شعر: مريم الزَّهْرَاني

شَكْوَى الْجِرُوح

التاريخ:

عَنْ كِلّ شَيْ نِسْمِحْ وْ نِدْمَحْ وْ نِنْسَاهْ

                       وْ مِنْ أيّ شَيْ تِرْضَى الْقِلُوْب النِّظَافِيْ

إلاَّ الْغَلا لا طَاحْ وِ انْهَدّ مَبْنَاهْ

                      حَامَتْ بِهْ طْيُوْر الْفِرَاقْ الضِّعَافِيْ

وْ لا انْشَقّ ثَوْب الْوِدّ وِشْ عَادْ يِرْفَاهْ..؟!

                      هَيْهَاتْ يِرْجَعْ مِثِلْ مَا كَانْ ضَافِيْ

مِثْلِهْ مِثِلْ غَيْرِهْ تِرَدَّتْ سِوَايَاهْ

                      مِنْ هُوْ ذَخَرْنَا لِلسِّنِيْن الْعِجَافِيْ..!

وِ اللَّى يِدَارِيْ عَالْمِقَفِّيْ وْ بَدَّاهْ

                      مِثْل الِّذِيْ يَمْشِيْ عَلَى الشَّوْك حَافِيْ..!

تِجَمَّعْت بِهْ كِلّ ضِيْقِهْ وْ مَاسَاهْ

                      لِلّه شَكْوَى مِنْ جِرُوْحه نِزَافِيْ

يَا قُوّ رَادَّاتْ الْجِحُوْدِيْن قُوَّاهْ

                      عَلَى الْخِوَاطِرْ وِ النِّفُوْس اللِّطَافِيْ

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