مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظه اللّه تعالى ورعاه
شَيْخ الْجَزَالة
مَبْرُوْك يَا شَيْخٍ تِجَلَّتْ مِبَادِيْه
فَرْحَةْ قِدُوْم اللَّى بـْــــــــــــــ (رَاشِدْ) مْسَمِّيْه
نَفْسه عَلَى طِيْب النِّوَايَا دَعَاهَا
وِ قْدُوْم (شَيْخه) طَوَّلْ اللّه بِقَاهَا
شَيْخ الْجِزَالِهْ لَى مِطَالِعْ قِوَافِيْه
(تَوْأَمْ غَلا) يِشْبَهْ سِمُوّهْ وَاسَامِيْه
نِطْرَبْ لِمَبْنَاهَا وْ رَوْعَةْ بِنَاهَا
حَتَّى أسَامِيْهُمْ يِدِلِّكْ نِبَاهَا
فِكْرِهْ يِدَوْزِنْهَا عَلَى لَحن غَالِيْه
يَا حَيّ بِــــــــــــــ (الطَّارِشْ) وْ يا حَيّ طَارِيْه
تِوْجِعْ مِوَاجِعْهَا وْيَطْرِبْ غِنَاهَا
وْيَا حَيّ بِــــــــــــــ (الْحَاسِرْ) وْ حَيّ بْشِذَاهَا
شِفْنَا الْخِبَرْ عَبْر (التِّوَاصِلْ).. وْ لَبَّيْه
كَنْهُمْ قِصِيْدِهْ مِنْ رُوَايِعْ مَعَانِيْه
لاَخْبَارْ (بُوْ رَاشِدْ) وْ لِلَّى طَرَاهَا
(فَزَّاعْ) مِبْدِعْهَا وْبَاسْمِهْ مِضَاهَا
نَطْرِيْ الْخِبَرْ مَرَّهْ وْ مَرَّاتْ نَخْفِيْه
يَعْل السَّعَدْ فَالِهْ وْ تَنْوِرْ لِيَالِيْه
وِالنَّفْس تَعْلِنْ فَرْحِتِهْ مِنْ صِفَاهَا
(حَمْدَانْ).. وِبْلادِهْ بِمَجْدِهْ تِبَاهَى
لَبَّيْه لِلْغَالِيْ وْ لاَخْبَارْ مِغْلِيْه
وْ يَا عِلّ (رَاشِدْ) مِثِلْ (رَاشِدْ).. وْيَكْفِيْه
وْلِلْفَرْحه اللَّى عَمّ دَارِيْ سَنَاهَا
وْ يَا عِلّ (شَيْخه) مِثل (هِنْد) وْ غَلاهَا