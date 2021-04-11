لَيْت الْحِظُوْظ تْمُرّ بَابْ الْفَقِرْ

وِ تْدِقّ بِيْدَيْن الأمَلْ الابْوَابْ

تِعِبْت أنْثِرْ فِيْ حَيَاتِيْ صَبُرْ

وِ الرِّيْح تِلْعَبْ وِ الزِّمَنْ غَلاَّبْ

كِلْ يَوْم أحْفِرْ لِلْمِوَاجِعْ قَبُرْ



وَ ادْفِنْ أمَلْ وَ اسْمَعْ خَبَرْ كَذَّابْ ..!

وَ امْسِكْ عَلَى كَفّ الْمِفَارَقْ جَمُرْ

وَ اشْعِلْ ضِيَا الأفْرَاحْ لِلأحْبَابْ

يَا كَمْ كِتَبْت الأُمْنِيَاتْ بْحِبِرْ

لكِنْ بِقَتْ حِبْر لْوَرَقْ اْلِكْتَابْ

وَ اعْطَيْت مِنْ عِمْرِيْ لِغَيْرِيْ عِمِرْ



سِنِيْن مِنْ أصْحَابْ لَيْن أصْحَابْ

سِكَّرْ سِوَالِفْهُمْ بِطَعْم التَّمِرْ

وِ اللَّى نِخَيْتِهْ (فِصّ مِلْح وْ ذَابْ)..!

بَسّ الزِّمَنْ يَجْبِرْ مِصَابِيْ جَبِرْ



كَمْ كَسْر مِنْ كَفّ التِّسَامِحْ طَابْ