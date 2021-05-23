حنين الْجَلَدْ

المصدر: شعر: مطر عتيق الدرمكي

كَمّ عِيْدٍ مَرّ مَا شَافَتْك عَيْنِيْ

كِثِرْ مَا فِيْ حَيِّكُمْ مِنْ عَابِرِيْنِيْ

يَا سَنَا طَرْفٍ تِبَهَّى مِنْ بَهَاكْ

كِثْرِهُمْ أوْ زَوْد مَرَّيْت لْرِضَاكْ

وِالظِّرُوْف اللَّى حِدَتْ بَيْنِكْ وْبَيْنِيْ

وْ كِلّ رَسْمٍ فِيْ حِمَى ذَاكْ الْقِطِيْنِيْ

كِلَّهَا مَا غَيِّرتْنِيْ عَنْ هِوَاكْ

أعْشِقِهْ وَاغْلِيْه كِلِّهْ مِنْ غَلاكْ

بَاقِيْ وْ لِكْ فَوْق ذَا زَايِدْ حِنِيْنِيْ

وَادْرِيْ إنِّكْ عَارِفٍ وِتْحِسّ فِيْنِيْ

وَآتِجَلَّدْ بِالصَّبِرْ وَارْجِيْ لِقَاكْ

وْ لَيْتِيْ أدْرِيْ بِالظِّرُوْف اللَّى تْعَصَاكْ

مَا سِلَيْت وْ لاَ تِنَاسَيْتِكْ لِحِيْنِيْ

لاجْل اذَلِّلْ كِلّ صَعْبٍ لِكْ وَاهِيْنِيْ

وَيْن مَا صَدَّيْت أرْسِمْك.. وْأرَاكْ..!

لاجْل وَصْلِكْ لِيْ يِصِيْر وْمِلْتِقَاكْ

وْ كِلّ يَوْم آقُوْل يَا رَبِّيْ تِعِيْنِيْ

إنْت لَوْ شَافَتْك عَيْنِيْ تِسْتِزِيْنِيْ

لَوْ بِصِدْفِهْ ألْتِقِيْ بِكْ فِيْ حِمَاكْ

دِنْيِتِيْ .. وِيْطِيْب لِيْ وَقْتِيْ مَعَاكْ