شعر: حمد سعيد البلوشي

كَفّ التِّسَامِحْ

التاريخ:

لَيْت الْحِظُوْظ تْمُرّ بَابْ الْفَقِرْ

               وِ تْدِقّ بِيْدَيْن الأمَلْ الابْوَابْ

تِعِبْت أنْثِرْ فِيْ حَيَاتِيْ صَبُرْ

               وِ الرِّيْح تِلْعَبْ وِ الزِّمَنْ غَلاَّبْ

كِلْ يَوْم أحْفِرْ لِلْمِوَاجِعْ قَبُرْ

               وَ ادْفِنْ أمَلْ وَ اسْمَعْ خَبَرْ كَذَّابْ ..!

وَ امْسِكْ عَلَى كَفّ الْمِفَارَقْ جَمُرْ

               وَ اشْعِلْ ضِيَا الأفْرَاحْ لِلأحْبَابْ

يَا كَمْ كِتَبْت الأُمْنِيَاتْ بْحِبِرْ

               لكِنْ بِقَتْ حِبْر لْوَرَقْ اْلِكْتَابْ

وَ اعْطَيْت مِنْ عِمْرِيْ لِغَيْرِيْ عِمِرْ

               سِنِيْن مِنْ أصْحَابْ لَيْن أصْحَابْ

سِكَّرْ سِوَالِفْهُمْ بِطَعْم التَّمِرْ

               وِ اللَّى نِخَيْتِهْ (فِصّ مِلْح وْ ذَابْ)..!

بَسّ الزِّمَنْ يَجْبِرْ مِصَابِيْ جَبِرْ

               كَمْ كَسْر مِنْ كَفّ التِّسَامِحْ طَابْ

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