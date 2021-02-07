شعر: عبدالرحمن السمين

رِزِيْم السِّنِين

التاريخ:

عَلَى ضِفَافْ الْعِمر مَا عَادْ مَرَّيْت

                  بِالصَّوْت وِالصُّوْره اللَّى عِشْت فِيْهَا

كَنِّكْ بَعَدْ مَا طِوَاكْ الصَّمْت عَدَّيْت

                  فِيْ قِمِّةٍ مَا تِجِيْك وْ لا تِجِيْهَا

نِسْنَاسْ صَيْفٍ خَذَا وَجْهِكْ وْلَدَّيْت

                  لِلْغَيْمِهْ اللَّى رِسَمْت اسْمِكْ عَلَيْهَا

خَايِفْ تِجِيْبِكْ عَلَى الطَّارِيْ وْصَدَّيْت

                  صِدْفِهْ.. وْ طَافَتْ عَلَى مِنْ يِحْتِرِيْهَا..!

لَيْتِكْ عِبَرْت الزِّمَانْ بْدُوْن تَوْقِيْت

                  وِ الاَّ تَرَكْت الدِّرُوْب لْسَالِكِيْهَا

غِرِيْب كَمْ رِحْت فِيْ الدَّمْعه وْ لا جِيْت

                  غُرْبَةْ يِتِيْمِهْ تَحَرَّى وَالِدَيْهَا

تِسْمَعْ رِزِيْم السِّنِيْن وْ غِبْت وَابْطَيْت

                  سَرَابْ يِنْطَحْ سِمَاكْ وْيِقْتِفِيْهَا

ضِيْق الْحَنِيْن الْقِدِيْم وْسَالْفَةْ لَيْت

                  وَاللّه مَا ابِيْهَا لَوّ غَيْرِيْ يَبِيْهَا

سَجَّيْت عَنْهَا وَانَا لا ضِقْت سَجَّيْت

                  لا بِعْتَهَا لَيْه أعَوِّدْ وَاشْتِرِيْهَا

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