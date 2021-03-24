محمد بن راشد يرثي حمدان بن راشد بقصيدة "حمدان العضيد"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قصيدة بعنوان "حمدان العضيد" على حسابه في "إنستغرام" رثا فيها فقيد الوطن " المغفور له" الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، .. قال فيها:

حمدان العضيد

الـعـضيد الـلـي إلـى الـعليا إرتـحلْ

أشـهدْ أنـهْ كـانْ لـي نـعمْ الـعضيدْ

عــنـه أدري مـابـحـصل لــي بِــدَلْ

صـاحـبْ الــراي الـمنقَّى والـسِّديدٌ

فــي تـدابـيره مـاتـلقى لــهْ خَـلَـلْ

حـسـن تـدبـيرهْ إذا تَـشـكِلْ أكـيـدْ

الــخـبِـرْ هــــزَّ الـثِّـريَّـا مـــنْ نـــزَلْ

وكـــادتْ الأرضْ بـأهـلها لــهْ تِـمـيدْ

كــيـفْ عــنَّـا تـسـيـرْ يـانـجمٍ إفَــلْ

مـا شـبِعنا مـنكْ يـا الـقَرمْ الـرِّشيدْ

عـشـتْ يـاحـمدانْ مـنِّـكْ مـاحـصَلْ

غِـيـرْ فـعـلْ الـخيرْ والـرَّايْ الـسِّديدْ

تـشـهَـدْ الـدُّولِـهْ بــأنْ دوركْ كِـمَـلْ

بـصمتِكْ مـا تـنمحى وفـعلكْ حِميدْ

بــكْ وبـأمـثالكْ تــرىَ تـقـومْ الـدِّوَلْ

بـالـرِّجـالْ الــلِّـي إرادتــهـمْ حـديـدْ

إنـتْ أخـويِهْ وكـنتْ بـكْ أضربْ مثَلْ

وكنتْ بكْ محظوظْ في الدِّنيا سعيدْ

فـــي ضـيـافةْ رَبْ غـفـرانِهْ شـمَـلْ

الـعـبادْ الـلِّـي لـهُـمْ أجــرْ الـشَّهيدْ

كـنـتْ صـادقْ فـي كـلامكْ والـفِعِلْ

كــنـتْ واضِـــحْ لا تـعـيـدْ ولا تــزيـدْ

كـلـمـتِكْ وحـــدِهْ وتـثـبِـتْ بـالـعِمَلْ

فــي طـريـقْ الـحَقْ سـايِرْ مـاتحيدْ

كـــانْ فــيـكْ لــداركْ وأهـلِـكْ أمَــلْ

لـلـمعالي مـنْ صـغِرْ سـنِّكْ تـشيدْ

يـامـحِـبْ الـخـيـلْ يـاشـهـمٍ بَـطَـلْ

سـابـقٍ عـصرَهْ ولـهْ مـاضي مـجيدْ

ذكـــرك الـبـاقـي بــذكـرك نـحـتفل

وإسـمـك مـخـلد إلـى يـوم الـوعيد