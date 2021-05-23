شَيْخ الْجَزَالة

المصدر: شعر: ذياب بن غانم المزروعي

مَبْرُوْك يَا شَيْخٍ تِجَلَّتْ مِبَادِيْه

فَرْحَةْ قِدُوْم اللَّى بـْــــــــــــــ (رَاشِدْ) مْسَمِّيْه

نَفْسه عَلَى طِيْب النِّوَايَا دَعَاهَا

وِ قْدُوْم (شَيْخه) طَوَّلْ اللّه بِقَاهَا

شَيْخ الْجِزَالِهْ لَى مِطَالِعْ قِوَافِيْه

(تَوْأَمْ غَلا) يِشْبَهْ سِمُوّهْ وَاسَامِيْه

نِطْرَبْ لِمَبْنَاهَا وْ رَوْعَةْ بِنَاهَا

حَتَّى أسَامِيْهُمْ يِدِلِّكْ نِبَاهَا

فِكْرِهْ يِدَوْزِنْهَا عَلَى لَحن غَالِيْه

يَا حَيّ بِــــــــــــــ (الطَّارِشْ) وْ يا حَيّ طَارِيْه

تِوْجِعْ مِوَاجِعْهَا وْيَطْرِبْ غِنَاهَا

وْيَا حَيّ بِــــــــــــــ (الْحَاسِرْ) وْ حَيّ بْشِذَاهَا

شِفْنَا الْخِبَرْ عَبْر (التِّوَاصِلْ).. وْ لَبَّيْه

كَنْهُمْ قِصِيْدِهْ مِنْ رُوَايِعْ مَعَانِيْه

لاَخْبَارْ (بُوْ رَاشِدْ) وْ لِلَّى طَرَاهَا

(فَزَّاعْ) مِبْدِعْهَا وْبَاسْمِهْ مِضَاهَا

نَطْرِيْ الْخِبَرْ مَرَّهْ وْ مَرَّاتْ نَخْفِيْه

يَعْل السَّعَدْ فَالِهْ وْ تَنْوِرْ لِيَالِيْه

وِالنَّفْس تَعْلِنْ فَرْحِتِهْ مِنْ صِفَاهَا

(حَمْدَانْ).. وِبْلادِهْ بِمَجْدِهْ تِبَاهَى

لَبَّيْه لِلْغَالِيْ وْ لاَخْبَارْ مِغْلِيْه

وْ يَا عِلّ (رَاشِدْ) مِثِلْ (رَاشِدْ).. وْيَكْفِيْه

وْلِلْفَرْحه اللَّى عَمّ دَارِيْ سَنَاهَا

وْ يَا عِلّ (شَيْخه) مِثل (هِنْد) وْ غَلاهَا