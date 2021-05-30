بالفيديو.. خالد الفيصل يحتفي بمظاهر البداوة في "حنّا البدو"

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، جمهور الشعر بقصيدة جديدة من إبداعه، حملت عنوان "حنّا البدو"، تجسَّدت فيها معاني الفخر بمظاهر البداوة العريقة المتأصلة في نفوس العرب.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، فيديو للقصيدة التي قال فيها:

حنا البدو نبني الصحاري حضاره *** وحنا هل التوحيد علم وصداره

وحنا إذا ضاقت على الناس دنيا *** نفتح لهم باب الكرامة مناره

وحنا إذا جانا من الناس خايف *** نحميه في قصر طويل جداره

رصيدنا في بنك الأمجاد واحد *** والا بنوك المال فيها خساره