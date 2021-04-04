شعر: ناظم البريدعي

الْمَوْعِدْ الأخِير

التاريخ:

عَلَى آخِرْ وْعُوْد اللِّقَا وِ الأمَانِيْ وْقُوْف

                   جَلَسْ يَلْفِظْ أحْلامِهْ قَبِلْ يَلْفِظْ أنْفَاسِهْ..!

نِفَثْ صَدْره وْ طَاحَتْ مِنْ الذِّكْرِيَاتْ رْفُوْف

                   مِثِلْ مَا الشِّجَرْ يَسْقِطْ مَعْ الرِّيْح يِبَّاسِهْ

وْ رَاحْ يْتِوَارَى عَنْ مَرَايَاهْ خَافْ يْشُوْف

                   تَعَابِيْر وَجْهِهْ.. نَظْرِتِهْ.. رَجْفَةْ إحْسَاسِهْ

حِمَلْ بَاقِيْ شْعُوْره وْ كَانْ بْأَمَلْ مَحْفُوْف

                   مِشَى يْهَنْدِمْ حْرُوْفه، وْ لا هَنْدَمْ لْبَاسِهْ..!

جَلَسْ بَآخِرْ الْمَقْهَى عَلَى الطَّاوله مَلْهُوْف

                   يِنَاظِرْ عِقَارِبْ سَاعِتِهْ، يِسْرَحْ فْـــ.. كَاسِهْ

تِفَاصِيْل حَوْلِهْ تَرْبِكِهْ، تَشْعِرِهْ بِالْخَوْف

                   هِدُوْء الْمِكَانْ وْ تَمْتِمَةْ هَمْس جِلاَّسِهْ

تَعَبْ يِنْتِظِرْهَا لَيْن جَاتْ فْــــــــــــــــ.. سِمَاهْ طْيُوْف

                   رِجَعْ لِلِّقَا اللَّى فِيْه أهْدَى لْهَا (الْمَاسِهْ)

كِثِرْ مَا عِزَفْ شِعْرِهْ عَلَى شَعْرَهَا الْمَسْفُوْف

                   تِجِيْ مَايِلِهْ بِالْخِصر كَالْعُوْد مَيَّاسِهْ

وْ هِيْ لابْسِهْ لِهْ عِقْد زَاهِيْ مَعْ (النَّفْنُوْف)

                   يِغَنِّيْ لْهَا (أحْلَى مِنْ الْعِقْد لَبَّاسِهْ)

إلَيْن إنْتِبَهْ فَجْأَهْ، صَحَا.. وِ الثِّوَانِيْ تْطُوْف

                   مِضَى الْمُوْعِدْ وْ رَوَّحْ وْ يَاسِهْ تَرَسْ رَاسِهْ

رِجَعْ مِنْكِسِرْ خَايِبْ مِثِلْ خَيْبَةْ الْمَكْفُوْف

                   بَعَدْ مَا فِقَدْ شَوْفه، فِقَدْ أهْلِهْ وْ نَاسِهْ

عَلَى آخِرْ وْعُوْد اللِّقَا وِ ارْتَعَاشْ كْفُوْف

                   لِفَظْ آخِرْ إحْسَاسِهْ.. قَبِلْ تُوْقَفْ أنْفَاسِهْ

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