حنين الْجَلَدْ
كَمّ عِيْدٍ مَرّ مَا شَافَتْك عَيْنِيْ
كِثِرْ مَا فِيْ حَيِّكُمْ مِنْ عَابِرِيْنِيْ
يَا سَنَا طَرْفٍ تِبَهَّى مِنْ بَهَاكْ
كِثْرِهُمْ أوْ زَوْد مَرَّيْت لْرِضَاكْ
وِالظِّرُوْف اللَّى حِدَتْ بَيْنِكْ وْبَيْنِيْ
وْ كِلّ رَسْمٍ فِيْ حِمَى ذَاكْ الْقِطِيْنِيْ
كِلَّهَا مَا غَيِّرتْنِيْ عَنْ هِوَاكْ
أعْشِقِهْ وَاغْلِيْه كِلِّهْ مِنْ غَلاكْ
بَاقِيْ وْ لِكْ فَوْق ذَا زَايِدْ حِنِيْنِيْ
وَادْرِيْ إنِّكْ عَارِفٍ وِتْحِسّ فِيْنِيْ
وَآتِجَلَّدْ بِالصَّبِرْ وَارْجِيْ لِقَاكْ
وْ لَيْتِيْ أدْرِيْ بِالظِّرُوْف اللَّى تْعَصَاكْ
مَا سِلَيْت وْ لاَ تِنَاسَيْتِكْ لِحِيْنِيْ
لاجْل اذَلِّلْ كِلّ صَعْبٍ لِكْ وَاهِيْنِيْ
وَيْن مَا صَدَّيْت أرْسِمْك.. وْأرَاكْ..!
لاجْل وَصْلِكْ لِيْ يِصِيْر وْمِلْتِقَاكْ
وْ كِلّ يَوْم آقُوْل يَا رَبِّيْ تِعِيْنِيْ
إنْت لَوْ شَافَتْك عَيْنِيْ تِسْتِزِيْنِيْ
لَوْ بِصِدْفِهْ ألْتِقِيْ بِكْ فِيْ حِمَاكْ
دِنْيِتِيْ .. وِيْطِيْب لِيْ وَقْتِيْ مَعَاكْ