مَنَارَةْ الْعَطَاءْ

عِيْش الْحَيَاةْ بْتِجَرِّدْ لا تَهَابْ الظِّرُوْف

وْ نَفْسِكْ عَلَى اللّه فَرَجْهَا لا انْثِنَى يَاسْهَا

مَهْمَا تِثَاقَلْت حِمْلِكْ خَلّ قَلْبِكْ عِطُوْف



حِمْلِكْ مَنَارَةْ عِطَاكْ وْ مَوْقِفِكْ سَاسْهَا

وِ انْ كَانَتْ الْغِيْبِهْ مْعَزِّبْ وْ رَبْعِكْ ضِيُوْف

تَغَافَلْ الْغِيْبِهْ اللَّى هَبّ نِسْنَاسْهَا

جَاوِبْ أذَانِكْ إذَا صَفّ (الإمَامْ) الصِّفُوْف

وْ سَكِّرْ أذَانِكْ عَنْ الْغِيْبِهْ وْ هُوْجَاسْهَا

حَتَّى وْ لَوْ دَاخَلِكْ مِنْ مَا يِقُوْلُوْن خَوْف

رَبْعِكْ لاَ تِجْرَحْ مِشَاعِرْهَا وْ لا احْسَاسْهَا

تَغَافِلِكْ عَافِيَتْك إنْ زَعْزَعَتْك الصِّدُوْف

فِيْه الدِّوَا لِلنِّفُوْس إنْ زَادْ وِسْوَاسْهَا

فَعَايِلِكْ مِنْ رِضَاكْ وْ كِلّ فِعْل مْخَلُوْف

وْ جِمَايِلِكْ مِنْ وِفَاكْ وْ سَاسِكْ آسَاسْهَا

لا تِنْكِسِرْ لِلْكَلامْ إنْ عَذْرِبَتْك الضِّعُوْف

وْ لا تِنْثِنِيْ لِلظِّنُوْن إنْ حِدَّتْ أمْوَاسْهَا

جَابِهْ وْ حِطّ النِّقَطْ لا جِيْت فَوْق الْحِرُوْف



وْ نَوِّخْ مِجَاهِيْم ضِيْقِكْ وِ اعْسِفْ أفْرَاسْهَا

وْ سَلِّمْ عَلَى جْرُوْحِكْ اللَّى مَا عَلَيْهَا حِسُوْف



وِ انْ وَاجَهَتْك التِّجَارِبْ.. حِبّ لِيْ رَاسْهَا