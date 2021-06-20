شَكْوَى الْجِرُوح

عَنْ كِلّ شَيْ نِسْمِحْ وْ نِدْمَحْ وْ نِنْسَاهْ

وْ مِنْ أيّ شَيْ تِرْضَى الْقِلُوْب النِّظَافِيْ

إلاَّ الْغَلا لا طَاحْ وِ انْهَدّ مَبْنَاهْ

حَامَتْ بِهْ طْيُوْر الْفِرَاقْ الضِّعَافِيْ

وْ لا انْشَقّ ثَوْب الْوِدّ وِشْ عَادْ يِرْفَاهْ..؟!

هَيْهَاتْ يِرْجَعْ مِثِلْ مَا كَانْ ضَافِيْ

مِثْلِهْ مِثِلْ غَيْرِهْ تِرَدَّتْ سِوَايَاهْ

مِنْ هُوْ ذَخَرْنَا لِلسِّنِيْن الْعِجَافِيْ..!

وِ اللَّى يِدَارِيْ عَالْمِقَفِّيْ وْ بَدَّاهْ



مِثْل الِّذِيْ يَمْشِيْ عَلَى الشَّوْك حَافِيْ..!

تِجَمَّعْت بِهْ كِلّ ضِيْقِهْ وْ مَاسَاهْ

لِلّه شَكْوَى مِنْ جِرُوْحه نِزَافِيْ

يَا قُوّ رَادَّاتْ الْجِحُوْدِيْن قُوَّاهْ



عَلَى الْخِوَاطِرْ وِ النِّفُوْس اللِّطَافِيْ