مَحَبَّةْ رُوْح

مَحَبَّةْ رُوْح
التِّسَامِحْ يَا الْحَبَايِبْ حَاجه حِلْوه
هَاتِيْ يَدِّكْ هَاكْ يَدِّيْ.. وِ انْتِهَيْنَا
نِرْجَعْ لْعِمْر الطِّفُوْلِهْ يَوْم كِنَّا
نِدْفِنْ الزَّعْلاتْ فِيْ رَاحَةْ يِدَيْنَا
الأصَابِعْ بَالزَّعَلْ لَوْ هِيْ تِشَابَكْ
يِنْتِهِي كِلّ الْكَلامْ اللَّى حِكَيْنَا
وِ الْعِيُوْن اللَّى خِذَتْ مِنِّيْ عِيُوْنِيْ
لا تِضَيِّقْهَا مَعْ الدِّنْيَا عَلَيْنَا
يَا بَعَدْ رُوْحِيْ أنَا رُوْحِيْ تِحِبِّكْ
وِ الْعَتَبْ كِفَّارَةْ الْوَصْل إنْ نِسَيْنَا
نِرْتِجِيْ وَجْه الصِّبَاحْ إلْيَا ابْتَعَدْنَا
هَاتِيْ قَلْبِكْ هَاكْ قَلْبِيْ.. وِ انْتِهَيْنَا
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