شعر: فهد عوض البريكي

مَنَارَةْ الْعَطَاءْ

التاريخ:

عِيْش الْحَيَاةْ بْتِجَرِّدْ لا تَهَابْ الظِّرُوْف

                  وْ نَفْسِكْ عَلَى اللّه فَرَجْهَا لا انْثِنَى يَاسْهَا

مَهْمَا تِثَاقَلْت حِمْلِكْ خَلّ قَلْبِكْ عِطُوْف

                  حِمْلِكْ مَنَارَةْ عِطَاكْ وْ مَوْقِفِكْ سَاسْهَا

وِ انْ كَانَتْ الْغِيْبِهْ مْعَزِّبْ وْ رَبْعِكْ ضِيُوْف

                  تَغَافَلْ الْغِيْبِهْ اللَّى هَبّ نِسْنَاسْهَا

جَاوِبْ أذَانِكْ إذَا صَفّ (الإمَامْ) الصِّفُوْف

                  وْ سَكِّرْ أذَانِكْ عَنْ الْغِيْبِهْ وْ هُوْجَاسْهَا

حَتَّى وْ لَوْ دَاخَلِكْ مِنْ مَا يِقُوْلُوْن خَوْف

                  رَبْعِكْ لاَ تِجْرَحْ مِشَاعِرْهَا وْ لا احْسَاسْهَا

تَغَافِلِكْ عَافِيَتْك إنْ زَعْزَعَتْك الصِّدُوْف

                  فِيْه الدِّوَا لِلنِّفُوْس إنْ زَادْ وِسْوَاسْهَا

فَعَايِلِكْ مِنْ رِضَاكْ وْ كِلّ فِعْل مْخَلُوْف

                  وْ جِمَايِلِكْ مِنْ وِفَاكْ وْ سَاسِكْ آسَاسْهَا

لا تِنْكِسِرْ لِلْكَلامْ إنْ عَذْرِبَتْك الضِّعُوْف

                  وْ لا تِنْثِنِيْ لِلظِّنُوْن إنْ حِدَّتْ أمْوَاسْهَا

جَابِهْ وْ حِطّ النِّقَطْ لا جِيْت فَوْق الْحِرُوْف

                  وْ نَوِّخْ مِجَاهِيْم ضِيْقِكْ وِ اعْسِفْ أفْرَاسْهَا

وْ سَلِّمْ عَلَى جْرُوْحِكْ اللَّى مَا عَلَيْهَا حِسُوْف

                  وِ انْ وَاجَهَتْك التِّجَارِبْ.. حِبّ لِيْ رَاسْهَا

طباعة Email
↑ أعلى