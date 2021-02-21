مَحَبَّةْ رُوْح

المصدر:
  • شعر: ونّة
التاريخ:

التِّسَامِحْ يَا الْحَبَايِبْ حَاجه حِلْوه

هَاتِيْ يَدِّكْ هَاكْ يَدِّيْ.. وِ انْتِهَيْنَا

 

نِرْجَعْ لْعِمْر الطِّفُوْلِهْ يَوْم كِنَّا

نِدْفِنْ الزَّعْلاتْ فِيْ رَاحَةْ يِدَيْنَا

 

الأصَابِعْ بَالزَّعَلْ لَوْ هِيْ تِشَابَكْ

يِنْتِهِي كِلّ الْكَلامْ اللَّى حِكَيْنَا

 

وِ الْعِيُوْن اللَّى خِذَتْ مِنِّيْ عِيُوْنِيْ

لا تِضَيِّقْهَا مَعْ الدِّنْيَا عَلَيْنَا

 

يَا بَعَدْ رُوْحِيْ أنَا رُوْحِيْ تِحِبِّكْ

وِ الْعَتَبْ كِفَّارَةْ الْوَصْل إنْ نِسَيْنَا

 

نِرْتِجِيْ وَجْه الصِّبَاحْ إلْيَا ابْتَعَدْنَا

هَاتِيْ قَلْبِكْ هَاكْ قَلْبِيْ.. وِ انْتِهَيْنَا

 

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