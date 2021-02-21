مَحَبَّةْ رُوْح

المصدر: شعر: ونّة

التِّسَامِحْ يَا الْحَبَايِبْ حَاجه حِلْوه

هَاتِيْ يَدِّكْ هَاكْ يَدِّيْ.. وِ انْتِهَيْنَا

نِرْجَعْ لْعِمْر الطِّفُوْلِهْ يَوْم كِنَّا

نِدْفِنْ الزَّعْلاتْ فِيْ رَاحَةْ يِدَيْنَا

الأصَابِعْ بَالزَّعَلْ لَوْ هِيْ تِشَابَكْ

يِنْتِهِي كِلّ الْكَلامْ اللَّى حِكَيْنَا

وِ الْعِيُوْن اللَّى خِذَتْ مِنِّيْ عِيُوْنِيْ

لا تِضَيِّقْهَا مَعْ الدِّنْيَا عَلَيْنَا

يَا بَعَدْ رُوْحِيْ أنَا رُوْحِيْ تِحِبِّكْ

وِ الْعَتَبْ كِفَّارَةْ الْوَصْل إنْ نِسَيْنَا

نِرْتِجِيْ وَجْه الصِّبَاحْ إلْيَا ابْتَعَدْنَا

هَاتِيْ قَلْبِكْ هَاكْ قَلْبِيْ.. وِ انْتِهَيْنَا