشَّاقْ (مِسْك الْخِتَامْ)

وِ الْوَقْت هذَا يِخُوْن النَّاسْ وِ يْبُوْقها..!

دَامِيْ فِقَدْت الْغَلا وِ الْحِبّ وِ الإهْتِمَامْ

مِنْ يِقْدَرْ يْخِيْط رُوْحٍ زَادَتْ فْتُوْقها..؟!

مَا مَرَّتْ السَّالْفِهْ هذِيْ مِرُوْر الْكِرَامْ



إلَيْن بَانَتْ دِمُوْع الْعَيْن مِنْ مُوْقها

رَاحَتْ وَ انَا أحْسِبْ انِّيْ اللَّى عَلَى مَا يِرَامْ

وَ اثْر اللِّيَالِيْ يِلُوْح الْحِزن فِـــ .. بْرُوْقها

وَ انَا لَوْ تْغِيْب عَنِّيْ (يَا عَلَيّ الْحَرَامْ)



لاَمُوْت مَا احِبّ لِيْ مَخْلُوْق مِنْ فَوْقها