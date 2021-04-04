الْمَوْعِدْ الأخِير

عَلَى آخِرْ وْعُوْد اللِّقَا وِ الأمَانِيْ وْقُوْف

جَلَسْ يَلْفِظْ أحْلامِهْ قَبِلْ يَلْفِظْ أنْفَاسِهْ..!

نِفَثْ صَدْره وْ طَاحَتْ مِنْ الذِّكْرِيَاتْ رْفُوْف

مِثِلْ مَا الشِّجَرْ يَسْقِطْ مَعْ الرِّيْح يِبَّاسِهْ

وْ رَاحْ يْتِوَارَى عَنْ مَرَايَاهْ خَافْ يْشُوْف

تَعَابِيْر وَجْهِهْ.. نَظْرِتِهْ.. رَجْفَةْ إحْسَاسِهْ

حِمَلْ بَاقِيْ شْعُوْره وْ كَانْ بْأَمَلْ مَحْفُوْف

مِشَى يْهَنْدِمْ حْرُوْفه، وْ لا هَنْدَمْ لْبَاسِهْ..!

جَلَسْ بَآخِرْ الْمَقْهَى عَلَى الطَّاوله مَلْهُوْف

يِنَاظِرْ عِقَارِبْ سَاعِتِهْ، يِسْرَحْ فْـــ.. كَاسِهْ

تِفَاصِيْل حَوْلِهْ تَرْبِكِهْ، تَشْعِرِهْ بِالْخَوْف

هِدُوْء الْمِكَانْ وْ تَمْتِمَةْ هَمْس جِلاَّسِهْ

تَعَبْ يِنْتِظِرْهَا لَيْن جَاتْ فْــــــــــــــــ.. سِمَاهْ طْيُوْف

رِجَعْ لِلِّقَا اللَّى فِيْه أهْدَى لْهَا (الْمَاسِهْ)

كِثِرْ مَا عِزَفْ شِعْرِهْ عَلَى شَعْرَهَا الْمَسْفُوْف

تِجِيْ مَايِلِهْ بِالْخِصر كَالْعُوْد مَيَّاسِهْ

وْ هِيْ لابْسِهْ لِهْ عِقْد زَاهِيْ مَعْ (النَّفْنُوْف)



يِغَنِّيْ لْهَا (أحْلَى مِنْ الْعِقْد لَبَّاسِهْ)

إلَيْن إنْتِبَهْ فَجْأَهْ، صَحَا.. وِ الثِّوَانِيْ تْطُوْف



مِضَى الْمُوْعِدْ وْ رَوَّحْ وْ يَاسِهْ تَرَسْ رَاسِهْ

رِجَعْ مِنْكِسِرْ خَايِبْ مِثِلْ خَيْبَةْ الْمَكْفُوْف

بَعَدْ مَا فِقَدْ شَوْفه، فِقَدْ أهْلِهْ وْ نَاسِهْ

عَلَى آخِرْ وْعُوْد اللِّقَا وِ ارْتَعَاشْ كْفُوْف



لِفَظْ آخِرْ إحْسَاسِهْ.. قَبِلْ تُوْقَفْ أنْفَاسِهْ