رِزِيْم السِّنِين

عَلَى ضِفَافْ الْعِمر مَا عَادْ مَرَّيْت

بِالصَّوْت وِالصُّوْره اللَّى عِشْت فِيْهَا

كَنِّكْ بَعَدْ مَا طِوَاكْ الصَّمْت عَدَّيْت

فِيْ قِمِّةٍ مَا تِجِيْك وْ لا تِجِيْهَا

نِسْنَاسْ صَيْفٍ خَذَا وَجْهِكْ وْلَدَّيْت

لِلْغَيْمِهْ اللَّى رِسَمْت اسْمِكْ عَلَيْهَا

خَايِفْ تِجِيْبِكْ عَلَى الطَّارِيْ وْصَدَّيْت

صِدْفِهْ.. وْ طَافَتْ عَلَى مِنْ يِحْتِرِيْهَا..!

لَيْتِكْ عِبَرْت الزِّمَانْ بْدُوْن تَوْقِيْت

وِ الاَّ تَرَكْت الدِّرُوْب لْسَالِكِيْهَا

غِرِيْب كَمْ رِحْت فِيْ الدَّمْعه وْ لا جِيْت

غُرْبَةْ يِتِيْمِهْ تَحَرَّى وَالِدَيْهَا

تِسْمَعْ رِزِيْم السِّنِيْن وْ غِبْت وَابْطَيْت

سَرَابْ يِنْطَحْ سِمَاكْ وْيِقْتِفِيْهَا

ضِيْق الْحَنِيْن الْقِدِيْم وْسَالْفَةْ لَيْت

وَاللّه مَا ابِيْهَا لَوّ غَيْرِيْ يَبِيْهَا

سَجَّيْت عَنْهَا وَانَا لا ضِقْت سَجَّيْت

لا بِعْتَهَا لَيْه أعَوِّدْ وَاشْتِرِيْهَا