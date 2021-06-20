شعر: عامر العايذي

لَذَّةْ الْكَلِمِةْ

التاريخ:

الْبَارْحِهْ وِ اللِّقَا مَا بَيْن شَوْف وْ سَلامْ

                    وَ افْكَارِيْ الْمِلْهِمِهْ بِيْدَيْن مَعْشُوْقها

قِلْت: إتْرِكِيْنِيْ مَعِكْ لآخِرْ حِدُوْد الْغَرَامْ

                    قَالَتْ: يَا لَيْتِكْ تِرِدّ النَّفْس عَنْ شَوْقها

مِنْ غَيِّهَا دَايِمْ تْسَوْلِفْ عَنْ الإحْتِرَامْ

                    وَ انَا آتَلَذَّذْ سِوَالِفْهَا وْ مَنْطُوْقها

يِمْكِنْ انِّيْ اوَّلْ حَبِيْب يْذُوْق لَذَّةْ كَلامْ

                    الْكِلْمِهْ إنْ جَاتْ مِنْهَا كَنِّيْ آذُوْقها..!

قَالَتْ: لَوْ آرُوْح عَنْك وْ صَارْ وَضْعِيْ .. تَمَامْ

                    قِلْت: اسْتِبِيْحِيْ مَعَالِيْقِيْ مِنْ عْرُوْقها

فِيْ الْحِبّ مَا تَعْرِفْ الْعِشَّاقْ (مِسْك الْخِتَامْ)

                    وِ الْوَقْت هذَا يِخُوْن النَّاسْ وِ يْبُوْقها..!

دَامِيْ فِقَدْت الْغَلا وِ الْحِبّ وِ الإهْتِمَامْ

                    مِنْ يِقْدَرْ يْخِيْط رُوْحٍ زَادَتْ فْتُوْقها..؟!

مَا مَرَّتْ السَّالْفِهْ هذِيْ مِرُوْر الْكِرَامْ

                    إلَيْن بَانَتْ دِمُوْع الْعَيْن مِنْ مُوْقها

رَاحَتْ وَ انَا أحْسِبْ انِّيْ اللَّى عَلَى مَا يِرَامْ

                    وَ اثْر اللِّيَالِيْ يِلُوْح الْحِزن فِـــ .. بْرُوْقها

وَ انَا لَوْ تْغِيْب عَنِّيْ (يَا عَلَيّ الْحَرَامْ)

                    لاَمُوْت مَا احِبّ لِيْ مَخْلُوْق مِنْ فَوْقها

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